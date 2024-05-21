В Виктория Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур читать дальше уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще! Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,

В Валентина Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.

В Виктория Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)

А Андрей Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.

Э Эльвира Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!

В Владимир Древнерусская масленица в горном селе Башкирии Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!

М Морозова Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа читать дальше рассказала подробно! Отвели нас в археологический музей, где как раз была выставка из Москвы «Золото скифов», а ещё там выставлены необыкновенные картины из срезов камней! Потрясающее зрелище! В общем, нам несказанно повезло👍. По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка нам всё показала и

К Ксения Уральский узор. Мультитур Отличная организация принимающей стороной.

Б Бродецкая Уральский узор. Мультитур Организацией тура остались довольны. Очень душевно и вкусно было на турбазе Тенгри. Впрочем, почти везде кормили хорошо. Особая благодарность нашему гиду Елене и водителю Андрею, очень внимательным и заботливым.