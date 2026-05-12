27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ

Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России
В 35 километрах от Улан-Удэ находится удивительный Иволгинский дацан. У него нет тысячелетней истории и древних стен, помнящих легенды из таинственных свитков.

Но кое-что делает монастырь особенным: он был построен на
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пике власти Сталина, здесь находятся знаменитые нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова и многие отмечают особую мистическую атмосферу обители.

В центре российского буддизма я расскажу, как эта религия распространилась в Бурятии и в чем особенность духовной культуры местных жителей, а также познакомлю с архитектурой храмов и подскажу, как попасть на тибетскую диагностику или получить предсказание.

5
252 отзыва
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ

Описание экскурсии

О буддизме в Бурятии

Мы встретимся в Улан-Удэ и отправимся в Иволгинскую долину. По пути вы узнаете, какие формы верований существовали в Бурятии до прихода буддизма, как новая религия проникла в наш регион, как ее встретили местные жители и в чем своеобразие современных традиций, сочетающих разные духовные направления и культуры. Кроме теоретических основ буддизма, в течение экскурсии я познакомлю вас и с практической техникой медитации.

«Монастырь, где вращается Колесо Учения, полное радости и приносящее счастье»

В дацане вы осмотрите несколько основных храмов (всего их 10), где я расскажу об особенностях китайско-тибетского стиля в иволгинских постройках. Увидите первый дуган, возведенный на территории комплекса, и священное дерево Боддхи, выросшее из отростка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления. Кроме того, вы прикоснетесь к сакральному искусству песочной мандалы — посмотрите на кропотливую работу лам и узнаете о символике этого ритуала.

Таинственный феномен

Конечно, в центре повествования будет история о местной реликвии — нетленном теле Хамбо-ламы Итигэлова, ушедшем в 1927 году в нирвану. Вы узнаете подробности этого феномена, многочисленных экспертизах и сведениях, в которые трудно поверить (дыхание, рост волос и ногтей, редкое сердцебиение). Поговорим о разных взглядах на это труднообъяснимое явление, с акцентом на позиции верующих, отмечающих особую энергию и вибрации умиротворения, благодаря которым тело великого Учителя не подвергается распаду. Увидеть Хамбо-ламы Итигэлова можно, оставив пожертвование.

Предсказания и диагностики

Если вам захочется получить ответ на интересующий вас вопрос или попробовать узнать судьбу, вы сможете побеседовать с ламой. А за диагностикой в традициях тибетской медицины нужно будет обратиться к местному лекарю. И — из обыденного-житейского — по пути я покажу недорогой сувенирный магазин, где вы сможете подобрать себе что-нибудь на память.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия автомобильная, я встречу вас в центре Улан-Удэ и после экскурсии отвезу обратно
  • В стоимость не входят билеты в резиденцию ламы — 300 руб. /человека

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля
Лиля — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3038 туристов
Я была офисным сотрудником в Москве. Взяла отпуск, посетила 40+ стран и все жилые континенты, совершила кругосветное путешествие, выжила на атолле без пресной воды. Собрала команду гидов в родной Бурятии.
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Психолог, йога-инструктор. Валерий — мой отец, начинающий шаман, юморист и доброжелательный местный житель. Проводники по местам силы. О нас говорят: «Сказать, что это была одна из самых лучших моих экскурсий — не сказать ничего!» Дарим тепло, а не скучные факты. Погружаем в Бурятию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 252 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 10 мая 2026
Всё понравилось. Узнали и увидели много интересного. Наш гид Валерий знаток своего дела. Спасибо.
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Ольга
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил нас в традиции, обычии, правила поведения в храмах, раскрыл исторические факты. Яркие, красочные храмы, тихий шелест молитвенных барабанов. Все очень понравилось. Спасибо.
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил
Сегодня посетили Иволгинский дацан. Спасибо большое гиду Алексею за интереснейшую прогулку, в течении которой он посвятил
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Ольга
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом. С ним я побывала в Иволгинском Дацане и на обзорной экскурсии по Улан Удэ,обе экскурсии прошли на одном дыхании,Валера дарит туристам не сухие факты,а живое, тёплое Впячетление. Спасибо большое🙏
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.+3
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
Хочу Поблагодарить экскурсовода Валеру. Он грамотный,знающий (особенно в теме Буддизма),и при этом очень увлеченный своим делом.
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Арсланова
Очень рекомендую организатора экскурсии Лилию!
На заказ ответила незамедлительно, организационные моменты на уровне, привезли - отвезли от отеля и предоставила гида для поездки Алексея.
Нам посчасливилось познакомиться с чудесным человеком, полным любви
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к своему делу!
Алексей профессионал своего дела, по-настоящему вовлеченный человек и приятный собеседник. Создавал живую атмосферу, рассказывал с энтузиазмом и любовью к родному краю. Знания Алексея поразили своей глубиной на протяжении всей экскурсии.
Поделился обязательными основными правилами посещения дацана.
Человек очень тактический, невероятно позитивный с юмором, отвечал на все вопросы. Respect!
Все перечисленное в экскурсии соответствует показу и даже больше)) лично от Алексея для нас.
А если сказать кратко - восторг не передать словами от увиденного и услышанного!
Спасибо, мы под впечатлением!

Очень рекомендую организатора экскурсии Лилию!
Очень рекомендую организатора экскурсии Лилию!
Очень рекомендую организатора экскурсии Лилию!
Очень рекомендую организатора экскурсии Лилию!
Очень рекомендую организатора экскурсии Лилию!
Очень рекомендую организатора экскурсии Лилию!
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Наталья
Экскурсия 28 февраля, гид Алексей. Спасибо большое за отличную экскурсию! Буддизм, дацаны, Улан-Удэ, Бурятия. Увидели и узнали очень много интересного.
Экскурсия 28 февраля, гид Алексей. Спасибо большое за отличную экскурсию! Буддизм, дацаны, Улан-Удэ, Бурятия. Увидели и
Экскурсия 28 февраля, гид Алексей. Спасибо большое за отличную экскурсию! Буддизм, дацаны, Улан-Удэ, Бурятия. Увидели и
Экскурсия 28 февраля, гид Алексей. Спасибо большое за отличную экскурсию! Буддизм, дацаны, Улан-Удэ, Бурятия. Увидели и
Экскурсия 28 февраля, гид Алексей. Спасибо большое за отличную экскурсию! Буддизм, дацаны, Улан-Удэ, Бурятия. Увидели и
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Кирилл
Замечательная экскурсия! Рекомендую тем, кто хочет по настоящему погрузиться в атмосферу буддизма.
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