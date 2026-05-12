27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В 35 километрах от Улан-Удэ находится удивительный Иволгинский дацан. У него нет тысячелетней истории и древних стен, помнящих легенды из таинственных свитков.Но кое-что делает монастырь особенным: он был построен на

пике власти Сталина, здесь находятся знаменитые нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова и многие отмечают особую мистическую атмосферу обители. В центре российского буддизма я расскажу, как эта религия распространилась в Бурятии и в чем особенность духовной культуры местных жителей, а также познакомлю с архитектурой храмов и подскажу, как попасть на тибетскую диагностику или получить предсказание.

Описание экскурсии

О буддизме в Бурятии

Мы встретимся в Улан-Удэ и отправимся в Иволгинскую долину. По пути вы узнаете, какие формы верований существовали в Бурятии до прихода буддизма, как новая религия проникла в наш регион, как ее встретили местные жители и в чем своеобразие современных традиций, сочетающих разные духовные направления и культуры. Кроме теоретических основ буддизма, в течение экскурсии я познакомлю вас и с практической техникой медитации.

«Монастырь, где вращается Колесо Учения, полное радости и приносящее счастье»

В дацане вы осмотрите несколько основных храмов (всего их 10), где я расскажу об особенностях китайско-тибетского стиля в иволгинских постройках. Увидите первый дуган, возведенный на территории комплекса, и священное дерево Боддхи, выросшее из отростка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления. Кроме того, вы прикоснетесь к сакральному искусству песочной мандалы — посмотрите на кропотливую работу лам и узнаете о символике этого ритуала.

Таинственный феномен

Конечно, в центре повествования будет история о местной реликвии — нетленном теле Хамбо-ламы Итигэлова, ушедшем в 1927 году в нирвану. Вы узнаете подробности этого феномена, многочисленных экспертизах и сведениях, в которые трудно поверить (дыхание, рост волос и ногтей, редкое сердцебиение). Поговорим о разных взглядах на это труднообъяснимое явление, с акцентом на позиции верующих, отмечающих особую энергию и вибрации умиротворения, благодаря которым тело великого Учителя не подвергается распаду. Увидеть Хамбо-ламы Итигэлова можно, оставив пожертвование.

Предсказания и диагностики

Если вам захочется получить ответ на интересующий вас вопрос или попробовать узнать судьбу, вы сможете побеседовать с ламой. А за диагностикой в традициях тибетской медицины нужно будет обратиться к местному лекарю. И — из обыденного-житейского — по пути я покажу недорогой сувенирный магазин, где вы сможете подобрать себе что-нибудь на память.

Организационные детали