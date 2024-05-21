Семейные развлекательные туры Уфы

Найдено 7 туров в категории «Можно с детьми» в Уфе, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсионный тур по Уфе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Уфе
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
20 500 за человека
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
29 500 за человека
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
24 900 за человека
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
15 мар в 10:00
9 900 за человека
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 36 900 за человека
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 26 300 за человека
Выходные в Уфе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Уфе
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 16 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
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    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно
  • М
    Морозова
    8 октября 2023
    Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
    По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка нам всё показала и
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    рассказала подробно! Отвели нас в археологический музей, где как раз была выставка из Москвы «Золото скифов», а ещё там выставлены необыкновенные картины из срезов камней! Потрясающее зрелище! В общем, нам несказанно повезло👍.

    По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, ВероничкаПо туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка
  • К
    Ксения
    11 сентября 2023
    Уральский узор. Мультитур
    Отличная организация принимающей стороной.
  • Б
    Бродецкая
    3 сентября 2023
    Уральский узор. Мультитур
    Организацией тура остались довольны. Очень душевно и вкусно было на турбазе Тенгри. Впрочем, почти везде кормили хорошо. Особая благодарность нашему гиду Елене и водителю Андрею, очень внимательным и заботливым.
  • Ю
    Юлия
    28 августа 2023
    Уральский узор. Мультитур
    Очень ответственный организатор, приятные, веселые и приветливые гиды, которые сопровождали нас в туре.
    Очень ответственный организатор, приятные, веселые и приветливые гиды, которые сопровождали нас в туреОчень ответственный организатор, приятные, веселые и приветливые гиды, которые сопровождали нас в туре

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 7 авторских туров от 9 900 до 36 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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