Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия

Групповой тур в Улан-Удэ
5
3 отзыва
Мы предлагаем увидеть озеро с разных сторон, точнее с двух берегов: со стороны Ольхона и со стороны Бурятии.

Тур для тех, кто хочет почувствовать как можно больше! Гид познакомит с этникой и культурой двух коренных народов Байкала.

Вас ждёт настоящий вихрь событий и впечатлений! Вы увидите максимум локаций, попробуете максимум новых блюд, понаблюдаете максимум Байкальской природы.
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Ближайшие даты:
15
июл
10
авг
12
авг

Что вас ожидает:

Легендарная Шаманка
Легендарная Шаманка
Эта локация излучает мощную энергетику, помогающую восстановить силы и здоровье
Прогулки на катере
Прогулки на катере
Насладимся великолепными видами и свежим байкальским ветерком рассекая водную гладь озера
Буддийская Ступа
Буддийская Ступа
Если вы обойдёте ступу вокруг 7 раз и загадаете желание, то оно обязательно сбудется!
Пальчики оближешь
Пальчики оближешь
Попробуем блюда бурятской народной кухни: позы, хушур, шулен, соленый чай с маслом и другие
Баргузинская долина
Баргузинская долина
Это огромная территория с живописными горными склонами, реками и буддийскими храмами
Маленькая Индия
Маленькая Индия
Полюбуемся архитектурой городских сооружений и особым восточным колоритом Улан-Удэ

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Прибытие в аэропорт и встреча с группой в аэропорту.

Трансфер на остров Ольхон, который станет первой точкой программы.

Во время поездки мы остановимся в местном кафе, где вы сможете отведать традиционные блюда бурятской кухни (обед за свой счет).

На паромной переправе Байкал встретит вас неповторимым пейзажем, кружащими в небе чайками, безупречно чистой водой и видами на Малое море и Ольхон.

Мы доберёмся до Хужира – крупнейшего посёлка на острове.

Расположимся в гостинице и немного отдохнём после долгой дороги.

Вечером гид покажет вам священное место – скалу Шаманка.

Это потрясающая локация излучает мощную энергетику, помогающую восстановить силы и здоровье.

Прямо перед скалой расположены 13 священных столбов СЭРГЭ, а внизу находится чарующий Сарайский пляж.

После прогулки можете побродить по песку и насладиться окружающими природными красотами.

Включено: без питания.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Ольхон - Огой

Наш следующий пункт программы – водная экскурсия.

После завтрака садимся на катер и отбываем к святым источникам.

Во время этой незабываемой прогулки вы сможете почувствовать особую энергетику Байкала, а также полюбоваться великолепными видами на остров Ольхон.

В первую очередь мы посетим уникальный регион Байкала – Сурхайте, известный своими целебными источниками.

Следующая остановка на нашем маршруте – остров Огой.

Как только приблизимся к острову, вам откроется вид на мыс Дракона – скалу, очень напоминающую голову мифического существа.

На Огое стоит буддийская Ступа просветления.

Согласно легендам буддийских лам, ступа защищает край от негативной энергии и приносит процветание.

Если вы обойдёте ступу вокруг 7 раз и загадаете желание, то оно обязательно сбудется!

Возвращаемся вечером на Ольхон.

Одним из самых впечатляющих зрелищ тут является закат.

Количество солнечных дней на Ольхоне доходит до 300 в год!

По этой причине закаты здесь особенно неповторимы.

Пылающие и контрастные, они на долгое время оставляют след в памяти.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Ольхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - Огой
3 день

Ольхон - мыс Хобой - Монахово

После завтрака отправляемся к северной части острова.

Мыс Хобой – мистическое и священное место, которое навевает атмосферу древних легенд и мифов.

Энергетика этого места невероятна.

Наши гости часто отзываются об этом месте: «Я будто побывал на краю света».

После того как вы насладитесь окружающими красотами, устроим пикник на свежем воздухе.

Зарядившись духом острова, мы расположимся на катере и отправимся в длительное путешествие на противоположный берег.

За 6 часов пути мы увидим живописные заливы, песчаные бухты и архипелаги байкальских островов.

В поездке запланирован проезд мимо Ушканьих островов, которые славятся как место обитания Байкальской нерпы.

В солнечные дни нерпы греются на прибрежных камнях.

Порой они даже подплывают ближе к кораблям, вызывая восторг у гостей.

Вечером мы высаживаемся на землю республики Бурятия.

Заселяемся в уютную базу отдыха «Кумуткан» в поселке Монахово.

Ваш отдых продолжится посреди дурманящего таёжного воздуха, восхитительных панорам Байкала и самобытных домиков, раскиданных в сердце тайги.

Питание включено: завтрак, ужин, обед-пикник.

Ольхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - Монахово
4 день

Максимиха - Баргузинская долина

Баргузинская долина полнится легендарными локациями: Улюнский источник, храм богини Янжимы, Сувинская Саксония и многое другое.

Наше знакомство с этим необычным краем начнётся с Улюнского аршана.

Чтобы получить доступ к целебной воде, необходимо преподнести хозяину аршана ритуальные подарки и выслушать традиционное напутствие.

Затем мы отправимся к храму богини Янжимы, который находится у подножия горы Бархан.

Это красочное здание с зелеными воротами и ярко-желтыми крышами выглядит изумительно на фоне потрясающего пейзажа.

Богиня Янжима обладает целебной силой и помогает всем, кто обращается к ней с нужной молитвой.

Далее путешествие ведет нас до Сувинской Саксонии – комплекса скал, который напоминает развалины огромного древнего замка.

Каменные громады создают стены, а вертикальные возвышенности похожи на башни.

Мы насладимся грубой естественной красотой этого места и сделаем фото на память.

К обеду устроим пикник в долине.

Вы попробуете сочные буузы, ароматный бухлер и хрустящие хуушууры.

После насыщенного дня мы вернемся в «Кумуткан», где отдохнем и поделимся впечатлениями.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Максимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долина
5 день

Баргузинская долина - Улан-Удэ/Иркутск

Настал последний день нашего пребывания посреди таёжного леса.

После вкусного завтрака мы отправляемся в столицу солнечной Бурятии – город Улан-Удэ.

Мы заселимся в отель «Сагаан Морин 4*» (белая лошадь).

Это название имеет глубокий смысл: в культуре бурятов белый цвет символизирует доброту, честность и чистоту.

Отель состоит из шестнадцати этажей с прекрасным видом на город.

Давайте проведем экскурсию по городу Улан-Удэ.

Здесь тесно переплетаются разные архитектурные стили.

Благодаря этому в городе создаётся неповторимый восточный колорит.

Центральный дацан Ринпоче Багша, самая большая в мире скульптура головы Ленина и монументальное здание театра оперы и балета – все это мы посетим во время экскурсии.

Гид познакомит вас с культурой региона во время прогулок по центральным улицам и нарядной набережной.

Ближе к вечеру мы отправимся в колоритное заведение на совместный ужин (не входит в стоимость).

Здесь обсудим все наши новые впечатления и насладимся хорошим вином.

На завершение дня у вас есть два варианта.

Первый – остаться на ночь в отеле Улан-Удэ и вылететь домой на следующее утро.

Второй – вечером отправиться на поезде до Иркутска.

Стоимость в двух вариантах остаётся прежней.

Питание включено: завтрак.

Баргузинская долина - Улан-Удэ/ИркутскБаргузинская долина - Улан-Удэ/ИркутскБаргузинская долина - Улан-Удэ/ИркутскБаргузинская долина - Улан-Удэ/ИркутскБаргузинская долина - Улан-Удэ/ИркутскБаргузинская долина - Улан-Удэ/ИркутскБаргузинская долина - Улан-Удэ/Иркутск
6 день

Отъезд

Завтрак (при размещении в отеле в Улан-Удэ).

Завершение программы и самостоятельный выезд в аэропорт Иркутска / Улан-Удэ.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах в номерах категории стандарт, удобства в номерах.

Доплата за одноместное размещение – 15 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Lakeplace» или аналогичная

2 ночи

Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. Гости могут пользоваться бесплатной частной парковкой. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «Lakeplace» или аналогичнаяГостиница «Lakeplace» или аналогичнаяГостиница «Lakeplace» или аналогичнаяГостиница «Lakeplace» или аналогичнаяГостиница «Lakeplace» или аналогичнаяГостиница «Lakeplace» или аналогичнаяГостиница «Lakeplace» или аналогичная

Парк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичный

2 ночи

Просторный комплекс находится в местности Максимиха прямо на берегу Байкала.

Удачное месторасположение: занятие по душе найдут любители спокойного и активного отдыха.

Парк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичныйПарк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичныйПарк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичныйПарк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичныйПарк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичныйПарк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичныйПарк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичныйПарк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичныйПарк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичный

Отель «Сагаан Морин» 4* или аналогичный

1 ночь

Отель «Сагаан Морин» с крытыми плавательными бассейнами, бесплатным проводным доступом в интернет и круглосуточной стойкой регистрации расположен в центре Улан-Удэ.

Из окон 16-этажного здания отеля «Сагаан Морин» открывается фантастический вид на город.

В отеле сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Панорама» на 15 этаже готовят блюда региональной бурятской и интернациональной кухни. Также работает рестобар «Пельмень».

Прогулка до Советской и Театральной площадей занимает 10 минут, Этнографический музей народов Забайкалья находится в 10 км.

Отель «Сагаан Морин» 4* или аналогичныйОтель «Сагаан Морин» 4* или аналогичный

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на Ольхоне в гостинице «Lakeplace» - 2 ночи (или аналогичное)
  • Проживание на базе отдыха «Кумуткан» - 2 ночи (или аналогичное)
  • Проживание в Улан-Удэ в отеле «Сагаан Морин» - 1 ночь (или аналогичное)
  • Трансферы по программе на Тайота Хайс
  • Переход по Байкалу на катере типа «Ярославец» Ольхон - Бурятия
  • Экскурсия на остров Огой
  • Экскурсия на мыс Хобой
  • Экскурсия по Баргузинской долине
  • Питание: завтраки, кроме 1 дня, обед-пикники на экскурсиях (2-ой, 3-ий, 4-ый дни), ужины на базе отдыха Кумуткан
  • Услуги гида
  • Разрешения на посещение нац. парка на Ольхоне
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно из Улан-Удэ/Иркутска
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Ужины на Ольхоне, обеды в 1-ый и 5-ый дни
  • Билеты в нац. парк на посещение Ушканьих островов
  • Трансфер в аэропорт в 6-ой день в Улан-Удэ
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
  • Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
  • Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
  • Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
  • Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
  • Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
  • Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
  • Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
  • Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
  • Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
  • Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
  • Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
  • Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
  • Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
  • Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
  • Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10% при бронировании по обычной стоимости, 5% при бронировании по акции раннего бронирования до 31.12.23.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
21 июля 2023
Великолепные впечатления. Отличные маршруты. Гид супер! Байкал завораживает!
Ю
25 мар 2024
Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
И
15 мар 2024
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

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