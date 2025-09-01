Экскурсия в Иволгинский дацан позволит вам окунуться в атмосферу буддийской традиции.
Вы сможете осмотреть храмы, включая Согчен Дуган и Чойра Дуган, увидеть нетленное тело XII Пандито Хамбо-ламы в Дворце Этигэлова, а
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные буддийские храмы
- 🔍 Глубокое погружение в традиции
- 🧘♂️ Возможность консультации ламы
- 📜 История буддизма в России
- 🎨 Галерея искусств народов Азии
- 🏛 Музей истории дацана
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Согчен Дуган
- Чойра Дуган
- Дворец Этигэлова
- Дворец Зелёной Тары
- Галерея искусств народов Азии
- Музей истории Иволгинского дацана
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храмы Иволгинского дацана, включая Согчен Дуган и Чойра Дуган.
- Дворец Этигэлова и нетленное тело XII Пандито Хамбо-ламы.
- Дворец Зелёной Тары и священный камень желаний.
- Галерею искусств народов Азии.
- Музей истории Иволгинского дацана.
Вы узнаете:
- Как совершать ритуальный обход «гороо» и крутить молитвенные барабаны «хурдэ».
- Как буддизм проник в Россию и почему Иволгинский дацан стал первым действующим буддийским храмом после запрета религиозных обрядов.
- Какие традиции, праздники и ритуалы связаны с дацанами.
- О феномене XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлова и его посланиях ламам дацана.
По желанию можно посетить консультацию ламы (астролога или лекаря, в зависимости от запроса):
- Лама-астролог ответит на важные вопросы и даст наставления (для точных расчётов понадобятся даты рождения родных, заранее подготовьте вопросы).
- Лама-лекарь по пульсу определит «проблемные» органы и порекомендует лечебные травы восточной медицины (накануне приёма нельзя переедать, голодать, употреблять алкоголь или подвергать себя высоким физическим нагрузкам).
- Баряашан (мануальный терапевт, остеопат, костоправ) проведёт приём.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan Serena, я встречу вас в центре Улан-Удэ и после экскурсии отвезу обратно.
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Этигэлова — 300 ₽ с чел. По желанию оплачиваются ритуальные атрибуты и консультация лам, а также обед в национальном кафе на территории дацана (в среднем 500 ₽ с чел.).
- Экскурсию для вас проведу я, аккредитованный гид при Иволгинском дацане и Буддийской традиционной Сангхи России.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Алдар — ваш гид в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 127 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алдар. Я по образованию биолог (орнитолог). Аккредитованный гид по Иволгинскому дацану. Увлекаюсь рыбалкой, неоднократный победитель республиканских соревнований по зимней рыбалке. Буду рад стать проводником в вашем путешествии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
1 сен 2025
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод Алдар. Мы были на экскурсии с дочерью вдвоем и прямо погрузились в атмосферу. Советую 100%. Профессионально, С душой, заботой и огромной любовью к своему краю - вот так я бы охарактеризовала стиль
Анна
24 июл 2025
Спасибо большое Алдару за экскурсию в Иволгинский дацан от всей нашей семьи. Всё удобно, понятно, комфортно, вкусно! Рекомендуем👍!
Александра
21 июл 2025
Замечательная экскурсия! Нам очень понравилось! 1)Алдар заехал за нами по месту нашего проживания в Улан-Удэ на комфортном авто с кондиционером(для +33 это очень важно)
2) экскурсия началась сразу после знакомства, по
А
Александр
10 июл 2025
Все отлично! Спасибо.
Я
Ярощик
25 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, спасибо!
Ольга
17 июн 2025
Алдар замечательный экскурсовод и приятный, тактичный собеседник!!!! Большое спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендую.
Марина
15 июн 2025
Прекрасная экскурсия в Иволгинский дацан, все в комфортном темпе и очень познавательно. Благодаря Алдару ближе познакомились с основами буддизма, прониклись историей и правилами дацана и буддизма в России, и даже выполнили простирание для укрощения эго! Однозначно рекомендуем! 🫶
Е
Евгения
13 июн 2025
Добрый день! Нам посчастливилось с детьми познакомиться с прекрасным человеком, собеседником, гидом Алдаром!
Мы прилетели, гид нас встретил в аэропорту и наше путешествие к Иволгинскому дацану началось!
Это было увлекательное,полное новых впечатлений
Милана
11 июн 2025
Отличная экскурсия и потрясающее место! Алдар - замечательный гид!
Р
Руденко
11 июн 2025
Экскурсия замечательная, Альдар супер экскурсовод, он в этой теме не просто разбирается, а в ней живёт. Поставила бы все десять звёзд из пяти. Понравилась не только мне, но и ребёнку 11 лет. Очень советую всем посетить эту экскурсию с Альдаром.
Елизавета
25 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Всё точно по времени. Алдар - отличный рассказчик. Что особенно понравилось, рассказ получается очень живой. Алдар моментально реагирует на вопросы и настроение гостей, от этого обстановка получается очень дружеской, а рассказ - максимально интересным для слушателей.
Т
Тимофеева
23 мая 2025
Спасибо большое Алдару за увлекательную экскурсию по дацану! Он обладает глубокими знаниями и очень хорошо разбирается в тонкостях темы. Было очень познавательно и увлекательно. Обязательно порекомендуем его другим! Высший балл!
Н
Наталья
20 мая 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Просто супер)
Встретились в назначенное время, во время поездки гид Алдар успел провести мини экскурсию по городу, пока проезжали.
В самом Иволгинском дацане также все прошло на ура!
Наталья
17 мая 2025
Посетили экскурсию в Иволгинский Дацан с гидом Алдаром. Организация, подача информации на высшем уровне. Сам Дацан - сакральное место и здесь надо знать правила посещения. Огромное спасибо нашему экскурсоводу за знакомство с буддизмом, нам было очень приятно и интересно находится в этом сакральном месте. Данную экскурсию советую Всем к посещению.
А
Анжелика
16 мая 2025
Отличная экскурсия! Видно, что Алдар хорошо знает и любит то, о чем рассказывает. Очень тактичный, вежливый человек, с юмором, умеет чувствовать настроение и создавать доброжелательную атмосферу. Показал все интересные, в
