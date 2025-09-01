А Анна Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод Алдар. Мы были на экскурсии с дочерью вдвоем и прямо погрузились в атмосферу. Советую 100%. Профессионально, С душой, заботой и огромной любовью к своему краю - вот так я бы охарактеризовала стиль

Анна Спасибо большое Алдару за экскурсию в Иволгинский дацан от всей нашей семьи. Всё удобно, понятно, комфортно, вкусно! Рекомендуем👍!

2) экскурсия началась сразу после знакомства, по читать дальше пути следования в Иволгинский Дацан и обратно Алдар рассказывал нам об истории города, памятниках и буддизме.

3) в самом Дацане Алдар себя чувствует как рыба в воде - знает всех лам, посоветует, к какому ламе вам обратиться с вашим вопросом. Знает много интересных фактов, которые вы точно нигде не прочитаете.

4)Алдар потратил на нас больше запланированного времени. Приятный собеседник,сможет заинтересовать любого.

Однозначно рекомендую! Замечательная экскурсия! Нам очень понравилось! 1)Алдар заехал за нами по месту нашего проживания в Улан-Удэ на комфортном авто с кондиционером(для +33 это очень важно)

А Александр Все отлично! Спасибо.

Я Ярощик Экскурсия очень понравилась, спасибо!

Ольга Алдар замечательный экскурсовод и приятный, тактичный собеседник!!!! Большое спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендую.

Марина Прекрасная экскурсия в Иволгинский дацан, все в комфортном темпе и очень познавательно. Благодаря Алдару ближе познакомились с основами буддизма, прониклись историей и правилами дацана и буддизма в России, и даже выполнили простирание для укрощения эго! Однозначно рекомендуем! 🫶

Мы прилетели, гид нас встретил в аэропорту и наше путешествие к Иволгинскому дацану началось!

Это было увлекательное,полное новых впечатлений читать дальше путешествие! С этим человеком очень легко и спокойно, надёжно и познавательно!

Мы в восторге! Все понятно, интересно, вдохновляюще!

Отличный гид!

Знает очень много информации,отлично ею владеет и делится.

Во время всего тура был общителен и позитивен.

Тур был настолько интересный,что время пролетело очень быстро.

В следующий раз только к Алдару! СПАСИБО! Добрый день! Нам посчастливилось с детьми познакомиться с прекрасным человеком, собеседником, гидом Алдаром!

Милана Отличная экскурсия и потрясающее место! Алдар - замечательный гид!

Р Руденко Экскурсия замечательная, Альдар супер экскурсовод, он в этой теме не просто разбирается, а в ней живёт. Поставила бы все десять звёзд из пяти. Понравилась не только мне, но и ребёнку 11 лет. Очень советую всем посетить эту экскурсию с Альдаром.

Елизавета Прекрасная экскурсия! Всё точно по времени. Алдар - отличный рассказчик. Что особенно понравилось, рассказ получается очень живой. Алдар моментально реагирует на вопросы и настроение гостей, от этого обстановка получается очень дружеской, а рассказ - максимально интересным для слушателей.

Т Тимофеева Спасибо большое Алдару за увлекательную экскурсию по дацану! Он обладает глубокими знаниями и очень хорошо разбирается в тонкостях темы. Было очень познавательно и увлекательно. Обязательно порекомендуем его другим! Высший балл!

Встретились в назначенное время, во время поездки гид Алдар успел провести мини экскурсию по городу, пока проезжали.



В самом Иволгинском дацане также все прошло на ура! читать дальше Нас ознакомили с правилами посещения, а Алдар попутно отвечал на все вопросы подробно и мы даже увидели скульптуру Даши Намдакова, а я даже не знала, что она там есть. Еще удалось сходить в домик ламы астролога!



В тайминги уложились, экскурсия классная, в кафе на территории отлично пообедали! На обратном пути в город, Алдар показал интересный секрет горы… экскурсию Рекомендуем 👍🏻👍🏻👍🏻

Наталья Посетили экскурсию в Иволгинский Дацан с гидом Алдаром. Организация, подача информации на высшем уровне. Сам Дацан - сакральное место и здесь надо знать правила посещения. Огромное спасибо нашему экскурсоводу за знакомство с буддизмом, нам было очень приятно и интересно находится в этом сакральном месте. Данную экскурсию советую Всем к посещению.