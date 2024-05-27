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Авторский тур
7 дней
Два берега и три религии Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
30 июля в 10:00
96 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Байкал. Места силы Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
16 мар в 10:00
7980067 830₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
104 898₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
118 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
62 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ТТатьяна8 мая 2024Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ЮЮрий25 марта 2024Два берега Байкала. Ольхон и БурятияВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ИИрина15 марта 2024Два берега Байкала. Ольхон и БурятияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
- ППавел14 августа 2023Хочу высказать большое спасибо за профессионализм при организации тура команде принимающей стороны, персоналу загородному отелю мира Байкала и его гидам,
- ВВладимир21 июля 2023Два берега Байкала. Ольхон и БурятияВеликолепные впечатления. Отличные маршруты. Гид супер! Байкал завораживает!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Популярные места»
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