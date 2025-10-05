Мои заказы

Обзорная экскурсия по Улан-Удэ

Приглашаем на экскурсию по Улан-Удэ, столице Бурятии. Вы познакомитесь с буддийскими, шаманскими и советскими традициями. Мы посетим Иволгинский дацан — главный духовный центр буддизма в России. На площади Советов увидим монументальный памятник Ленину с самой большой в мире головой. Со смотровой площадки оценим вид на город, долину реки Селенги и горы.
5
1 отзыв
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас на насыщенную и познавательную экскурсию по столице Бурятии — городу Улан-Удэ! В ходе тура вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями, сочетающими буддийскую духовность, шаманские традиции и советскую историю. На экскурсии вы посетите Иволгинский дацан — главный духовный центр буддизма в России. Вас встретит монах, который проведет экскурсию по храмовому комплексу, расскажет о буддийских традициях, ритуалах и философии. Вы увидите нетленные мощи XII Пандито Хамбо ламы Итигэлова — уникальный феномен, признанный учеными. Тело ламы, пролежавшее в земле более 70 лет, осталось практически нетленным. У вас будет возможность поклониться святыне. Дополнительно можно посетить ламу-астролога (составление индивидуального гороскопа) или ламу-лекаря (консультация по тибетской медицине). В сувенирных лавках дацана можно приобрести буддийские амулеты, статуэтки, молитвенные флажки и другие традиционные предметы. Далее мы отправимся на площадь Советов — в сердце города, где установлен монументальный памятник Ленину с самой большой в мире головой вождя (высота бюста — 7,7 метров!). Вы узнаете об истории города, его роли в советский период и современном развитии. Нас ждет смотровая площадка с панорамным видом на Улан-Удэ. Отсюда открывается потрясающий вид на город, долину реки Селенги и горные хребты. Рядом находится дацан Ринпоче Багша — один из самых крупных и красивых буддийских храмов в России.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Иволгинский дацан
  • Площадь Советов
  • Мощи XII Пандито Хамбо ламы Итигэлова
  • Дацан Ринпоче Багша
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе
  • Услуги профессионального гида
  • Входной билет к мощам Хамбо ламы Итигэлова
  • Хадак (ритуальный буддийский шарф)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Улан-Удэ
Завершение: Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Ирина
5 окт 2025
Благодарю Ирину за очень тёплый прием, за интересный рассказ об обычаях и образе жизни жителей Бурятии.
Также отмечу, что в непростой ситуации был найден выход- затруднения с экскурсоводами в Иволгинском дацане. В результате нас встретила экскурсовод просто великолепный, Анна Ярославовна, ей огромная благодарность.
Везде успели (улетали сразу после экскурсии).
Спасибо!
Желаю удачи всём!

