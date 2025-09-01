Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по главной улице старого города Верхнеудинска — Большой Николаевской! Здесь вас ждут удивительные встречи и незабываемые впечатления. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек Когда По субботам в 13.00 1500 ₽ за человека

Описание экскурсии Что вас ждет? Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, посвященную истории Улан-Удэ. Вы окунетесь в атмосферу центральной улицы города, которая словно зеркало отражает разные эпохи его развития. Вы увидите старинные здания в стиле сибирского барокко и советского конструктивизма, насладитесь красотой театра Оперы и Балета и живописными панорамными видами города. В ходе экскурсии вы откроете для себя очарование деревянного зодчества и узнаете о переплетении культур буддизма, православия и язычества в Улан-Удэ. Окунитесь в атмосферу базарной площади XIX века и полюбуйтесь степным ландшафтом в месте слияния рек Селенги и Уды. Экскурсия продлится 2 часа. Мы встретимся за 15 минут до начала. Не забудьте взять с собой бутылку воды или термос с горячим чаем. Форма одежды: для активных прогулок на свежем воздухе, удобная обувь. Взять с собой: бутылочку воды/ термос с чаем. Длительность: 2 часа. Время сбора: за 15 минут до старта экскурсии. центральной улице Улан-Удэ с экскурсоводом

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Центральна площадь

Памятник Ленину в виде головы

Театральная площадь

Театр Оперы и балета

Арка Царские врата

Торговый центр Арун

Бурятский Арбат

Дома купцов

Деревянные кружевные домики

Кафедральный Одигитриевский собор Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Советов Завершение: Ул. Ленина, д. 2 Когда и сколько длится? Когда: По субботам в 13.00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.