Большой тур «всё включено» на Байкал: главные места, этнопрограмма, гастрономия и встреча с шаманом
Посетить Иволгинский дацан, искупаться в термах, сделать оберег, попробовать буузы и омуля
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или ж/д вокзал, 7:00
9 фев в 07:00
10 фев в 07:00
115 650 ₽
128 500 ₽ за человека
Природа, культура, святыни: знакомство с Бурятией и зимним Байкалом (всё включено)
Погулять по Улан-Удэ и Ольхону, поучаствовать в этнопрограмме и искупаться в горячих источниках
Начало: Улан-Удэ, 7:00
15 фев в 07:00
22 фев в 07:00
94 950 ₽
105 500 ₽ за человека
От бурятских святынь до сибирского Парижа: путешествие в мини-группе к Байкалу
Осмотреть Иволгинский дацан, прогуляться на катере до Листвянки и увидеть священные места Байкала
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 8:30-9:00
15 авг в 08:00
137 201 ₽
161 412 ₽ за человека
