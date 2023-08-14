1 день

Столица Бурятии и центр Буддизма России

Добро пожаловать в Улан-Удэ!

В аэропорту Вас встретит наш гид, с табличкой (время встречи 8:30-9:00).

После длительного перелета приглашаем Вас на завтрак, чтоб немного передохнуть и в путь: нас ждет знакомство со столицей Бурятии – городом Улан-Удэ и экскурсия в Иволгинский Дацан – центр Буддизма России.

Иволгинский дацан – самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира.

Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого гид экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.

По дороге туристы крутят «Хурдэ» – молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.

В Иволгинском дацане находится— нетленное тело XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэлова.

Историю его жизни и чуда Вам поведают во время экскурсии.

Возвращение в Улан-Удэ.

Экскурсия по городу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Питание: завтрак. Гид: да.