Первое знакомство с буддизмом можно совершить, не покидая Улан-Удэ. Живописный Буддийский комплекс Ринпоче Багша находится на самой высокой застроенной точке города.
Мы расскажем вам о символике и значении буддийских ритуалов, пройдем по территории и заглянем в главный храм.
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию по комплексу «Ринпоче Багша» в городе Улан-Удэ. Это место, где вы сможете узнать больше об истории проникновения буддизма в Забайкалье, основах вероучения и истории создания комплекса. Экскурсия начнётся со смотровой площадки, откуда через бинокль вы сможете насладиться красивыми видами города и сделать запоминающиеся фотографии. Первым делом мы посетим памятник национальному бурятскому блюду — буузам. Этот памятник выполнен из мрамора и представляет собой символическое изображение бууз на цветке лотоса. Затем нас ждёт малый ритуальный медитативный обход территории комплекса. Это поможет нам почувствовать атмосферу места и проникнуться его духом. Мы отправимся к беседке Дракона, где узнаем, зачем вращать барабаны хурдэ и почему Дракон стоит не на Дороге долгой жизни. Далее мы заглянем в домик лампад, где вы узнаете о значении этого обряда. Следующим этапом экскурсии станет посещение главного храма комплекса. Алтарь храма возглавляет шестиметровая бронзовая скульптура Будды Шакьямуни, покрытая сусальным золотом. Буддийские божества тонкой работы сопровождают его в северной части храма. Множественные буддийские танка украшают купол храма. Если повезет, мы застанем буддийскую соборную службу и услышим молебен на тибетском языке. Экскурсовод расскажет вам об истории создания комплекса, значении символов и ритуалов, а также ответит на все ваши вопросы. Эта экскурсия позволит вам получить первые знания о буддийском учении и лучше узнать культуру и традиции Бурятии. На территории комплекса возможно остаться на обед. Гиды рекомендуют местное кафе.
По вторникам и субботам в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Буддийский комплекс Ринпоче Багша
- Панорама Улан-Удэ
- Река Селенга
- Горные хребты Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Сагаан-Дабан
- Галерея Хии - морин
- Дорога Долгой жизни
- Главный соборный храм изнутри
- Домик для возжигания лампад
- Ступы примирения
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Стрелецкая, Д.1. Магазин Буддийской атрибутики
Завершение: Ул. Стрелецкая, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
