Главные экскурсионные места в Улан-Удэ

Найдено 7 туров в категории «Популярные места» в Улан-Удэ, цены от 44 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два берега и три религии Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Два берега и три религии Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
30 июля в 10:00
96 000 за человека
Байкал. Места силы Бурятии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкал. Места силы Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
16 мар в 10:00
7980067 830 за человека
Знакомство с Байкалом
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
104 898 за человека
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
118 900 за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800 за человека
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
62 000 за всё до 4 чел.
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • П
    Павел
    14 августа 2023
    Два берега и три религии Байкала
    Хочу высказать большое спасибо за профессионализм при организации тура команде принимающей стороны, персоналу загородному отелю мира Байкала и его гидам,
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    отдельно Чингизу Ахаянову из Улан-Уде (гид, принимающая сторона) и Петру Тосунидису, организатору тура. Тур отвечает ожиданиям и даже больше. Всем большого успеха и развития. С Уважением, П. Сизякин

  • В
    Владимир
    21 июля 2023
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Великолепные впечатления. Отличные маршруты. Гид супер! Байкал завораживает!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Популярные места»

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  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
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