Восточная медицина в Бурятии

Погрузитесь в мир восточной медицины в Улан-Удэ. Узнайте о лечебных методах и попробуйте целебный чай в центре «Аюрмедика»
Восточная медицина в Бурятии берёт начало с XVIII века, когда она пришла вместе с буддизмом. Бурятские ламы-лекари славились своими врачебными навыками.

Даже в советские времена знания о восточной медицине сохранялись в Бурятском филиале Российской Академии Наук. В 90-е годы она возродилась и стала доступной. На экскурсии в центре «Аюрмедика» можно познакомиться с методами лечения и попробовать целебный чай

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная возможность узнать о восточной медицине
  • 🍵 Дегустация целебного чая
  • 🧘‍♂️ Обзор метода лечебного голодания
  • 🏛 Посещение центра «Аюрмедика»
  • 📚 Историческая информация о врачевании
Восточная медицина в Бурятии
Восточная медицина в Бурятии
Восточная медицина в Бурятии
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Центр восточной медицины «Аюрмедика»

Описание экскурсии

Откройте для себя восточную медицину в «Аюрмедика»

В центре восточной медицины «Аюрмедика» у вас есть уникальная возможность познакомиться с древними традициями врачевания, которые на протяжении веков помогали людям поддерживать здоровье и гармонию. Здесь вы сможете узнать о различных методах лечения, основанных на восточной философии и практике.

Методы лечения в восточной медицине

Восточная медицина предлагает широкий спектр методик, которые направлены на восстановление баланса в организме. Одним из таких методов является лечебное голодание. Эта практика сочетает в себе как физические, так и духовные аспекты, способствуя очищению организма и улучшению общего состояния здоровья.

Лечебное голодание

Лечебное голодание – это метод, который используется для оздоровления и восстановления. Он помогает организму избавиться от токсинов и улучшить обмен веществ. В «Аюрмедика» вы получите полное представление о том, как правильно применять этот метод в сочетании с другими практиками восточной медицины.

Что вас ждет в «Аюрмедика»?

  • Обзор методов восточной медицины
  • Практические рекомендации по лечебному голоданию
  • Индивидуальный подход к каждому пациенту
  • Доступ к древним знаниям и современным методам

Посетив центр «Аюрмедика», вы сможете не только улучшить свое здоровье, но и погрузиться в мир восточной философии, которая учит нас заботиться о себе и находить гармонию с окружающим миром.

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр восточной медицины «Аюрмедика»:
  • Территории комплекса
  • Зал для занятий
  • Номера гостиницы
  • Процедурные кабинеты
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пос. Горячинск, ул. Набережная, 13 б
Завершение: 111
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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