Гастрономическое путешествие по Верхнеудинску предлагает уникальный шанс узнать историю ярмарки, попробовать бурятские блюда и выбрать идеальные подарки.
Участники экскурсии смогут посетить лучшие магазины и ярмарки, насладиться дегустацией местных продуктов и получить помощь в выборе сувениров. Гид расскажет об истории и культуре города, а также поможет сделать правильный выбор. Бронируйте сейчас и привезите домой частичку Бурятии
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Уникальные сувениры
- 🥟 Дегустация бурятских блюд
- 📜 Интересные факты от гида
- 🍓 Свежие местные продукты
- 🎁 Помощь в выборе подарков
Что можно увидеть
- Верхнеудинская ярмарка
Описание экскурсииМы приглашаем вас в увлекательное путешествие, где вы окунетесь в историю Верхнеудинской ярмарки, узнаете, как она зародилась, чем славилась и какую роль играла в жизни города. Познакомитесь с особенностями местной кухни, отведаете традиционные бурятские блюда, узнаете секреты их приготовления и поймете, почему они так любимы местными жителями. Откроете для себя богатство местной сельхозпродукции, попробуете свежие овощи и ягоды, выращенные на плодородной земле Бурятии, и узнаете о традиционных методах земледелия. Найдете идеальные гостинцы для близких и друзей. Мы поможем вам выбрать самые вкусные и аутентичные сувениры, которые расскажут о вашем путешествии лучше любых слов. Что вас ждет на экскурсии. Посещение лучших магазинов и ярмарок города. Мы покажем вам самые интересные места, где можно купить местные деликатесы, сувениры ручной работы и другие уникальные товары. Дегустация местных продуктов. Вы сможете попробовать различные виды бурятского чая, мясные деликатесы, молочные продукты и многое другое. Рассказы опытного гида. Наш гид поделится с вами интересными фактами об истории города, культуре и традициях бурятского народа. Помощь в выборе сувениров. Мы поможем вам выбрать подарки, которые точно понравятся вашим близким и друзьям. Важная информация: Сообщите нам об аллергических реакциях и специальных диетах участников вашей группы!
Все дни недели кроме понедельника с 10.00 до 16.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Магазин валяной обуви «Наран»
- Магазин «Серебрянная мода»
- Центральный колхозный рынок
- Почтовая Юрта
- Магазин Нomad’s shop
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Балтахинова, д. 9
Завершение: Площадь Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели кроме понедельника с 10.00 до 16.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Сообщите нам об аллергических реакциях и специальных диетах участников вашей группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
