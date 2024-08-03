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Прибытие в Улан-Удэ. Обзорная экскурсия

Сегодня начинается ваше путешествие по колоритной Бурятии.

После прибытия в город, мы встретим вас и отправимся знакомиться с центром Буддийской традиционной Сангхи России – в Иволгинский дацан, расположенный в 36 км западнее Улан-Удэ.

Иволгинский дацан – это монастырь-университет в буддийской традиции, это целый комплекс, в состав которого входит 8 сооружений.

Это единственный в России университет, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину.

Но не только этим интересен этот комплекс.

Широкую известность принесла дацану история с лидером буддистов начала XX века – Хамбо-Ламой Даши-Доржо Итигэловым.

После смерти в 1927 году, его тело продолжает быть «живым» по сей день: суставы остались подвижными, а кожа мягкой.

Даже после экспертизы тела, ученые не смогли объяснить этот феномен.

У вас будет уникальная возможность своими глазами увидеть его!

Как только заходишь в здание, где находится истлевшее тело Хамбо-Ламы Итигэлова, по коже пробегают мурашки, ощущается невероятная энергетика места.

После посещения Иволгинского дацана, отправляемся на знакомство со столицей Бурятии – городом Улан-Удэ.

Это крупный культурный, научный и промышленный центр Восточной Сибири.

Это центр бурятской культуры, буддизма и православия.

Экскурсия пройдет в сопровождении гида.

Сегодня мы посетим площадь советов – парадную площадь города, увидим символ города – необычный памятник Ленину в виде головы.

Высота этой скульптуры достигает 7,7 метров, а весь превышает 42 тонны.

Еще один узнаваемый символ города – великолепный дворец, в котором открыт театр оперы и балета.

Это гордость республики, потому что на Дальнем Востоке больше нет оперного театра подобного уровня.

Здесь регулярно проводят классические спектакли.

Вы увидите Триумфальную арку – видна она издалека.

Ее воздвигли еще в XIX веке в честь визита будущего императора цесаревича Николая Александровича.

У арки интересная история – после разрушения в 1936 году, в 2006 году ее восстановили.

И сейчас гости города любят фотографироваться на ее фоне.

Совсем рядом находится Арбат – главная пешеходная улица города.

На Арбате сохранились самые красивые купеческие дома, здесь же вы увидите необычные современные скульптуры.

Вы побываете на крупном центре торговли XIX века – гостиных рядах.

Впервые их построили деревянными в конце XVIII века.

Увидите первое каменное здание в Улан-Удэ – кафедральный Свято-Одигитриевский собор, выполненный в стиле сибирского барокко.

Святая Одигитрия — покровительница купечества и путешественников, очень символично здесь побывать всем гостям Бурятии!

После экскурсии, вас ждет отдых.

Вы увидите: Иволгинский дацан, скульптура «Голова Ленина», Свято-Одигитриевский собор, площадь Советов, Триумфальная арка, Арбат, гостиные ряды.

Включено в стоимость: экскурсия, гид, проживание, групповой трансфер.