Мои заказы

Свидание с Улан-Удэ

Познакомьтесь с Улан-Удэ, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь его уникальной атмосферой
Почувствуйте дух Улан-Удэ, прогуливаясь по его старинным улицам.

В программе: самая большая в мире голова Ленина, архитектурные шедевры, такие как Театр оперы и балета, и символы гостеприимства - Триумфальная арка. Откройте
читать дальше

для себя старинные торговые павильоны и деревянные дома на улице Соборной. Посетите буддийский дацан Ринпоче Багша и узнайте о традициях тибетского буддизма. Это уникальная возможность увидеть столицу Бурятии с её лучшей стороны

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Самая большая голова Ленина
  • 🎭 Театр оперы и балета
  • 🏛️ Триумфальная арка
  • 🏚️ Гостинодворские ряды
  • 🏯 Дацан Ринпоче Багша
Свидание с Улан-Удэ© Светлана
Свидание с Улан-Удэ© Светлана
Свидание с Улан-Удэ© Светлана
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Памятник Ленину
  • Театр оперы и балета
  • Триумфальная арка
  • Гостинодворские ряды
  • Улица Соборная
  • Крест казакам-основателям
  • Дацан Ринпоче Багша

Описание экскурсии

  • Памятник Ленину — самая большая в мире голова Ленина и неофициальный символ города. Мы рассмотрим детали скульптуры и поговорим о её создании.
  • Театр оперы и балета — архитектурная доминанта и культурное сердце Бурятии. Вы узнаете, как бурятская и русская традиции создают гармоничный волшебный мир на сцене.
  • Триумфальная арка — символ гостеприимства и гордости региона, возведённый в честь приезда наследника Николая Романова. Сегодня арка напоминает о великом прошлом и связывает его с динамичным настоящим.
  • Гостинодворские ряды — старинные торговые павильоны, где ощущается дух сибирского купечества.
  • Улица Соборная — центр старого Удинска, который украшают деревянные дома с резными наличниками и замысловатыми декоративными элементами. Мы мысленно перенесёмся в прошлое, чтобы представить себе уютную атмосферу провинциального города.
  • Крест казакам-основателям — памятное место, с которого началась история города.
  • Дацан Ринпоче Багша — храмовый комплекс, где традиции тибетского буддизма органично сочетаются с современной архитектурой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV 4.
  • Материал программы будет интересен путешественникам старше 12 лет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 124 туристов
Я экскурсовод-исследователь из Улан-Удэ, автор книги о локальной истории и специалист по восстановлению связей между людьми, семьями и их перемещениями. Принимаю семейные и дружеские группы, провожу экскурсии, помогаю с навигацией,
читать дальше

знакомлю с архитектурой и буддизмом. К нам приезжают гости из разных городов за коротким, но насыщенным и познавательным отдыхом — чтобы прочувствовать культурное многообразие России и найти общее в различиях. Моя работа объединяет экскурсии и составление родословных, чему помогает опыт в полиграфии, рекламе и годы жизни в Санкт-Петербурге — городе, где я научилась чётко работать с информацией, видеть суть и доносить её в доступной и увлекательной форме. Именно тогда появилось стремление не просто передавать знания, а вовлекать и пробуждать интерес — это стало основой моей работы с гостями.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Елена
Елена
11 авг 2025
Мы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что бы понять, что такое этот город, необходимо было посмотреть его с гидом, так как первое
читать дальше

впечатление от момента въезда и движения по городу до отеля "Байкал плаза" на своем авто было противоречивое - некая смесь СССР, РСФСР и … ….. Обзорная экскурсия со Светланой раскрыла нам город, как с исторической, так и с современной стороны- колорит у города своеобразный, но видно развитие и это радует. Экскурсия прошла незаметно, но насыщенно и именно благодаря стараниям гида. Без этой содержательной и интересной экскурсии Светланы мы бы не почувствовали город. Именно, влюбленность Светланы в свой город, в свою интересную работу позволила и нам частичку своего сердца оставить в Улан-Удэ. Светлана интересный рассказчик, у нее очень много знаний, которые она подает умело, не скучно. Мы были в городе на праздник Крещение Руси и отдельное спасибо, Светлана зашла с нами в Кафедральный Одигитриевский Собор, звон колоколов сопровождал ее рассказ об этом белоснежном Храме. Далее переместились в Дацан Ринпоче Бакша, который встретил нас праздничной церемонией праздника Майдари Хурал, Светлана удачно меняла локации, чтобы увидеть праздник, побывать внутри Дацана и услышать рассказ Светланы. Светлана подсказала нам где и какие сувениры и вкусняшки приобрести в городе от местных производителей и подсказала, что вкусное и где можно купить от рыбы до хлеба и остановиться в каких локациях по дороге на Баргузинский залив. Рекомендую экскурсию Светланы.

Мы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что быМы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что быМы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что быМы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что быМы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что быМы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что быМы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что быМы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что быМы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что быМы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что бы
Александр
Александр
8 июл 2025
Мы настолько воодушевились экскурсией, что просто не передать словами. Все настолько грамотно спланировано, что экскурсия идеально подойдет для знакомства с городом. Гид Светлана настолько интересно преподносит информацию, что желания отвлечься
читать дальше

совсем нет, а с максимальным удовольствием все больше и больше погружаешься в историю города. Несмотря на то что наша экскурсия подошла к концу, она довезла нас до нужного нам места, подсказала обо всех интересующих нас местах. Огромное спасибо Вам! Будем рекомендовать именно ваши экскурсии)

Мы настолько воодушевились экскурсией, что просто не передать словами. Все настолько грамотно спланировано, что экскурсия идеальноМы настолько воодушевились экскурсией, что просто не передать словами. Все настолько грамотно спланировано, что экскурсия идеальноМы настолько воодушевились экскурсией, что просто не передать словами. Все настолько грамотно спланировано, что экскурсия идеальноМы настолько воодушевились экскурсией, что просто не передать словами. Все настолько грамотно спланировано, что экскурсия идеальноМы настолько воодушевились экскурсией, что просто не передать словами. Все настолько грамотно спланировано, что экскурсия идеальноМы настолько воодушевились экскурсией, что просто не передать словами. Все настолько грамотно спланировано, что экскурсия идеально
O
Oxana
5 июн 2025
Экскурсия организована на 5+++!!! Маршрут продуман до мелочей и очень интересен, особенно для тех, кто впервые в Бурятии!!! Светлана, большое спасибо за прекрасную организацию!!!

Входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие экскурсии из Улан-Удэ

Неизвестный Улан-Удэ
Пешая
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Пешая
3 часа
-
10%
89 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7110 ₽7900 ₽ за всё до 6 чел.
Как Улан-Удэ городом стал
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Как Улан-Удэ городом стал
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, пройдя по его историческим улицам и площадям. Узнайте, как город развивался от казачьего зимовья до столицы Бурятии
Начало: На площади Советов
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
от 3800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Удэ