10 отзывов оставили туристы

Буддизм — это религия, утверждают одни. Буддизм — это философия и образ жизни, уверены другие.
Что такое буддизм? Этот вопрос имеет свой ответ для каждого, кто хоть раз встречался с этой религией-философией и ее приверженцами.
Благодаря этой экскурсии по главным дацанам Бурятии, вы откроете историю, принципы и особенности буддизма и определитесь с его значением лично для вас.
Что такое буддизм? Этот вопрос имеет свой ответ для каждого, кто хоть раз встречался с этой религией-философией и ее приверженцами.
Благодаря этой экскурсии по главным дацанам Бурятии, вы откроете историю, принципы и особенности буддизма и определитесь с его значением лично для вас.
Описание экскурсии
Дацан «Хамбы́н Хурээ»
- В 40 километрах от города Улан-Удэ находится центр буддизма России — Иволгинский дацан «Хамбы́н Хурээ». Этот дацан мы посетим в первую очередь: пройдем круг очищения, по возможности посетим молебны-хуралы, прикоснемся к священному камню исполнения желаний Зелёной Тары, полюбуемся изящными танка — творениями буддийского искусства.
- Здесь я познакомлю вас с самым северным ответвлением буддизма Махаяны — школы Гелуг, расскажу историю-легенду о появлении Будды, основы буддизма и то, что должен знать каждый буддист. Вы узнаете, как буддизм проник на территорию Бурятии и каким образом в XVIII веке стал официальной религией России. Мы также изучим главный закон буддизма на примере творчества буддийских художников.
- По вашему желанию мы зайдем на поклонение бессмертному ламе, Пандито-Хамбо Ламе XII, Даши-Доржо Этигэлову, покинувшему землю в 1927 году, но поныне восседающему на троне в позе лотоса в теле, которого не коснулось время. По нынешним данным ему уже 174 года, он является великим учителем для буддистов России, Монголии и Китая.
Дацан «Ринпоче Багша»
- Далее мы отправимся в красивейший храм Улан-Удэ, с обзорной площадки которого открывается вид на весь город. Там мы позвоним в самый большой буддийский колокол страны — Колокол Четырёх Печатей, прогуляемся по красивейшей территории дацана, сделаем 1000 атмосферных фото!
- В главном дугане вы увидите бронзовую, покрытую сусальным золотом, шестиметровую статую Будды Шакьямуни, а также прикоснетесь к огромным буддийским четкам весом в 350 килограмм.
- Я расскажу об истории дацана, объясню значения «коня ветра» («хий морин») в буддизме, о том, как с помощью флажков «хий морин» повысить удачу, а также о восточном лунном календаре, который поныне используют буддисты в повседневной жизни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле гида.
- При посещении дацана рекомендовано быть в одежде, прикрывающей плечи и колени.
- Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым.
- В стоимость входят сопровождение гида и транспорт для 1-4 человек. Если вас больше, стоимость рассчитывается по запросу.
- При входе в Иволгинский дацан оплачивается билет-пожертвование дацану 50 руб. /чел.
- Если вы решили пойти на поклонение к Хамбо Ламе Этигэлову — в дацане отдельно оплачивается паломнический билет — 300 ₽/чел. и приобретается хадак (шарф) — символ уважения — 100 ₽/чел.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2356 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
В феврале была в Улан Удэ по делам, в свободный день взяла экскурсию у Анастасии по Дацанам. Анастасия не просто гид, она любит свой город, знает историю, болеет душой за
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Е
Спасибо большое Анастасии за великолепную экскурсию! Мы посетили два дацана, в которых Анастасия рассказала нам подробно и со знанием своего дела историю, уклад, традиции буддизма. Мы увидели феномен человека -
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А
Если вы ищите гида в Улан-Удэ, вам только сюда, к Анастасии 😊Очень подкованный гид, с прекрасными знаниями, четкая речь, очень приятный для восприятия голос, что немаловажно также. Четкая организация. В процессе вы всегда можете с Настей как-то видоизменить маршрут, что-то добавить, что-то убавить, все легко. Мы остались под большим впечатлением, удачи и процветания Насте🙏
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Н
К сожалению, фотографии в хорошем качестве не грузятся, но и это не передало бы всей красоты, что нам сегодня показали. Анастасия очень приветливая, отзывчивая, все очень подробно рассказывает, но при этом на понятном языке тем, кто в этом не разбирается. Показала много красивых мест, дала полезные рекомендации, очень советую, позитив на весь день.
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Н
Посетили с Анастасией главные дацаны Бурятии. Очень понравилась экскурсия. Анастасия отличный водитель и рассказчик со знанием своего дела. Получили яркие впечатления, плюс погода была отличная. Спасибо!
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Благодарим за душевную экскурссию гида Анастасию. Несмотря на сильный холод мы остались довольны 7 часовой прогулкой по буддиским храмам. Это была мечта посетить земли наших предков.
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