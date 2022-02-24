Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Пешеходная прогулка по первой исторической улице города. Увидим красоту и изящество деревянного кружева в разных техниках. Расскажем о традициях постройки деревянных домов в Забайкалье у русских и бурят. Разгадаем коды деревянных узоров на наличниках и фронтонах домов.
Встречаемся на первой улице города Соборной, пройдём вдоль резных домов, зайдём на усадьбу мещанки, пройдём мимо кафедрального каменного собора, свернём в переулок и закончим у кружевного домика на улице Банзарова.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Будьте готовы к резкой смене погоды. Летом может резко подняться шторм и начаться дождь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коммунистическая ул. , 7, Улан-Удэ
Завершение: ул. Банзарова, 15, Улан-Удэ
Когда и сколько длится
Когда: По субботам в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Будьте готовы к резкой смене погоды. Летом может резко подняться шторм и начаться дождь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По субботам в 14:00
Наталия — Ваш гид в Улан-Удэ
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