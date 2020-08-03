1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан

Прикоснуться к традициям буддизма и побывать на красивейшем плато Тапхар в окрестностях Улан-Удэ

5
1 отзыв
Вячеслав
Вячеслав – представитель из Улан-Удэ
Это путешествие приведет вас к истокам Бурятии — а значит, и к пониманию самобытной местной культуры.

Среди ярких построек Иволгинского дацана вы познакомитесь с обрядами буддизма, сможете пообщаться с ламами и увидеть местные реликвии.

А у ставки Чингисхана вдохновитесь величественными пейзажами и отыщете следы древних поселений.
Задать вопросОбычно отвечает за 29 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан

Что вас ожидает

Реликвии и хроники Иволгинского дацана
По пути из города мы немного поговорим об истории 📖 Улан-Удэ, бурятской культуре и промыслах. Всего 40 км в пути — и вы в главном центре буддизма в России, Иволгинском дацане. Мы пройдем по всей территории комплекса, рассмотрим колоритные постройки, зайдем в музей 🖼 дацана, прикоснемся к молитвенным барабанам и сможем сделать подношение. Во время аудиенции во Дворце нетленного тела вы познакомитесь с буддийским феноменом, историей хамбо-ламы Итигэлова, который впал в нирвану почти 100 лет назад. А в конце получите специальный шарф с энергетическим узлом-оберегом.

«Буддизм для чайников»
Иволгинский дацан — сердце буддизма в России, поэтому где, как не здесь, можно уловить суть буддийских учений и практик. Вы узнаете об истории самого дацана, проследите путь буддизма в России, услышите о его философии, традициях, службах-хуралах и обрядах, защищающих от негативных сил. А если у вас появятся глубокие личные вопросы, вы сможете задать их, встретившись с астрологами и ламами дацана.

Бурятский Стоунхендж: ставка Чингисхана
После погружения в философию буддизма мы отправимся к еще одному знаковому месту в окрестностях Улан-Удэ — плато Тапхар, или, как его чаще называют, ставка Чингисхана. Перед вами откроется один из самых необычных пейзажей Бурятии и его ландшафты — плоские плато, которые зовут «космодромом», сад камней, наводящий на мысли о Стоунхендже, и вытянутый скальный выступ, напоминающий Язык Тролля. Я расскажу, какие легенды хранит это место и правда ли оно связано с Чингисханом, поделюсь догадками ученых и интересными фактами о раскопках.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсию также можно начать от аэропорта или вокзала Улан-Удэ, дорога до дацана — примерно 40 км

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле
  • Отдельно по желанию оплачиваются пожертвования для личной встречи с астрологами и ламами
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы Бурятия
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав, мне 31 год, я родился и живу в городе Улан-Удэ. Очень люблю свой родной край, и уже более 8 лет занимаюсь туризмом. Вместе с командой единомышленников мы принимаем гостей со всего света и знакомим их с историей и культурой Бурятии.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

3 августа 2020
Замечательное место. Очень рекомендую к посещению! Экскурсовод знает очень много фактов. И организаторы молодцы. После экскурсии кормят обедом, да таким, что съесть всё сразу невозможно, такое количество угощений. Еда очень вкусная и вся аутентичная, Бурятская.

Еще несколько необычных экскурсий в Улан-Удэ

Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
4 800
4 часа
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
43 отзыва
Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
11 800
9 часов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
11 отзывов
Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
скидка10%
5850
5 265
5 часов
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
10 отзывов
Открыть историю, традиции и особенности буддизма и разобраться в его значении
Неизвестный Улан-Удэ
2 600
4 часа
Неизвестный Улан-Удэ
7 отзывов
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
3 250
2 часа
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
4 отзыва
Познакомиться с культурой и традициями древней бурятской религии на авто-экскурсии в шаманский центр
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
скидка10%
7800
7 020
5 часов
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
4 отзыва
История, религия и культура Бурятской земли в туре по главным достопримечательностям ее столицы