Групповые туры Улан-Удэ

Найдено 14 туров в категории «Групповые» в Улан-Удэ, цены от 35 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
52 800 за человека
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Авторский тур
8 дней
10 отзывов
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Летний Байкал подарит незабываемые впечатления! Восемь дней насыщенной программы: природа, культура, традиции и уникальные места силы
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 740 за человека
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
Поплавать в самой теплой байкальской бухте, увидеть нерп и никуда не торопиться
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
64 900 за человека
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
104 898 за человека
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59 000 за человека
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
118 900 за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800 за человека
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500 за человека
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
62 000 за всё до 4 чел.
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Начало: Улан-Удэ, 07:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
35 300 за человека
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
69 000 за человека
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:00
16 июня в 09:00
9 июля в 09:00
119 000 за человека
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    1 марта 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!
  • и
    инга
    17 февраля 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо
  • Е
    Елена
    30 января 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились
  • м
    михаил
    18 января 2024
    Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
    Хочу оставить отзыв про тур Дух Байкала. Вся наша компания очень довольны организацией, хорошие отели, чистые, комфортные, тур продуман до
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    мелочей, гиды рассказывают интересно, капитаны профессионалы высокого уровня. Когда был туман мы пришли по графику, никаких задержек и сбоев. А красота Байкала просто завораживает, я наслаждалась каждым днем, это мой самый лучший отдых и заграница не нужна!

  • И
    Ильнур
    7 января 2024
    Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
    Только дошли руки написать отзыв. Я не умею много и красиво писать, поэтому буду краток: все супер! На 8 день даже уезжать от вас не хотелось. Спасибо за тур
  • М
    Марина
    13 декабря 2023
    Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
    Все было отлично, спасибо! Нам понравилось, дети в восторге, с погодой нереально повезло, накупались, хоть и говорили, что на Байкале
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    вода прохладная. На Чивыркуйском заливе так вообще как парное молоко. И мне очень понравились добрые все такие, приветливые люди у вас в регионе. Отдых получился классным

  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    В августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали
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    гранатовый песок, любовались нерпами и чайками - и все это в компании нашего гида Марианны. Она позаботилась обо всем - размещении, прогулках, экскурсиях, пикниках. Провела нас по заповедным тропам, вывела на безлюдное побережье, где мы искупались в Байкале, кормила вкуснейшими блюдами на пикниках, развлекала во время вынужденных стоянок. Много рассказывала своем любимом крае, обычаях и народе. Изначально мы скептично относились к "Местам силы" и "просветления", но позитивный настрой Марианны свел нашу иронию на нет.

  • И
    Ирина
    3 августа 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    Посетили такие необычные места Бурятии, удивительно красивые и энергетически сильные. Марианна так увлекательно рассказывает о природе своей страны! Мне захотелось вернуться сюда!!! Благодарим за чудесную экскурсию по Байкалу.
  • С
    Светлана
    16 июля 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    От всего сердца благодарим Марианну за профессионализм, отлично спланированное путешествие и сопровождение нашей группы в качестве гида- экскурсовода на Байкал!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Групповые»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
  2. Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
  3. Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
  4. Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
  5. Знакомство с Байкалом
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Групповые" можно забронировать 14 авторских туров от 35 300 до 119 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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