В Иволгинский дацан - место силы и покоя

Погружение в буддийскую традицию без спешки. Посетите храмы, дворцы и музеи, узнайте об истории и ритуалах Иволгинского дацана
Экскурсия в Иволгинский дацан позволит вам окунуться в атмосферу буддийской традиции.

Вы сможете осмотреть храмы, включая Согчен Дуган и Чойра Дуган, увидеть нетленное тело XII Пандито Хамбо-ламы в Дворце Этигэлова, а
также посетить Дворец Зелёной Тары. Узнайте о ритуалах, таких как обход "гороо" и кручение барабанов "хурдэ". При желании получите консультацию ламы. Это уникальная возможность для тех, кто хочет глубже понять буддизм и его влияние в России

5
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные буддийские храмы
  • 🔍 Глубокое погружение в традиции
  • 🧘‍♂️ Возможность консультации ламы
  • 📜 История буддизма в России
  • 🎨 Галерея искусств народов Азии
  • 🏛 Музей истории дацана
В Иволгинский дацан - место силы и покоя© Алдар
В Иволгинский дацан - место силы и покоя© Алдар
В Иволгинский дацан - место силы и покоя© Алдар
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Согчен Дуган
  • Чойра Дуган
  • Дворец Этигэлова
  • Дворец Зелёной Тары
  • Галерея искусств народов Азии
  • Музей истории Иволгинского дацана

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Храмы Иволгинского дацана, включая Согчен Дуган и Чойра Дуган.
  • Дворец Этигэлова и нетленное тело XII Пандито Хамбо-ламы.
  • Дворец Зелёной Тары и священный камень желаний.
  • Галерею искусств народов Азии.
  • Музей истории Иволгинского дацана.

Вы узнаете:

  • Как совершать ритуальный обход «гороо» и крутить молитвенные барабаны «хурдэ».
  • Как буддизм проник в Россию и почему Иволгинский дацан стал первым действующим буддийским храмом после запрета религиозных обрядов.
  • Какие традиции, праздники и ритуалы связаны с дацанами.
  • О феномене XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлова и его посланиях ламам дацана.

По желанию можно посетить консультацию ламы (астролога или лекаря, в зависимости от запроса):

  • Лама-астролог ответит на важные вопросы и даст наставления (для точных расчётов понадобятся даты рождения родных, заранее подготовьте вопросы).
  • Лама-лекарь по пульсу определит «проблемные» органы и порекомендует лечебные травы восточной медицины (накануне приёма нельзя переедать, голодать, употреблять алкоголь или подвергать себя высоким физическим нагрузкам).
  • Баряашан (мануальный терапевт, остеопат, костоправ) проведёт приём.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Nissan Serena, я встречу вас в центре Улан-Удэ и после экскурсии отвезу обратно.
  • Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Этигэлова — 300 ₽ с чел. По желанию оплачиваются ритуальные атрибуты и консультация лам, а также обед в национальном кафе на территории дацана (в среднем 500 ₽ с чел.).
  • Экскурсию для вас проведу я, аккредитованный гид при Иволгинском дацане и Буддийской традиционной Сангхи России.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алдар
Алдар — ваш гид в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 127 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алдар. Я по образованию биолог (орнитолог). Аккредитованный гид по Иволгинскому дацану. Увлекаюсь рыбалкой, неоднократный победитель республиканских соревнований по зимней рыбалке. Буду рад стать проводником в вашем путешествии!
Влюблён в свой город и республику, смогу вдохновить и вас, доступно подав самую интересную информацию о крае. Моя цель — сделать путешествие максимально комфортным для вас и подарить яркие впечатления. Для этого при составлении маршрута учитываю ваши пожелания. Провожу экскурсии на личном 6-местном автомобиле Nissan Serena. Жду вас на своих маршрутах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Марина)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Марина)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Марина)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Марина)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Марина)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Евгения)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Евгения)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Евгения)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Евгения)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Евгения)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Евгения)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Милана)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Милана)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Милана)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Милана)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Наталья)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Наталья)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Анжелика)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Анжелика)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Анжелика)В Иволгинский дацан - место силы и покоя (Анжелика)
А
Анна
1 сен 2025
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод Алдар. Мы были на экскурсии с дочерью вдвоем и прямо погрузились в атмосферу. Советую 100%. Профессионально, С душой, заботой и огромной любовью к своему краю - вот так я бы охарактеризовала стиль
Анна
Анна
24 июл 2025
Спасибо большое Алдару за экскурсию в Иволгинский дацан от всей нашей семьи. Всё удобно, понятно, комфортно, вкусно! Рекомендуем👍!
Александра
Александра
21 июл 2025
Замечательная экскурсия! Нам очень понравилось! 1)Алдар заехал за нами по месту нашего проживания в Улан-Удэ на комфортном авто с кондиционером(для +33 это очень важно)
2) экскурсия началась сразу после знакомства, по
пути следования в Иволгинский Дацан и обратно Алдар рассказывал нам об истории города, памятниках и буддизме.
3) в самом Дацане Алдар себя чувствует как рыба в воде - знает всех лам, посоветует, к какому ламе вам обратиться с вашим вопросом. Знает много интересных фактов, которые вы точно нигде не прочитаете.
4)Алдар потратил на нас больше запланированного времени. Приятный собеседник,сможет заинтересовать любого.
Однозначно рекомендую!

А
Александр
10 июл 2025
Все отлично! Спасибо.
Я
Ярощик
25 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, спасибо!
Ольга
Ольга
17 июн 2025
Алдар замечательный экскурсовод и приятный, тактичный собеседник!!!! Большое спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендую.
Марина
Марина
15 июн 2025
Прекрасная экскурсия в Иволгинский дацан, все в комфортном темпе и очень познавательно. Благодаря Алдару ближе познакомились с основами буддизма, прониклись историей и правилами дацана и буддизма в России, и даже выполнили простирание для укрощения эго! Однозначно рекомендуем! 🫶
Прекрасная экскурсия в Иволгинский дацан, все в комфортном темпе и очень познавательно. Благодаря Алдару ближе познакомилисьПрекрасная экскурсия в Иволгинский дацан, все в комфортном темпе и очень познавательно. Благодаря Алдару ближе познакомилисьПрекрасная экскурсия в Иволгинский дацан, все в комфортном темпе и очень познавательно. Благодаря Алдару ближе познакомилисьПрекрасная экскурсия в Иволгинский дацан, все в комфортном темпе и очень познавательно. Благодаря Алдару ближе познакомилисьПрекрасная экскурсия в Иволгинский дацан, все в комфортном темпе и очень познавательно. Благодаря Алдару ближе познакомились
Е
Евгения
13 июн 2025
Добрый день! Нам посчастливилось с детьми познакомиться с прекрасным человеком, собеседником, гидом Алдаром!
Мы прилетели, гид нас встретил в аэропорту и наше путешествие к Иволгинскому дацану началось!
Это было увлекательное,полное новых впечатлений
путешествие! С этим человеком очень легко и спокойно, надёжно и познавательно!
Мы в восторге! Все понятно, интересно, вдохновляюще!
Отличный гид!
Знает очень много информации,отлично ею владеет и делится.
Во время всего тура был общителен и позитивен.
Тур был настолько интересный,что время пролетело очень быстро.
В следующий раз только к Алдару! СПАСИБО!

Добрый день! Нам посчастливилось с детьми познакомиться с прекрасным человеком, собеседником, гидом Алдаром!Добрый день! Нам посчастливилось с детьми познакомиться с прекрасным человеком, собеседником, гидом Алдаром!Добрый день! Нам посчастливилось с детьми познакомиться с прекрасным человеком, собеседником, гидом Алдаром!Добрый день! Нам посчастливилось с детьми познакомиться с прекрасным человеком, собеседником, гидом Алдаром!Добрый день! Нам посчастливилось с детьми познакомиться с прекрасным человеком, собеседником, гидом Алдаром!Добрый день! Нам посчастливилось с детьми познакомиться с прекрасным человеком, собеседником, гидом Алдаром!
Милана
Милана
11 июн 2025
Отличная экскурсия и потрясающее место! Алдар - замечательный гид!
Отличная экскурсия и потрясающее место! Алдар - замечательный гид!Отличная экскурсия и потрясающее место! Алдар - замечательный гид!Отличная экскурсия и потрясающее место! Алдар - замечательный гид!Отличная экскурсия и потрясающее место! Алдар - замечательный гид!
Р
Руденко
11 июн 2025
Экскурсия замечательная, Альдар супер экскурсовод, он в этой теме не просто разбирается, а в ней живёт. Поставила бы все десять звёзд из пяти. Понравилась не только мне, но и ребёнку 11 лет. Очень советую всем посетить эту экскурсию с Альдаром.
Елизавета
Елизавета
25 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Всё точно по времени. Алдар - отличный рассказчик. Что особенно понравилось, рассказ получается очень живой. Алдар моментально реагирует на вопросы и настроение гостей, от этого обстановка получается очень дружеской, а рассказ - максимально интересным для слушателей.
Т
Тимофеева
23 мая 2025
Спасибо большое Алдару за увлекательную экскурсию по дацану! Он обладает глубокими знаниями и очень хорошо разбирается в тонкостях темы. Было очень познавательно и увлекательно. Обязательно порекомендуем его другим! Высший балл!
Н
Наталья
20 мая 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Просто супер)
Встретились в назначенное время, во время поездки гид Алдар успел провести мини экскурсию по городу, пока проезжали.

В самом Иволгинском дацане также все прошло на ура!
Нас ознакомили с правилами посещения, а Алдар попутно отвечал на все вопросы подробно и мы даже увидели скульптуру Даши Намдакова, а я даже не знала, что она там есть. Еще удалось сходить в домик ламы астролога!

В тайминги уложились, экскурсия классная, в кафе на территории отлично пообедали! На обратном пути в город, Алдар показал интересный секрет горы… экскурсию Рекомендуем 👍🏻👍🏻👍🏻

Нам очень понравилась экскурсия! Просто супер)
Наталья
Наталья
17 мая 2025
Посетили экскурсию в Иволгинский Дацан с гидом Алдаром. Организация, подача информации на высшем уровне. Сам Дацан - сакральное место и здесь надо знать правила посещения. Огромное спасибо нашему экскурсоводу за знакомство с буддизмом, нам было очень приятно и интересно находится в этом сакральном месте. Данную экскурсию советую Всем к посещению.
Посетили экскурсию в Иволгинский Дацан с гидом Алдаром. Организация, подача информации на высшем уровне. Сам Дацан
А
Анжелика
16 мая 2025
Отличная экскурсия! Видно, что Алдар хорошо знает и любит то, о чем рассказывает. Очень тактичный, вежливый человек, с юмором, умеет чувствовать настроение и создавать доброжелательную атмосферу. Показал все интересные, в
том числе малоизвестные, места, объяснил традиции, понятно и увлекательно познакомил с историей места. Иволгинский дацан очень впечатлил, и экскурсия оставила крайне приятные впечатления в первую очередь благодаря гиду.
Очень комфортный автомобиль, стоит отметить. С большими окнами, одно удовольствие по пути любоваться природой.
Спасибо ещё раз за гостеприимство. Всем рекомендуем!

Отличная экскурсия! Видно, что Алдар хорошо знает и любит то, о чем рассказывает. Очень тактичный, вежливыйОтличная экскурсия! Видно, что Алдар хорошо знает и любит то, о чем рассказывает. Очень тактичный, вежливыйОтличная экскурсия! Видно, что Алдар хорошо знает и любит то, о чем рассказывает. Очень тактичный, вежливыйОтличная экскурсия! Видно, что Алдар хорошо знает и любит то, о чем рассказывает. Очень тактичный, вежливый

