Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Гастрономическое путешествие по Верхнеудинску предлагает уникальный шанс узнать историю ярмарки, попробовать бурятские блюда и выбрать идеальные подарки.



Участники экскурсии смогут посетить лучшие магазины и ярмарки, насладиться дегустацией местных продуктов и получить помощь в выборе сувениров. Гид расскажет об истории и культуре города, а также поможет сделать правильный выбор.

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте» 5 причин купить эту экскурсию 🛍️ Уникальные сувениры

🥟 Дегустация бурятских блюд

📜 Интересные факты от гида

🍓 Свежие местные продукты

🎁 Помощь в выборе подарков

Наталия Ваш гид в Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-5 человек Когда Все дни недели кроме понедельника с 10.00 до 16.00

Что можно увидеть Верхнеудинская ярмарка

Описание экскурсии Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие, где вы окунетесь в историю Верхнеудинской ярмарки, узнаете, как она зародилась, чем славилась и какую роль играла в жизни города. Познакомитесь с особенностями местной кухни, отведаете традиционные бурятские блюда, узнаете секреты их приготовления и поймете, почему они так любимы местными жителями. Откроете для себя богатство местной сельхозпродукции, попробуете свежие овощи и ягоды, выращенные на плодородной земле Бурятии, и узнаете о традиционных методах земледелия. Найдете идеальные гостинцы для близких и друзей. Мы поможем вам выбрать самые вкусные и аутентичные сувениры, которые расскажут о вашем путешествии лучше любых слов. Что вас ждет на экскурсии. Посещение лучших магазинов и ярмарок города. Мы покажем вам самые интересные места, где можно купить местные деликатесы, сувениры ручной работы и другие уникальные товары. Дегустация местных продуктов. Вы сможете попробовать различные виды бурятского чая, мясные деликатесы, молочные продукты и многое другое. Рассказы опытного гида. Наш гид поделится с вами интересными фактами об истории города, культуре и традициях бурятского народа. Помощь в выборе сувениров. Мы поможем вам выбрать подарки, которые точно понравятся вашим близким и друзьям. Важная информация: Сообщите нам об аллергических реакциях и специальных диетах участников вашей группы!

