Туры на автобусе в Улан-Удэ

Найдено 15 туров в категории «На автобусе» в Улан-Удэ, цены от 35 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по востоку Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по востоку Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
41 000 за человека
Лёгкий отдых на Байкале
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лёгкий отдых на Байкале
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июня в 10:00
30 июня в 10:00
6100057 950 за человека
Горячий Байкал
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Горячий Байкал
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
12 июня в 10:00
29 июня в 10:00
4600043 700 за человека
Солнечная Бурятия
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Солнечная Бурятия
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Два берега и три религии Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Два берега и три религии Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
30 июля в 10:00
96 000 за человека
Байкальские приключения
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальские приключения
Начало: г. Улан-Удэ
16 июня в 10:00
15 июля в 10:00
76 500 за человека
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Начало: г. Улан-Удэ
22 фев в 10:00
1 мар в 10:00
от 10700091 300 за человека
Байкал. Места силы Бурятии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкал. Места силы Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
16 мар в 10:00
7980067 830 за человека
Весь Байкал за 4 дня
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весь Байкал за 4 дня
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 9200080 850 за человека
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Начало: г. Улан-Удэ
8 фев в 10:00
10 фев в 10:00
95 000 за человека
Весенний экспресс по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний экспресс по льду Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 мар в 10:00
17 мар в 10:00
67 000 за человека
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Начало: Улан-Удэ, 07:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
35 300 за человека
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 500 за человека
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 000 за человека
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Солнечная Бурятия
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Солнечная Бурятия
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Солнечная Бурятия
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
    читать дальше

    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. Путешествие по востоку Байкала
  2. Лёгкий отдых на Байкале
  3. Горячий Байкал
  4. Солнечная Бурятия
  5. Два берега и три религии Байкала
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
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