1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения Иволгинского дацана - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и изучением местных достопримечательностей. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладным условиям и ограниченной доступности некоторых объектов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Иволгинский дацан
Плато Тапхар
Описание экскурсии
Реликвии и хроники Иволгинского дацана
По пути из города мы немного поговорим об истории Улан-Удэ, бурятской культуре и промыслах. Всего 40 км в пути — и вы в главном центре буддизма в России, Иволгинском дацане. Мы пройдем по всей территории комплекса, рассмотрим колоритные постройки, зайдем в музей дацана, прикоснемся к молитвенным барабанам и сможем сделать подношение. Во время аудиенции во Дворце нетленного тела вы познакомитесь с буддийским феноменом, историей хамбо-ламы Итигэлова, который впал в нирвану почти 100 лет назад. А в конце получите специальный шарф с энергетическим узлом-оберегом.
«Буддизм для чайников»
Иволгинский дацан — сердце буддизма в России, поэтому где, как не здесь, можно уловить суть буддийских учений и практик. Вы узнаете об истории самого дацана, проследите путь буддизма в России, услышите о его философии, традициях, службах-хуралах и обрядах, защищающих от негативных сил. А если у вас появятся глубокие личные вопросы, вы сможете задать их, встретившись с астрологами и ламами дацана.
Бурятский Стоунхендж: ставка Чингисхана
После погружения в философию буддизма мы отправимся к еще одному знаковому месту в окрестностях Улан-Удэ — плато Тапхар, или, как его чаще называют, ставка Чингисхана. Перед вами откроется один из самых необычных пейзажей Бурятии и его ландшафты — плоские плато, которые зовут «космодромом», сад камней, наводящий на мысли о Стоунхендже, и вытянутый скальный выступ, напоминающий Язык Тролля. Я расскажу, какие легенды хранит это место и правда ли оно связано с Чингисханом, поделюсь догадками ученых и интересными фактами о раскопках.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсию также можно начать от аэропорта или вокзала Улан-Удэ, дорога до дацана — примерно 40 км
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле
Отдельно по желанию оплачиваются пожертвования для личной встречи с астрологами и ламами
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Бурятия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 88 туристов
Меня зовут Вячеслав, мне 31 год, я родился и живу в городе Улан-Удэ. Очень люблю свой родной край, и уже более 8 лет занимаюсь туризмом. Вместе с командой единомышленников мы принимаем гостей со всего света и знакомим их с историей и культурой Бурятии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Иволгинский дацан — место силы. Красиво, спокойно и очень познавательно. Огромное спасибо гиду Бадме за интереснейшую прогулку. Даже если вы далеки от религии, здесь ощущается невероятное спокойствие и умиротворение. Яркие храмы, тихий шелест молитвенных барабанов и, конечно, возможность прикоснуться к тайне Пандито Хамбо-ламы Итигэлова оставляют неизгладимое впечатление
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Наталья
Нам просто повезло, что такую экскурсию проводила Сэсэг (цветок, с бурятского). Коренной житель, бурятка по национальности, она смогла донести нам все тонкости бурятской души. Иволгинский Дацан - это действительно душа читать дальшеуменьшить
Бурятии. Здесь находится нетленное тело Хамбо Ламы Итигэлова. Мы прикоснулись к самому святому каждого бурята и не только! Мы далеки от буддизма, но Сэсэг очень тактично и аккуратно провела нас по всем этим тропам, посвящая в обычаи, традиции, правила поведения в храмах, раскрывая исторические факты, и какие-то нюансы повседневной жизни. Это была даже не экскурсия, а полное погружение. И напоследок Сэсэг отвезла нас на место, где по преданию со скалы Чингисхан руководил своим огромным войском! Природа Бурятии просто потрясающая! Рекомендую эту экскурсию с гидом Сэсэг.
+2
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Н
Наталья
Экскурсия была отличной. Организатор Туяна заехала за нами по указанному адресу, вождение аккуратное, по пути много информации о Бурятии, Улан-Удэ. В Иволгинском дацане посетили нетленное тело Даши-Доржо Итигэлова, это просто читать дальшеуменьшить
незабываемые ощущения и впечатления. На территории много дацанов, есть сувенирные магазины. После дацана заехали перекусить в кафе, а после посетили плато Тапхар, или, как его чаще называют, ставка Чингисхана. Эмоции, впечатления, красоты не передать словами и камерой. Уже порекомендовали экскурсию своим знакомым. Рекомендую!!!
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Юлия
Экскурсию посетили с 14летней дочерью, проводила ее Сэсэг, дипломированный гид, которая сама исповедует буддизм, все знает не теоретически. Интересно рассказывала/показывала, объясняла в дацане обряды и действия, вовлекала в происходящее мою читать дальшеуменьшить
дочь-подростка. Посетили не только нетленного хамбо-ламу Итигэлова, но и ламу-астролога, получили много пищи для размышления. Особенно хочу отметить плато Тапхар, необыкновенное место, обязательное для посещения "место силы", как говорится "лучше один раз увидеть…" Спасибо Сэсэг за замечательно проведенный день.
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Анна
Ездила с гидом Туяна, очень понравилось! Сам дацан потрясающий, обошли его весь, Туяна рассказала про каждое здание. Плато Чингисхана очень красивое. Спасибо за экскурсию
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Г
Галина
Посетили экскурсию в Иволгинский дацан. Проводила экскурсию Сэсэг. Сказать что нам просто понравилось, это ничего не сказать. Мы были в полном восторге!!! Спасибо очаровательной Сэсэг!!! Всё прошло замечательно, накануне мы созвонились, читать дальшеуменьшить
обговорили место встречи. Забрала нас с назначенного места в назначенный час. По дороге мы мило беседовали, Сэсэг приятный собеседник, очень нежно относится к бурятской культуре, рассказала по дороге много интересных фактов. Непосредственно в дацане всё рассказывала чётко и лаконично, слушали её как говорится "взахлёб". Рассказала про бурятские традиции и многое другое. На обратном пути посетили место стоянки ЧингизХана. Зрелище я вам скажу завораживающее. Сделали фотосессию на камнях, фоточки получились прям "огонь", будем рассматривать и вспоминать эти моменты. Прям очень всем рекомендую организатора и посетить Иволгинский дацан.
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