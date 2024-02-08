Иволгинский дацан, расположенный недалеко от Улан-Удэ, приглашает вас на экскурсию, полную удивительных открытий.



Здесь вы познакомитесь с живой историей буддизма в России и узнаете, как эта древняя религия обрела статус официальной в нашей стране.



Экскурсия предоставит вам уникальную возможность увидеть нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова, который ушёл в состояние глубокой медитации, и посетить главный дуган монастыря.



Вы также сможете узнать о Традиционной буддийской сангхе России, самой крупной религиозной общине Бурятии.



Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к духовным традициям и, возможно, посетить службу в главном храме.



Для поддержки дацана вы можете сделать пожертвование, способствуя развитию и сохранению этого уникального места.



Организационные моменты учтены: в стоимость включён трансфер и услуги гида, а также подробно описаны правила посещения святыни