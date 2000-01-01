Атмосферная прогулка по историческому центру с легким погружением в архитектуру и историю города

Достопримечательности Старого Улан-Удэ предстанут перед вами в мягкой вечерней подсветке.

Вы осмотрите образцы сибирского барокко, познакомитесь с символами местного Арбата и увидите крупнейшую в мире монументальную голову Ленина .

Откроете малоизвестные тайны и легенды города.

А также выясните, чем живет столица Бурятии, сумевшая сохранить свой оригинальный облик и дух.
Улан-Удэнские вечера
Улан-Удэнские вечера
Улан-Удэнские вечера
Улан-Удэнские вечера
Улан-Удэнские вечера
Улан-Удэнские вечера
Улан-Удэнские вечера
Улан-Удэнские вечера
Улан-Удэнские вечера

Что вас ожидает

Экспресс-маршрут по историческому центру

В неспешном ритме вы осмотрите самые знаковые объекты исторического центра. Познакомитесь с архитектурой и историей города с советских времён до 17 века (именно в такой последовательности. ). Увидите площадь Советов и памятник сибирского барокко Свято-Одигитриевский кафедральный собор 18 века. Погуляете по главной пешеходной улице города. А также дойдете до памятного креста, установленного на месте разрушенной Спасской церкви.

Теплая прогулка по вечернему Улан-Удэ

Я расскажу о культуре, менталитете и религиях многоконфессионального города (без углубления в буддизм). Поделюсь интересными историями, легендами и некоторыми тайнами, о которых не знают даже горожане. И все это в атмосфере мягкой вечерней иллюминации. Вечерний Улан-Удэ по-своему прекрасен, и я постараюсь донести до вас его магию и очарование.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть Улан-Удэ глазами новоиспеченного жителя, который по-настоящему его полюбил. У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям. Я хочу передать эмоции, которые испытываю ежедневно, прогуливаясь по ставшим родными улицам, слушая город и наблюдая за его красками.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предполагается
  • Позаботьтесь об одежде по погоде и удобной обуви

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Георгий
Георгий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий. Хоть я не историк и не профессиональный гид, это не помешало мне получить аккредитацию гида-экскурсовода. Более того, я вообще не местный, но полюбил Улан-Удэ всем сердцем. Впервые оказавшись здесь осенью 2018 года, я не смог удержаться от соблазна вернуться сюда насовсем. С радостью поделюсь с вами любимыми местами и городскими тайнами, которые мне удалось выведать. До встречи!
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