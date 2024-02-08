Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
Иволгинский дацан, расположенный недалеко от Улан-Удэ, приглашает вас на экскурсию, полную удивительных открытий.
Здесь вы познакомитесь с живой историей буддизма в России и узнаете, как эта древняя религия обрела статус официальной в нашей стране.
Экскурсия предоставит вам уникальную возможность увидеть нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова, который ушёл в состояние глубокой медитации, и посетить главный дуган монастыря.
Вы также сможете узнать о Традиционной буддийской сангхе России, самой крупной религиозной общине Бурятии.
Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к духовным традициям и, возможно, посетить службу в главном храме.
Для поддержки дацана вы можете сделать пожертвование, способствуя развитию и сохранению этого уникального места.
Организационные моменты учтены: в стоимость включён трансфер и услуги гида, а также подробно описаны правила посещения святыни
Здесь вы познакомитесь с живой историей буддизма в России и узнаете, как эта древняя религия обрела статус официальной в нашей стране.
Экскурсия предоставит вам уникальную возможность увидеть нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова, который ушёл в состояние глубокой медитации, и посетить главный дуган монастыря.
Вы также сможете узнать о Традиционной буддийской сангхе России, самой крупной религиозной общине Бурятии.
Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к духовным традициям и, возможно, посетить службу в главном храме.
Для поддержки дацана вы можете сделать пожертвование, способствуя развитию и сохранению этого уникального места.
Организационные моменты учтены: в стоимость включён трансфер и услуги гида, а также подробно описаны правила посещения святыни
Ближайшие даты:
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
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12
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фев
13
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Мы зайдём на территорию монастыря, посетим его главный дуган (соборный храм). Если повезёт — застанем службу.
- Увидим нетленное тело Пандидо Хамбо-ламы Итигэлова, в 1927 году ушедшего в состояние глубокой медитации
- Поговорим об истории Буддийской традиционной сангхи России — самой крупной религиозной общины Бурятии
- Вспомним, когда и для чего буддизм был признан второй официальной религией в нашей стране
По желанию вы можете оставить пожертвование на нужды дацана. Сангха существует и развивается только на них, поэтому у вас будет возможность совершить благое деяние.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota, услуги гида
- Дополнительно оплачивается посещение Неиссякаемого тела Хамбо-ламы Итигэлова — 300 руб. /чел., и приобретение хадака — от 80 руб. /шт.
- При посещении храма женщинам надо быть в длинных юбках, плечи и декольте прикрыты, обувь без каблуков. Мужчинам — в брюках (не в шортах) и с прикрытыми нагими частями тела.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Меня зовут Сергей, и помимо всех моих хобби — от коллекционирования музыкальных пластинок до путешествий — я люблю прокатить гостей по нашей республике, открыть секреты истории и вообще — удивить. Являюсь аккредитованным гидом по Иволгинскому дацану. Экскурсии для вас буду проводить я или кто-то из моих не менее образованных коллег.
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