Туры по набережной Улан-Удэ

Найдено 4 тура в категории «Набережная» в Улан-Удэ, цены от 44 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два берега и три религии Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Два берега и три религии Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Сделаете уникальные фотографии на живописном берегу»
30 июля в 10:00
96 000 за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Остановимся в таёжном деревянном доме с баней на территории, в оборудованном кемпинге на берегу Байкала с баней и чашей для купания»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800 за человека
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
«Я покажу вам менее популярный, но не менее живописный и интересный берег Байкала и долину, спрятавшуюся меж двух хребтов»
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
62 000 за всё до 4 чел.
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
«Для вас будет составлена индивидуальная программа по восточному берегу Байкала с подходящим по комфорту и бюджету жильём, достопримечательностями и развлечениями по вашим предпочтениям»
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • П
    Павел
    14 августа 2023
    Два берега и три религии Байкала
    Хочу высказать большое спасибо за профессионализм при организации тура команде принимающей стороны, персоналу загородному отелю мира Байкала и его гидам,
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    отдельно Чингизу Ахаянову из Улан-Уде (гид, принимающая сторона) и Петру Тосунидису, организатору тура. Тур отвечает ожиданиям и даже больше. Всем большого успеха и развития. С Уважением, П. Сизякин

  • В
    Владимир
    21 июля 2023
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Великолепные впечатления. Отличные маршруты. Гид супер! Байкал завораживает!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Два берега и три религии Байкала
  2. Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
  3. Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
  4. Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Набережная" можно забронировать 4 тура от 44 500 до 96 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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