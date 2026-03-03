1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения Иволгинского дацана - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и изучением местных достопримечательностей. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладным условиям и ограниченной доступности некоторых объектов.

Экскурсия в Иволгинский дацан - это уникальная возможность познакомиться с буддизмом в России. Вы посетите главный центр буддизма, где сможете увидеть реликвии и пообщаться с ламами. Путешествие продолжится на плато Тапхар, известное как ставка Чингисхана, где перед вами откроются величественные пейзажи и следы древних поселений. Это идеальный шанс прикоснуться к истории и культуре Бурятии, почувствовать её дух и насладиться природными красотами

Описание экскурсии

Реликвии и хроники Иволгинского дацана

По пути из города мы немного поговорим об истории Улан-Удэ, бурятской культуре и промыслах. Всего 40 км в пути — и вы в главном центре буддизма в России, Иволгинском дацане. Мы пройдем по всей территории комплекса, рассмотрим колоритные постройки, зайдем в музей дацана, прикоснемся к молитвенным барабанам и сможем сделать подношение. Во время аудиенции во Дворце нетленного тела вы познакомитесь с буддийским феноменом, историей хамбо-ламы Итигэлова, который впал в нирвану почти 100 лет назад. А в конце получите специальный шарф с энергетическим узлом-оберегом.

«Буддизм для чайников»

Иволгинский дацан — сердце буддизма в России, поэтому где, как не здесь, можно уловить суть буддийских учений и практик. Вы узнаете об истории самого дацана, проследите путь буддизма в России, услышите о его философии, традициях, службах-хуралах и обрядах, защищающих от негативных сил. А если у вас появятся глубокие личные вопросы, вы сможете задать их, встретившись с астрологами и ламами дацана.

Бурятский Стоунхендж: ставка Чингисхана

После погружения в философию буддизма мы отправимся к еще одному знаковому месту в окрестностях Улан-Удэ — плато Тапхар, или, как его чаще называют, ставка Чингисхана. Перед вами откроется один из самых необычных пейзажей Бурятии и его ландшафты — плоские плато, которые зовут «космодромом», сад камней, наводящий на мысли о Стоунхендже, и вытянутый скальный выступ, напоминающий Язык Тролля. Я расскажу, какие легенды хранит это место и правда ли оно связано с Чингисханом, поделюсь догадками ученых и интересными фактами о раскопках.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Экскурсию также можно начать от аэропорта или вокзала Улан-Удэ, дорога до дацана — примерно 40 км

Что входит в стоимость, а что — нет