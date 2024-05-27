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Авторский тур
3 дня
Путешествие по востоку Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
41 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Лёгкий отдых на Байкале
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июня в 10:00
30 июня в 10:00
6100057 950₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Горячий Байкал
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
12 июня в 10:00
29 июня в 10:00
4600043 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Солнечная Бурятия
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Два берега и три религии Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
30 июля в 10:00
96 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкальские приключения
Начало: г. Улан-Удэ
16 июня в 10:00
15 июля в 10:00
76 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Начало: г. Улан-Удэ
22 фев в 10:00
1 мар в 10:00
от 10700091 300₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Байкал. Места силы Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
16 мар в 10:00
7980067 830₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
4 дня
Весь Байкал за 4 дня
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 9200080 850₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Начало: г. Улан-Удэ
8 фев в 10:00
10 фев в 10:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенний экспресс по льду Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 мар в 10:00
17 мар в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Начало: Улан-Удэ, 07:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
35 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ТТатьяна8 мая 2024Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ЮЮрий25 марта 2024Два берега Байкала. Ольхон и БурятияВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ИИрина15 марта 2024Два берега Байкала. Ольхон и БурятияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На автобусе»
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