10 отзывов оставили туристы

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С Светлана читать дальше уменьшить свой народ. Очень много интересных фактов и историй узнала, которые даже не везде можно найти и прочитать самой. Я была как раз на бурятский новый год, Анастасия подсказала какой обряд сделать, что бы год был удачный! Очень рекомендую если вы впервые в Улан Удэ взять гидом Анастасию!!! В феврале была в Улан Удэ по делам, в свободный день взяла экскурсию у Анастасии по Дацанам. Анастасия не просто гид, она любит свой город, знает историю, болеет душой за Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена читать дальше уменьшить ламу, которому более 170 лет… Сходили на прием к ламе, у Насти получилось оперативно договориться. На любой вопрос, заданный Анастасии, мы получали интересный исчерпывающий ответ, благодаря чему более подробно узнали о буддизме.

Нам было очень интересно! Всем рекомендуем - точно, не пожалеете! Спасибо большое Анастасии за великолепную экскурсию! Мы посетили два дацана, в которых Анастасия рассказала нам подробно и со знанием своего дела историю, уклад, традиции буддизма. Мы увидели феномен человека - Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алиса Если вы ищите гида в Улан-Удэ, вам только сюда, к Анастасии 😊Очень подкованный гид, с прекрасными знаниями, четкая речь, очень приятный для восприятия голос, что немаловажно также. Четкая организация. В процессе вы всегда можете с Настей как-то видоизменить маршрут, что-то добавить, что-то убавить, все легко. Мы остались под большим впечатлением, удачи и процветания Насте🙏 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия К сожалению, фотографии в хорошем качестве не грузятся, но и это не передало бы всей красоты, что нам сегодня показали. Анастасия очень приветливая, отзывчивая, все очень подробно рассказывает, но при этом на понятном языке тем, кто в этом не разбирается. Показала много красивых мест, дала полезные рекомендации, очень советую, позитив на весь день. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Посетили с Анастасией главные дацаны Бурятии. Очень понравилась экскурсия. Анастасия отличный водитель и рассказчик со знанием своего дела. Получили яркие впечатления, плюс погода была отличная. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет