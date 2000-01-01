Что вас ожидает

Экспресс-маршрут по историческому центру

В неспешном ритме вы осмотрите самые знаковые объекты исторического центра. Познакомитесь с архитектурой и историей города с советских времён до 17 века (именно в такой последовательности. ). Увидите площадь Советов и памятник сибирского барокко Свято-Одигитриевский кафедральный собор 18 века. Погуляете по главной пешеходной улице города. А также дойдете до памятного креста, установленного на месте разрушенной Спасской церкви.

Теплая прогулка по вечернему Улан-Удэ

Я расскажу о культуре, менталитете и религиях многоконфессионального города (без углубления в буддизм). Поделюсь интересными историями, легендами и некоторыми тайнами, о которых не знают даже горожане. И все это в атмосфере мягкой вечерней иллюминации. Вечерний Улан-Удэ по-своему прекрасен, и я постараюсь донести до вас его магию и очарование.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть Улан-Удэ глазами новоиспеченного жителя, который по-настоящему его полюбил. У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям. Я хочу передать эмоции, которые испытываю ежедневно, прогуливаясь по ставшим родными улицам, слушая город и наблюдая за его красками.

Организационные детали