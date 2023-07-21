Тур для тех, кто хочет почувствовать как можно больше! Гид познакомит с этникой и культурой двух коренных народов Байкала.
Вас ждёт настоящий вихрь событий и впечатлений! Вы увидите максимум локаций, попробуете максимум новых блюд, понаблюдаете максимум Байкальской природы.
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Прибытие в аэропорт и встреча с группой в аэропорту.
Трансфер на остров Ольхон, который станет первой точкой программы.
Во время поездки мы остановимся в местном кафе, где вы сможете отведать традиционные блюда бурятской кухни (обед за свой счет).
На паромной переправе Байкал встретит вас неповторимым пейзажем, кружащими в небе чайками, безупречно чистой водой и видами на Малое море и Ольхон.
Мы доберёмся до Хужира – крупнейшего посёлка на острове.
Расположимся в гостинице и немного отдохнём после долгой дороги.
Вечером гид покажет вам священное место – скалу Шаманка.
Это потрясающая локация излучает мощную энергетику, помогающую восстановить силы и здоровье.
Прямо перед скалой расположены 13 священных столбов СЭРГЭ, а внизу находится чарующий Сарайский пляж.
После прогулки можете побродить по песку и насладиться окружающими природными красотами.
Включено: без питания.
Ольхон - Огой
Наш следующий пункт программы – водная экскурсия.
После завтрака садимся на катер и отбываем к святым источникам.
Во время этой незабываемой прогулки вы сможете почувствовать особую энергетику Байкала, а также полюбоваться великолепными видами на остров Ольхон.
В первую очередь мы посетим уникальный регион Байкала – Сурхайте, известный своими целебными источниками.
Следующая остановка на нашем маршруте – остров Огой.
Как только приблизимся к острову, вам откроется вид на мыс Дракона – скалу, очень напоминающую голову мифического существа.
На Огое стоит буддийская Ступа просветления.
Согласно легендам буддийских лам, ступа защищает край от негативной энергии и приносит процветание.
Если вы обойдёте ступу вокруг 7 раз и загадаете желание, то оно обязательно сбудется!
Возвращаемся вечером на Ольхон.
Одним из самых впечатляющих зрелищ тут является закат.
Количество солнечных дней на Ольхоне доходит до 300 в год!
По этой причине закаты здесь особенно неповторимы.
Пылающие и контрастные, они на долгое время оставляют след в памяти.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Ольхон - мыс Хобой - Монахово
После завтрака отправляемся к северной части острова.
Мыс Хобой – мистическое и священное место, которое навевает атмосферу древних легенд и мифов.
Энергетика этого места невероятна.
Наши гости часто отзываются об этом месте: «Я будто побывал на краю света».
После того как вы насладитесь окружающими красотами, устроим пикник на свежем воздухе.
Зарядившись духом острова, мы расположимся на катере и отправимся в длительное путешествие на противоположный берег.
За 6 часов пути мы увидим живописные заливы, песчаные бухты и архипелаги байкальских островов.
В поездке запланирован проезд мимо Ушканьих островов, которые славятся как место обитания Байкальской нерпы.
В солнечные дни нерпы греются на прибрежных камнях.
Порой они даже подплывают ближе к кораблям, вызывая восторг у гостей.
Вечером мы высаживаемся на землю республики Бурятия.
Заселяемся в уютную базу отдыха «Кумуткан» в поселке Монахово.
Ваш отдых продолжится посреди дурманящего таёжного воздуха, восхитительных панорам Байкала и самобытных домиков, раскиданных в сердце тайги.
Питание включено: завтрак, ужин, обед-пикник.
Максимиха - Баргузинская долина
Баргузинская долина полнится легендарными локациями: Улюнский источник, храм богини Янжимы, Сувинская Саксония и многое другое.
Наше знакомство с этим необычным краем начнётся с Улюнского аршана.
Чтобы получить доступ к целебной воде, необходимо преподнести хозяину аршана ритуальные подарки и выслушать традиционное напутствие.
Затем мы отправимся к храму богини Янжимы, который находится у подножия горы Бархан.
Это красочное здание с зелеными воротами и ярко-желтыми крышами выглядит изумительно на фоне потрясающего пейзажа.
Богиня Янжима обладает целебной силой и помогает всем, кто обращается к ней с нужной молитвой.
Далее путешествие ведет нас до Сувинской Саксонии – комплекса скал, который напоминает развалины огромного древнего замка.
Каменные громады создают стены, а вертикальные возвышенности похожи на башни.
Мы насладимся грубой естественной красотой этого места и сделаем фото на память.
К обеду устроим пикник в долине.
Вы попробуете сочные буузы, ароматный бухлер и хрустящие хуушууры.
После насыщенного дня мы вернемся в «Кумуткан», где отдохнем и поделимся впечатлениями.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Баргузинская долина - Улан-Удэ/Иркутск
Настал последний день нашего пребывания посреди таёжного леса.
После вкусного завтрака мы отправляемся в столицу солнечной Бурятии – город Улан-Удэ.
Мы заселимся в отель «Сагаан Морин 4*» (белая лошадь).
Это название имеет глубокий смысл: в культуре бурятов белый цвет символизирует доброту, честность и чистоту.
Отель состоит из шестнадцати этажей с прекрасным видом на город.
Давайте проведем экскурсию по городу Улан-Удэ.
Здесь тесно переплетаются разные архитектурные стили.
Благодаря этому в городе создаётся неповторимый восточный колорит.
Центральный дацан Ринпоче Багша, самая большая в мире скульптура головы Ленина и монументальное здание театра оперы и балета – все это мы посетим во время экскурсии.
Гид познакомит вас с культурой региона во время прогулок по центральным улицам и нарядной набережной.
Ближе к вечеру мы отправимся в колоритное заведение на совместный ужин (не входит в стоимость).
Здесь обсудим все наши новые впечатления и насладимся хорошим вином.
На завершение дня у вас есть два варианта.
Первый – остаться на ночь в отеле Улан-Удэ и вылететь домой на следующее утро.
Второй – вечером отправиться на поезде до Иркутска.
Стоимость в двух вариантах остаётся прежней.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Завтрак (при размещении в отеле в Улан-Удэ).
Завершение программы и самостоятельный выезд в аэропорт Иркутска / Улан-Удэ.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах в номерах категории стандарт, удобства в номерах.
Доплата за одноместное размещение – 15 000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Lakeplace» или аналогичная
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. Гости могут пользоваться бесплатной частной парковкой. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Парк-отель «Кумуткан» 3* или аналогичный
Просторный комплекс находится в местности Максимиха прямо на берегу Байкала.
Удачное месторасположение: занятие по душе найдут любители спокойного и активного отдыха.
Отель «Сагаан Морин» 4* или аналогичный
Отель «Сагаан Морин» с крытыми плавательными бассейнами, бесплатным проводным доступом в интернет и круглосуточной стойкой регистрации расположен в центре Улан-Удэ.
Из окон 16-этажного здания отеля «Сагаан Морин» открывается фантастический вид на город.
В отеле сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Панорама» на 15 этаже готовят блюда региональной бурятской и интернациональной кухни. Также работает рестобар «Пельмень».
Прогулка до Советской и Театральной площадей занимает 10 минут, Этнографический музей народов Забайкалья находится в 10 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на Ольхоне в гостинице «Lakeplace» - 2 ночи (или аналогичное)
- Проживание на базе отдыха «Кумуткан» - 2 ночи (или аналогичное)
- Проживание в Улан-Удэ в отеле «Сагаан Морин» - 1 ночь (или аналогичное)
- Трансферы по программе на Тайота Хайс
- Переход по Байкалу на катере типа «Ярославец» Ольхон - Бурятия
- Экскурсия на остров Огой
- Экскурсия на мыс Хобой
- Экскурсия по Баргузинской долине
- Питание: завтраки, кроме 1 дня, обед-пикники на экскурсиях (2-ой, 3-ий, 4-ый дни), ужины на базе отдыха Кумуткан
- Услуги гида
- Разрешения на посещение нац. парка на Ольхоне
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно из Улан-Удэ/Иркутска
- Алкогольная и табачная продукция
- Ужины на Ольхоне, обеды в 1-ый и 5-ый дни
- Билеты в нац. парк на посещение Ушканьих островов
- Трансфер в аэропорт в 6-ой день в Улан-Удэ
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
- Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
- Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
- Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
- Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
- Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
- Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
- Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
- Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
- Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
- Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
- Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
- Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
- Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
- Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
- Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет предоставляется скидка 10% при бронировании по обычной стоимости, 5% при бронировании по акции раннего бронирования до 31.12.23.