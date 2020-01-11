27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ

Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России

Лиля
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Лиля – представитель гидов
В 35 километрах от Улан-Удэ находится удивительный Иволгинский дацан.

У него нет тысячелетней истории и древних стен, помнящих легенды из таинственных свитков.

Но кое-что делает монастырь особенным: он был построен на пике власти Сталина, здесь находятся знаменитые нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова и многие отмечают особую мистическую атмосферу обители.

В центре российского буддизма я расскажу, как эта религия распространилась в Бурятии и в чем особенность духовной культуры местных жителей, а также познакомлю с архитектурой храмов и подскажу, как попасть на тибетскую диагностику или получить предсказание.
4800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Советов
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У этой экскурсии27 отзывов
4.81
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ

Что вас ожидает

О буддизме в Бурятии
Мы встретимся в Улан-Удэ и отправимся в Иволгинскую долину. По пути вы узнаете, какие формы верований существовали в Бурятии до прихода буддизма, как новая религия проникла в наш регион, как ее встретили местные жители и в чем своеобразие современных традиций, сочетающих разные духовные направления и культуры. Кроме теоретических основ буддизма, в течение экскурсии я познакомлю вас и с практической техникой медитации.

«Монастырь, где вращается Колесо Учения, полное радости и приносящее счастье»
В дацане вы осмотрите несколько основных храмов (всего их 10), где я расскажу об особенностях китайско-тибетского стиля в иволгинских постройках. Увидите первый дуган, возведенный на территории комплекса, и священное дерево Боддхи, выросшее из отростка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления. Кроме того, вы прикоснетесь к сакральному искусству песочной мандалы — посмотрите на кропотливую работу лам и узнаете о символике этого ритуала.

Таинственный феномен
Конечно, в центре повествования будет история о местной реликвии — нетленном теле Хамбо-ламы Итигэлова, ушедшем в 1927 году в нирвану. Вы узнаете подробности этого феномена, многочисленных экспертизах и сведениях, в которые трудно поверить (дыхание, рост волос и ногтей, редкое сердцебиение). Поговорим о разных взглядах на это труднообъяснимое явление, с акцентом на позиции верующих, отмечающих особую энергию и вибрации умиротворения, благодаря которым тело великого Учителя не подвергается распаду. Увидеть Хамбо-ламы Итигэлова можно только в большие буддистские праздники (восемь раз в году). Однако со мной, с большой вероятностью, вы сможете на них взглянуть!

Предсказания и диагностики
Если вам захочется получить ответ на интересующий вас вопрос или попробовать узнать судьбу, вы сможете побеседовать с ламой. А за диагностикой в традициях тибетской медицины нужно будет обратиться к местному лекарю. И — из обыденного-житейского — по пути я покажу недорогой сувенирный магазин, где вы сможете подобрать себе что-нибудь на память.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, я встречу вас в месте вашего проживания в Улан-Удэ и после экскурсии отвезу обратно
  • Подъем в гору несложный и занимает примерно 20 минут
  • В стоимость не входят билеты в резиденцию ламы — 250 руб./человека
  • Экскурсию для вас проведу я вместе с обученными мною гидами
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Советов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лиля
Лиля
Почему со мной? Я родилась и выросла в Бурятии, но мне повезло — удалось путешествовать. Я была на всех континентах, 3,5 года делала кругосветку, а совместно с мужем мы посетили 140 стран =) Из этого времени 50 дней я была погружена в молчаливую медитацию и еще несколько месяцев изучала Учение. Я хорошо знаю, каково быть туристом, и о чем важно рассказать, чтобы впечатления от путешествия были насыщенными, запоминающимися и полезными! Экскурсию провожу с обученными мною гидами.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Были с мужем впервые в Улан-Удэ, очень хотелось познакомиться с национальным калоритом Бурятии. Для этого выбрали Иволгинский дацан. Спасибо огромное нашему гиду Лиле, за интересную и познавательную экскурсию. Сразу видно, что человек не просто знает тему, он ей живет. Советуем всем Бурятию для обязательного посещения. Приедем ещё раз, будем заказывать у Лили и другие экскурсии. СПАСИБО!!!!
3 января 2020
Я в восторге! От экскурсии, от мест, от людей и от гида! Лиля столько всего знает! Это просто невозможно))) Ходили полдня и она ни разу не отказала ни в одном моем вопросе. А их было много, я любопытная. Мне настолько понравилось, что я хочу ещё раз вернуться и с удовольствием повторю экскурсию, потому что хочу взглянуть другими глазами. И к ламам попали и к Итигэлову, и философию буддизма я узнала намного глубже и каждый храм со всеми росписями, не говоря уже о богах внутри. Даже при покупке сувениров Лиля рассказывает про каждый и уже сам понимаешь что нужно, а что в другой раз))) Эмоции мои через край! Всем настоятельно рекомендую взять экскурсию. Она обязательна при знакомстве с Бурятией! Спасибо Лиле!
9 декабря 2019
Это действительно must-see! Спасибо большое за интересную экскурсию и за заряд бодрости и позитива!
20 ноября 2019
Очень приятный гид. Мы были с ребёнком 1,3 года, поэтому немного переживали за поездку. Но все прошло прекрасно, Лиля очень внимательно следила за тем чтобы все участники ее услышали, несмотря на маленькую непоседу. Поездка была комфортной, Спасибо большое!
17 ноября 2019
Огромное спасибо, Лиля! Прекрасно провели время, увидели в Иволгинском дацане все что хотели! Нам с вами было интересно, тепло и приятно общаться!!! Лиля не только хотела рассказать, что что она знает, но и максимально слышала наши запросы и вопросы. Наилучшие рекомендации гиду!!!
16 октября 2019
Лиля очень позитивный и жизнерадостный человек. Её рассказ увлекателен, насыщен деталями, внятен и не загружен лишней информацией. Экскурсия познавательна, легка и очень интересна. Эмоции и результат превзошли ожидания. Рекомендую дацан к посещению с Лилей.
5 октября 2019
Все понравилось!
25 сентября 2019
Экскурсия понравилась полностью.
13 сентября 2019
Лиля очень интересно, информативно, нескучно все нам рассказала, ответила на все наши вопросы. При всем этом, с ней легко общаться, выстраивать диалог. Нам крайне понравилась экскурсия.
7 сентября 2019
Мне и моим немецким коллегам экскурсия в дацан очень понравилась: все было хорошо организовано, экскурсия проходила на английском. Лиля рассказала много интересного про буддизм в Бурятии, провела нас по храмовому комплексу, мы были на поклонении Даши Доржо Итигелову, коснулись волшебного камня тибетской богини Тары и также почувствовали в шаманской церемонии, которую провел папа Лили, Валерий. Было здорово!
Ещё 17 отзывов

Лиля проводит ещё 1 экскурсию

К «дедушке Байкалу» из Улан-УдэК «дедушке Байкалу» из Улан-УдэК «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
11800 за экскурсию
9 часов
3 отзыва
Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники
Всего два часа езды от столицы Бурятии – и вы у берегов легендарного озера с историей в 25 миллионов лет, которое не в состоянии описать ни один эпитет. Вы познакомитесь с культурой и религией старейшего народа байкальского региона, узнаете о традициях почитания священного водоема, увидите обряды, иллюстрирующие колоритное смешение шаманизма и буддизма. Сможете поучаствовать в одном из местных ритуалов и опробовать особую технику медитации на «месте силы». Также в программе – целебные источники первого бальнеологического курорта на Байкале и дружеский пикник с чаем на костре.

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