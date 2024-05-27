Д Дмитрий Байкал. Места силы Бурятии Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.

Е Елена Байкал. Места силы Бурятии Всё чётко и по плану) Спасибо!

Т Татьяна Байкал. Места силы Бурятии Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.

А Анжела Два берега и три религии Байкала Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

Ю Юрий Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.

С Софья Два берега и три религии Байкала читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

И Ирина Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.

П Павел Два берега и три религии Байкала читать дальше отдельно Чингизу Ахаянову из Улан-Уде (гид, принимающая сторона) и Петру Тосунидису, организатору тура. Тур отвечает ожиданиям и даже больше. Всем большого успеха и развития. С Уважением, П. Сизякин Хочу высказать большое спасибо за профессионализм при организации тура команде принимающей стороны, персоналу загородному отелю мира Байкала и его гидам,