Восточная медицина в Бурятии берёт начало с XVIII века, когда она пришла вместе с буддизмом. Бурятские ламы-лекари славились своими врачебными навыками. Даже в советские времена знания о восточной медицине сохранялись в Бурятском филиале Российской Академии Наук. В 90-е годы она возродилась и стала доступной. На экскурсии в центре «Аюрмедика» можно познакомиться с методами лечения и попробовать целебный чай

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Откройте для себя восточную медицину в «Аюрмедика»

В центре восточной медицины «Аюрмедика» у вас есть уникальная возможность познакомиться с древними традициями врачевания, которые на протяжении веков помогали людям поддерживать здоровье и гармонию. Здесь вы сможете узнать о различных методах лечения, основанных на восточной философии и практике.

Методы лечения в восточной медицине

Восточная медицина предлагает широкий спектр методик, которые направлены на восстановление баланса в организме. Одним из таких методов является лечебное голодание. Эта практика сочетает в себе как физические, так и духовные аспекты, способствуя очищению организма и улучшению общего состояния здоровья.

Лечебное голодание

Лечебное голодание – это метод, который используется для оздоровления и восстановления. Он помогает организму избавиться от токсинов и улучшить обмен веществ. В «Аюрмедика» вы получите полное представление о том, как правильно применять этот метод в сочетании с другими практиками восточной медицины.

Что вас ждет в «Аюрмедика»?

Обзор методов восточной медицины

Практические рекомендации по лечебному голоданию

Индивидуальный подход к каждому пациенту

Доступ к древним знаниям и современным методам

Посетив центр «Аюрмедика», вы сможете не только улучшить свое здоровье, но и погрузиться в мир восточной философии, которая учит нас заботиться о себе и находить гармонию с окружающим миром.