Деревянное кружево

Во время этой пешеходной экскурсии вы узнаете многое о символике домовой резьбы

Индивидуальная
Во время этой пешеходной экскурсии вы узнаете многое о символике домовой резьбы и традициях строительства деревянных усадеб.
Деревянное кружево
Деревянное кружево
Деревянное кружево
Деревянное кружево
Деревянное кружево
Деревянное кружево

Что вы можете увидеть 🤩

  • Первая улица города
  • Первый каменный храм города
  • Кварталы деревянной застройки конца XIX в
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Пешеходная прогулка по первой исторической улице города. Увидим красоту и изящество деревянного кружева в разных техниках. Расскажем о традициях постройки деревянных домов в Забайкалье у русских и бурят. Разгадаем коды деревянных узоров на наличниках и фронтонах домов.
  • Встречаемся на первой улице города Соборной, пройдём вдоль резных домов, зайдём на усадьбу мещанки, пройдём мимо кафедрального каменного собора, свернём в переулок и закончим у кружевного домика на улице Банзарова.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Будьте готовы к резкой смене погоды. Летом может резко подняться шторм и начаться дождь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коммунистическая ул. , 7, Улан-Удэ
Завершение: ул. Банзарова, 15, Улан-Удэ
Когда и сколько длится
Когда: По субботам в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Будьте готовы к резкой смене погоды. Летом может резко подняться шторм и начаться дождь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам в 14:00

Еще несколько похожих предложений в Улан-Удэ

Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анастасия
4.6
10 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
История, религия и культура Бурятской земли в туре по главным достопримечательностям ее столицы
7 800 за 1-3 чел.
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Анастасия
5
11 отзывов
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Познакомиться с основами бурятского буддизма и прикоснуться к тайне бессмертия Хамбо-ламы Итигэлова
5 850 за 1-3 чел.
История и традиции Улан-Удэ
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
5
8 отзывов
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
2 990 за 1-5 чел.
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анастасия
4.8
16 отзывов
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Открыть историю, традиции и особенности буддизма и разобраться в его значении
7 150 за 1-3 чел.
Первое знакомство с Улан-Удэ
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Natalia
Нет отзывов
Первое знакомство с Улан-Удэ
Главные достопримечательности и лучшие виды города на автомобильной обзорной экскурсии
2 650 за 1-5 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Лиля
5
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Переночевать на берегу Байкала, увидеть лик богини Янжимы и посетить священное место буддистов
15 000 за 1-10 чел.
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Вячеслав
5
1 отзыв
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Прикоснуться к традициям буддизма и побывать на красивейшем плато Тапхар в окрестностях Улан-Удэ
6 000 за 1-3 чел.
В гости к хранителям веры и старины
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр Сергеевич
Нет отзывов
В гости к хранителям веры и старины
Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
6 300 за 1-3 чел.
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
13 часов
Индивидуальная
Александр Сергеевич
5
1 отзыв
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Открыть самобытный мир забайкальских староверов и переночевать в настоящем русском доме с печкой
17 000 за 1-3 чел.
Иволгинский дацан и священные места древней долины
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анастасия
5
8 отзывов
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Прикоснуться к истории, загадкам и красоте Бурятии на авторской экскурсии из Улан-Удэ
10 400 за 1-3 чел.
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
1.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Анастасия
4.5
8 отзывов
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Познакомиться с культурой и традициями древней бурятской религии на авто-экскурсии в шаманский центр
2 220 за 1-3 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Георгий
5
28 отзывов
Неизвестный Улан-Удэ
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
3 250 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Улан-Удэ
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ