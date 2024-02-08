Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
Индивидуальная экскурсия в Улан-Удэ

Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне

Иволгинский дацан, расположенный недалеко от Улан-Удэ, приглашает вас на экскурсию, полную удивительных открытий.

Здесь вы познакомитесь с живой историей буддизма в России и узнаете, как эта древняя религия обрела статус официальной в нашей стране.

Экскурсия предоставит вам уникальную возможность увидеть нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова, который ушёл в состояние глубокой медитации, и посетить главный дуган монастыря.

Вы также сможете узнать о Традиционной буддийской сангхе России, самой крупной религиозной общине Бурятии.

Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к духовным традициям и, возможно, посетить службу в главном храме.

Для поддержки дацана вы можете сделать пожертвование, способствуя развитию и сохранению этого уникального места.

Организационные моменты учтены: в стоимость включён трансфер и услуги гида, а также подробно описаны правила посещения святыни
Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
Ближайшие даты:
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
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фев
14
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы зайдём на территорию монастыря, посетим его главный дуган (соборный храм). Если повезёт — застанем службу.
  • Увидим нетленное тело Пандидо Хамбо-ламы Итигэлова, в 1927 году ушедшего в состояние глубокой медитации
  • Поговорим об истории Буддийской традиционной сангхи России — самой крупной религиозной общины Бурятии
  • Вспомним, когда и для чего буддизм был признан второй официальной религией в нашей стране

По желанию вы можете оставить пожертвование на нужды дацана. Сангха существует и развивается только на них, поэтому у вас будет возможность совершить благое деяние.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota, услуги гида
  • Дополнительно оплачивается посещение Неиссякаемого тела Хамбо-ламы Итигэлова — 300 руб. /чел., и приобретение хадака — от 80 руб. /шт.
  • При посещении храма женщинам надо быть в длинных юбках, плечи и декольте прикрыты, обувь без каблуков. Мужчинам — в брюках (не в шортах) и с прикрытыми нагими частями тела.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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