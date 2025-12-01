Волшебный тур по сказочным уголкам Байкала и Бурятии и никого постороннего только вы и ваши единомышленники.
Да-да! Вы сможете увидеть: самые интересные уголки этого края, посетить баню на берегу Байкала, а также лечебные и расслабляющие термальные источники среди красивейшей природы. И, конечно же, отведать вкусную местную кухню.
Описание экскурсииДавайте отправимся в путешествие по республике Бурятия, которое я организую только для вас. Вы можете собрать маршрут из предложенных локаций, а я с большим удовольствием организую для вас поездку, учитывая ваши пожелания и предпочтения. При заказе индивидуального тура вы можете выбрать:
- способ передвижения и класс транспортного средства;
- уровень комфорта при размещении в отелях или на базах;
- даты и продолжительность тура;
- достопримечательности;
- всевозможные активности Итоговая стоимость экскурсии формируется исходя из выбранного маршрута и его наполнения.
Каждый день в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- По согласованию:
- Баргузинская долина
- Чивыркуйский залив
- Термальные ванны
- Дворец богини Янжимы
- Выход на лёд для фотосессий и катания на коньках
- Умхей и др
Что включено
- В зависимости от выбранного маршрута оговариваются условия, проживание и другие нюансы
Что не входит в цену
- В зависимости от выбранного маршрута оговариваются условия, проживание и другие нюансы
Место начала и завершения?
Улан-Уде
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Улан-Удэ
