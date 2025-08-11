Почувствуйте дух Улан-Удэ, прогуливаясь по его старинным улицам.
В программе: самая большая в мире голова Ленина, архитектурные шедевры, такие как Театр оперы и балета, и символы гостеприимства - Триумфальная арка. Откройте
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Самая большая голова Ленина
- 🎭 Театр оперы и балета
- 🏛️ Триумфальная арка
- 🏚️ Гостинодворские ряды
- 🏯 Дацан Ринпоче Багша
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Памятник Ленину — самая большая в мире голова Ленина и неофициальный символ города. Мы рассмотрим детали скульптуры и поговорим о её создании.
- Театр оперы и балета — архитектурная доминанта и культурное сердце Бурятии. Вы узнаете, как бурятская и русская традиции создают гармоничный волшебный мир на сцене.
- Триумфальная арка — символ гостеприимства и гордости региона, возведённый в честь приезда наследника Николая Романова. Сегодня арка напоминает о великом прошлом и связывает его с динамичным настоящим.
- Гостинодворские ряды — старинные торговые павильоны, где ощущается дух сибирского купечества.
- Улица Соборная — центр старого Удинска, который украшают деревянные дома с резными наличниками и замысловатыми декоративными элементами. Мы мысленно перенесёмся в прошлое, чтобы представить себе уютную атмосферу провинциального города.
- Крест казакам-основателям — памятное место, с которого началась история города.
- Дацан Ринпоче Багша — храмовый комплекс, где традиции тибетского буддизма органично сочетаются с современной архитектурой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV 4.
- Материал программы будет интересен путешественникам старше 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 124 туристов
Я экскурсовод-исследователь из Улан-Удэ, автор книги о локальной истории и специалист по восстановлению связей между людьми, семьями и их перемещениями. Принимаю семейные и дружеские группы, провожу экскурсии, помогаю с навигацией,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Елена
11 авг 2025
Мы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что бы понять, что такое этот город, необходимо было посмотреть его с гидом, так как первое
Александр
8 июл 2025
Мы настолько воодушевились экскурсией, что просто не передать словами. Все настолько грамотно спланировано, что экскурсия идеально подойдет для знакомства с городом. Гид Светлана настолько интересно преподносит информацию, что желания отвлечься
O
Oxana
5 июн 2025
Экскурсия организована на 5+++!!! Маршрут продуман до мелочей и очень интересен, особенно для тех, кто впервые в Бурятии!!! Светлана, большое спасибо за прекрасную организацию!!!
Входит в следующие категории Улан-Удэ
