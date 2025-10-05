Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на экскурсию по Улан-Удэ, столице Бурятии. Вы познакомитесь с буддийскими, шаманскими и советскими традициями. Мы посетим Иволгинский дацан — главный духовный центр буддизма в России. На площади Советов увидим монументальный памятник Ленину с самой большой в мире головой. Со смотровой площадки оценим вид на город, долину реки Селенги и горы. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Приглашаем вас на насыщенную и познавательную экскурсию по столице Бурятии — городу Улан-Удэ! В ходе тура вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями, сочетающими буддийскую духовность, шаманские традиции и советскую историю. На экскурсии вы посетите Иволгинский дацан — главный духовный центр буддизма в России. Вас встретит монах, который проведет экскурсию по храмовому комплексу, расскажет о буддийских традициях, ритуалах и философии. Вы увидите нетленные мощи XII Пандито Хамбо ламы Итигэлова — уникальный феномен, признанный учеными. Тело ламы, пролежавшее в земле более 70 лет, осталось практически нетленным. У вас будет возможность поклониться святыне. Дополнительно можно посетить ламу-астролога (составление индивидуального гороскопа) или ламу-лекаря (консультация по тибетской медицине). В сувенирных лавках дацана можно приобрести буддийские амулеты, статуэтки, молитвенные флажки и другие традиционные предметы. Далее мы отправимся на площадь Советов — в сердце города, где установлен монументальный памятник Ленину с самой большой в мире головой вождя (высота бюста — 7,7 метров!). Вы узнаете об истории города, его роли в советский период и современном развитии. Нас ждет смотровая площадка с панорамным видом на Улан-Удэ. Отсюда открывается потрясающий вид на город, долину реки Селенги и горные хребты. Рядом находится дацан Ринпоче Багша — один из самых крупных и красивых буддийских храмов в России.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Иволгинский дацан

Площадь Советов

Мощи XII Пандито Хамбо ламы Итигэлова

Дацан Ринпоче Багша Что включено Трансфер на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе

Услуги профессионального гида

Входной билет к мощам Хамбо ламы Итигэлова

