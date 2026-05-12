27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России
В 35 километрах от Улан-Удэ находится удивительный Иволгинский дацан. У него нет тысячелетней истории и древних стен, помнящих легенды из таинственных свитков.
Но кое-что делает монастырь особенным: он был построен на читать дальшеуменьшить
пике власти Сталина, здесь находятся знаменитые нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова и многие отмечают особую мистическую атмосферу обители.
В центре российского буддизма я расскажу, как эта религия распространилась в Бурятии и в чем особенность духовной культуры местных жителей, а также познакомлю с архитектурой храмов и подскажу, как попасть на тибетскую диагностику или получить предсказание.
Мы встретимся в Улан-Удэ и отправимся в Иволгинскую долину. По пути вы узнаете, какие формы верований существовали в Бурятии до прихода буддизма, как новая религия проникла в наш регион, как ее встретили местные жители и в чем своеобразие современных традиций, сочетающих разные духовные направления и культуры. Кроме теоретических основ буддизма, в течение экскурсии я познакомлю вас и с практической техникой медитации.
«Монастырь, где вращается Колесо Учения, полное радости и приносящее счастье»
В дацане вы осмотрите несколько основных храмов (всего их 10), где я расскажу об особенностях китайско-тибетского стиля в иволгинских постройках. Увидите первый дуган, возведенный на территории комплекса, и священное дерево Боддхи, выросшее из отростка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления. Кроме того, вы прикоснетесь к сакральному искусству песочной мандалы — посмотрите на кропотливую работу лам и узнаете о символике этого ритуала.
Таинственный феномен
Конечно, в центре повествования будет история о местной реликвии — нетленном теле Хамбо-ламы Итигэлова, ушедшем в 1927 году в нирвану. Вы узнаете подробности этого феномена, многочисленных экспертизах и сведениях, в которые трудно поверить (дыхание, рост волос и ногтей, редкое сердцебиение). Поговорим о разных взглядах на это труднообъяснимое явление, с акцентом на позиции верующих, отмечающих особую энергию и вибрации умиротворения, благодаря которым тело великого Учителя не подвергается распаду. Увидеть Хамбо-ламы Итигэлова можно, оставив пожертвование.
Предсказания и диагностики
Если вам захочется получить ответ на интересующий вас вопрос или попробовать узнать судьбу, вы сможете побеседовать с ламой. А за диагностикой в традициях тибетской медицины нужно будет обратиться к местному лекарю. И — из обыденного-житейского — по пути я покажу недорогой сувенирный магазин, где вы сможете подобрать себе что-нибудь на память.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия автомобильная, я встречу вас в центре Улан-Удэ и после экскурсии отвезу обратно
В стоимость не входят билеты в резиденцию ламы — 300 руб. /человека
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3038 туристов
Я была офисным сотрудником в Москве. Взяла отпуск, посетила 40+ стран и все жилые континенты, совершила кругосветное путешествие, выжила на атолле без пресной воды. Собрала команду гидов в родной Бурятии. читать дальшеуменьшить
Психолог, йога-инструктор. Валерий — мой отец, начинающий шаман, юморист и доброжелательный местный житель. Проводники по местам силы.
О нас говорят: «Сказать, что это была одна из самых лучших моих экскурсий — не сказать ничего!» Дарим тепло, а не скучные факты. Погружаем в Бурятию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 252 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Бехтенева
Дата посещения: 10 мая 2026
Всё понравилось. Узнали и увидели много интересного. Наш гид Валерий знаток своего дела. Спасибо.
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Ольга
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил нас в традиции, обычии, правила поведения в храмах, раскрыл исторические факты. Яркие, красочные храмы, тихий шелест молитвенных барабанов. Все очень понравилось. Спасибо.
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Ольга
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом. С ним я побывала в Иволгинском Дацане и на обзорной экскурсии по Улан Удэ,обе экскурсии прошли на одном дыхании,Валера дарит туристам не сухие факты,а живое, тёплое Впячетление. Спасибо большое🙏
+3
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Арсланова
Очень рекомендую организатора экскурсии Лилию! На заказ ответила незамедлительно, организационные моменты на уровне, привезли - отвезли от отеля и предоставила гида для поездки Алексея. Нам посчасливилось познакомиться с чудесным человеком, полным любви читать дальшеуменьшить
к своему делу! Алексей профессионал своего дела, по-настоящему вовлеченный человек и приятный собеседник. Создавал живую атмосферу, рассказывал с энтузиазмом и любовью к родному краю. Знания Алексея поразили своей глубиной на протяжении всей экскурсии. Поделился обязательными основными правилами посещения дацана. Человек очень тактический, невероятно позитивный с юмором, отвечал на все вопросы. Respect! Все перечисленное в экскурсии соответствует показу и даже больше)) лично от Алексея для нас. А если сказать кратко - восторг не передать словами от увиденного и услышанного! Спасибо, мы под впечатлением!
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Наталья
Экскурсия 28 февраля, гид Алексей. Спасибо большое за отличную экскурсию! Буддизм, дацаны, Улан-Удэ, Бурятия. Увидели и узнали очень много интересного.
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Кирилл
Замечательная экскурсия! Рекомендую тем, кто хочет по настоящему погрузиться в атмосферу буддизма.
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