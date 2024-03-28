1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Два берега и три религии Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Сделаете уникальные фотографии на живописном берегу»
30 июля в 10:00
96 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Остановимся в таёжном деревянном доме с баней на территории, в оборудованном кемпинге на берегу Байкала с баней и чашей для купания»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
«Я покажу вам менее популярный, но не менее живописный и интересный берег Байкала и долину, спрятавшуюся меж двух хребтов»
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
62 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
«Для вас будет составлена индивидуальная программа по восточному берегу Байкала с подходящим по комфорту и бюджету жильём, достопримечательностями и развлечениями по вашим предпочтениям»
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ЮЮрий25 марта 2024Два берега Байкала. Ольхон и БурятияВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ИИрина15 марта 2024Два берега Байкала. Ольхон и БурятияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
- ППавел14 августа 2023Хочу высказать большое спасибо за профессионализм при организации тура команде принимающей стороны, персоналу загородному отелю мира Байкала и его гидам,
- ВВладимир21 июля 2023Два берега Байкала. Ольхон и БурятияВеликолепные впечатления. Отличные маршруты. Гид супер! Байкал завораживает!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Набережная»
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