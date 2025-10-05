Приглашаем на экскурсию по Улан-Удэ, столице Бурятии. Вы познакомитесь с буддийскими, шаманскими и советскими традициями. Мы посетим Иволгинский дацан — главный духовный центр буддизма в России. На площади Советов увидим монументальный памятник Ленину с самой большой в мире головой. Со смотровой площадки оценим вид на город, долину реки Селенги и горы.
Описание экскурсииПриглашаем вас на насыщенную и познавательную экскурсию по столице Бурятии — городу Улан-Удэ! В ходе тура вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями, сочетающими буддийскую духовность, шаманские традиции и советскую историю. На экскурсии вы посетите Иволгинский дацан — главный духовный центр буддизма в России. Вас встретит монах, который проведет экскурсию по храмовому комплексу, расскажет о буддийских традициях, ритуалах и философии. Вы увидите нетленные мощи XII Пандито Хамбо ламы Итигэлова — уникальный феномен, признанный учеными. Тело ламы, пролежавшее в земле более 70 лет, осталось практически нетленным. У вас будет возможность поклониться святыне. Дополнительно можно посетить ламу-астролога (составление индивидуального гороскопа) или ламу-лекаря (консультация по тибетской медицине). В сувенирных лавках дацана можно приобрести буддийские амулеты, статуэтки, молитвенные флажки и другие традиционные предметы. Далее мы отправимся на площадь Советов — в сердце города, где установлен монументальный памятник Ленину с самой большой в мире головой вождя (высота бюста — 7,7 метров!). Вы узнаете об истории города, его роли в советский период и современном развитии. Нас ждет смотровая площадка с панорамным видом на Улан-Удэ. Отсюда открывается потрясающий вид на город, долину реки Селенги и горные хребты. Рядом находится дацан Ринпоче Багша — один из самых крупных и красивых буддийских храмов в России.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иволгинский дацан
- Площадь Советов
- Мощи XII Пандито Хамбо ламы Итигэлова
- Дацан Ринпоче Багша
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе
- Услуги профессионального гида
- Входной билет к мощам Хамбо ламы Итигэлова
- Хадак (ритуальный буддийский шарф)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Улан-Удэ
Завершение: Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 окт 2025
Благодарю Ирину за очень тёплый прием, за интересный рассказ об обычаях и образе жизни жителей Бурятии.
Также отмечу, что в непростой ситуации был найден выход- затруднения с экскурсоводами в Иволгинском дацане. В результате нас встретила экскурсовод просто великолепный, Анна Ярославовна, ей огромная благодарность.
Везде успели (улетали сразу после экскурсии).
Спасибо!
Желаю удачи всём!
Также отмечу, что в непростой ситуации был найден выход- затруднения с экскурсоводами в Иволгинском дацане. В результате нас встретила экскурсовод просто великолепный, Анна Ярославовна, ей огромная благодарность.
Везде успели (улетали сразу после экскурсии).
Спасибо!
Желаю удачи всём!
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии из Улан-Удэ
Индивидуальная
до 10 чел.
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДушевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7110 ₽
7900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Как Улан-Удэ городом стал
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, пройдя по его историческим улицам и площадям. Узнайте, как город развивался от казачьего зимовья до столицы Бурятии
Начало: На площади Советов
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
от 3800 ₽ за человека