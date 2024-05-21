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Авторский тур
2 дня
Экскурсионный тур по Уфе
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
20 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
15 мар в 10:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 36 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 26 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Уфе
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 16 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория21 мая 2024Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
- ВВалентина15 мая 2024Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
- ВВиктория15 мая 2024Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ВВладимир23 ноября 2023Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ММорозова8 октября 2023По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка нам всё показала и
- ККсения11 сентября 2023Уральский узор. МультитурОтличная организация принимающей стороной.
- ББродецкая3 сентября 2023Уральский узор. МультитурОрганизацией тура остались довольны. Очень душевно и вкусно было на турбазе Тенгри. Впрочем, почти везде кормили хорошо. Особая благодарность нашему гиду Елене и водителю Андрею, очень внимательным и заботливым.
- ЮЮлия28 августа 2023Уральский узор. МультитурОчень ответственный организатор, приятные, веселые и приветливые гиды, которые сопровождали нас в туре.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Можно с детьми»
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