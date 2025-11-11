Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Первое знакомство с буддизмом можно совершить, не покидая Улан-Удэ. Живописный Буддийский комплекс Ринпоче Багша находится на самой высокой застроенной точке города.



Мы расскажем вам о символике и значении буддийских ритуалов, пройдем по территории и заглянем в главный храм.

Наталия Ваш гид в Улан-Удэ

Описание экскурсии Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по комплексу «Ринпоче Багша» в городе Улан-Удэ. Это место, где вы сможете узнать больше об истории проникновения буддизма в Забайкалье, основах вероучения и истории создания комплекса. Экскурсия начнётся со смотровой площадки, откуда через бинокль вы сможете насладиться красивыми видами города и сделать запоминающиеся фотографии. Первым делом мы посетим памятник национальному бурятскому блюду — буузам. Этот памятник выполнен из мрамора и представляет собой символическое изображение бууз на цветке лотоса. Затем нас ждёт малый ритуальный медитативный обход территории комплекса. Это поможет нам почувствовать атмосферу места и проникнуться его духом. Мы отправимся к беседке Дракона, где узнаем, зачем вращать барабаны хурдэ и почему Дракон стоит не на Дороге долгой жизни. Далее мы заглянем в домик лампад, где вы узнаете о значении этого обряда. Следующим этапом экскурсии станет посещение главного храма комплекса. Алтарь храма возглавляет шестиметровая бронзовая скульптура Будды Шакьямуни, покрытая сусальным золотом. Буддийские божества тонкой работы сопровождают его в северной части храма. Множественные буддийские танка украшают купол храма. Если повезет, мы застанем буддийскую соборную службу и услышим молебен на тибетском языке. Экскурсовод расскажет вам об истории создания комплекса, значении символов и ритуалов, а также ответит на все ваши вопросы. Эта экскурсия позволит вам получить первые знания о буддийском учении и лучше узнать культуру и традиции Бурятии. На территории комплекса возможно остаться на обед. Гиды рекомендуют местное кафе.

