Душевный променад по Большой, Большой Николаевской, Ленина

Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по главной улице старого города Верхнеудинска — Большой Николаевской! Здесь вас ждут удивительные встречи и незабываемые впечатления.
3 отзыва
Описание экскурсии

Что вас ждет? Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, посвященную истории Улан-Удэ. Вы окунетесь в атмосферу центральной улицы города, которая словно зеркало отражает разные эпохи его развития. Вы увидите старинные здания в стиле сибирского барокко и советского конструктивизма, насладитесь красотой театра Оперы и Балета и живописными панорамными видами города. В ходе экскурсии вы откроете для себя очарование деревянного зодчества и узнаете о переплетении культур буддизма, православия и язычества в Улан-Удэ. Окунитесь в атмосферу базарной площади XIX века и полюбуйтесь степным ландшафтом в месте слияния рек Селенги и Уды. Экскурсия продлится 2 часа. Мы встретимся за 15 минут до начала. Не забудьте взять с собой бутылку воды или термос с горячим чаем. Форма одежды: для активных прогулок на свежем воздухе, удобная обувь. Взять с собой: бутылочку воды/ термос с чаем. Длительность: 2 часа. Время сбора: за 15 минут до старта экскурсии. центральной улице Улан-Удэ с экскурсоводом

По субботам в 13.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральна площадь
  • Памятник Ленину в виде головы
  • Театральная площадь
  • Театр Оперы и балета
  • Арка Царские врата
  • Торговый центр Арун
  • Бурятский Арбат
  • Дома купцов
  • Деревянные кружевные домики
  • Кафедральный Одигитриевский собор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Советов
Завершение: Ул. Ленина, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 13.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 сен 2025
Е
Елена
10 авг 2025
С
Сергей
22 мар 2025
очень интересная экскурсия! Душевный и отзывчивый экскурсовод, грамотно,доходчиво и терпеливо рассказал про историю улиц Улан-Уде!! Спасибо!!!!

