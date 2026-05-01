Мои заказы

От бурятских святынь до сибирского Парижа: путешествие в мини-группе к Байкалу

Осмотреть Иволгинский дацан, прогуляться на катере до Листвянки и увидеть священные места Байкала
Отправляемся в Восточную Сибирь — край, где буддийские святыни соседствуют с бескрайними степями, а древние легенды оживают на берегах Байкала.

Вы побываете в Иволгинском дацане, пересечёте Байкал на катере, пройдёте по
читать дальшеуменьшить

тропам Байкальского заповедника, подниметесь к ступе Просветления и увидите скалы Хобоя, овеянные преданиями. Вас ждут песчаные бухты, хвойные леса, панорамные смотровые площадки, традиционные угощения.

Это путешествие — возможность прикоснуться к живой культуре, насладиться нетронутой природой и по-настоящему почувствовать атмосферу вокруг самого глубокого озера.

От бурятских святынь до сибирского Парижа: путешествие в мини-группе к Байкалу
От бурятских святынь до сибирского Парижа: путешествие в мини-группе к Байкалу
От бурятских святынь до сибирского Парижа: путешествие в мини-группе к Байкалу

Описание тура

Организационные детали

Мобильная связь и интернет присутствуют в городах и курортных зонах. Во время перемещения по маршруту может временно отсутствовать.

Программа тура по дням

1 день

Улан-Удэ и Иволгинский дацан

Утром вас встретит гид в аэропорту Улан-Удэ (8:30–9:00). После лёгкого завтрака мы отправимся к Иволгинскому дацану — главному буддийскому монастырю России. Здесь вы узнаете о ритуалах, пройдёте по маршруту по часовой стрелке, покрутите хурдэ (молитвенные барабаны), услышите историю XII Пандито Хамбо-ламы Итигэлова и увидите традиционную архитектуру.

После переезда в город вас ждёт обзорная экскурсия по Улан-Удэ: Свято-Одигитриевский собор 18 века, улица Арбат с резными домами, площадь Советов с самой большой головой Ленина и купеческие торговые ряды.

На обед — блюда бурятской кухни: позы, бухлер, саламат. Вечером свободное время: можно прогуляться по набережной Селенги, зайти в музей или приобрести сувениры. Заселение в гостиницу и отдых.

Улан-Удэ и Иволгинский дацанУлан-Удэ и Иволгинский дацанУлан-Удэ и Иволгинский дацанУлан-Удэ и Иволгинский дацанУлан-Удэ и Иволгинский дацан
2 день

Байкальский заповедник и водная прогулка до Листвянки

После завтрака отправимся в посёлок Танхой. Нас ждёт Байкальский биосферный заповедник и визит-центр «Байкал Заповедный». Здесь расскажут об озере, его экологии и фауне. Вас ждут: экспозиция об истории Байкала, квест с голосами животных и рассказ о баргузинском соболе. С обзорной площадки откроется вид на озеро и старые причалы.

После обеда и прогулки по берегу мы пересечём Байкал на катере и прибудем в Листвянку — уютный посёлок на западном берегу. Заселение в отель, отдых.

Байкальский заповедник и водная прогулка до ЛиствянкиБайкальский заповедник и водная прогулка до ЛиствянкиБайкальский заповедник и водная прогулка до ЛиствянкиБайкальский заповедник и водная прогулка до Листвянки
3 день

Бухта Песчаная

Утром — завтрак, затем отправимся на катере к бухте Песчаная, известной как Сибирская Ривьера. Здесь вы увидите песчаные дюны, ходульные деревья и побываете на смотровой площадке с видами на озеро.

В бухте много солнечных дней, есть широкий пляж и чистая вода. Во время прогулки будет обед-пикник на берегу. После экскурсии возвращаемся в Листвянку, затем переезжаем в Иркутск, размещение в отеле и отдых.

Бухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта Песчаная
4 день

Малое Море, Тажераны и панорамы Байкала

После завтрака поедем в сторону Малого Моря. По дороге сделаем остановку в сакральном месте, где узнаем об обрядах и шаманских традициях. Затем посетим Тажеранские степи и стелу с бронзовым орлом, откуда открывается вид на степи и заливы Байкала.

Увидим Куркутский залив и памятник герою песни «По диким степям Забайкалья». После размещения и обеда на базе отправимся на экскурсию: полюбуемся видом на Ольхон и южную часть озера, умоемся и попробуем байкальскую воду. Затем — чаепитие у самовара, ужин и отдых.

Малое Море, Тажераны и панорамы БайкалаМалое Море, Тажераны и панорамы БайкалаМалое Море, Тажераны и панорамы БайкалаМалое Море, Тажераны и панорамы Байкала
5 день

Ольхон, мыс Хобой и священные места Байкала

Сегодня едем на остров Ольхон. Начнём с мыса Бурхан (Шаман-скала) — священного центра Байкала. Далее прогуляемся по пляжу Сарайского залива. По дороге на север осмотрим урочище Песчаное с дюнами и соснами, скалы Саган-Хушун (Три брата) и мыс Хобой — крайнюю точку острова.

На мысе — обед-пикник с ухой из байкальской рыбки и чаем. Возвращение на базу, ужин и отдых.

Ольхон, мыс Хобой и священные места БайкалаОльхон, мыс Хобой и священные места БайкалаОльхон, мыс Хобой и священные места БайкалаОльхон, мыс Хобой и священные места Байкала
6 день

Огой и обзорная экскурсия по Иркутску

После завтрака отправимся на катере к острову Огой, где на высоте 512 метров стоит ступа Просветления, построенная в 2005 году. Это священное место, где можно загадать желание и полюбоваться панорамой озера.

После этого — обед в дороге и переезд в Иркутск. Здесь пройдём по старому городу: Знаменский монастырь, Спасская церковь, памятники Колчаку и Александру III, польский костёл и старинные особняки. Затем — размещение в отеле и отдых.

Огой и обзорная экскурсия по ИркутскуОгой и обзорная экскурсия по ИркутскуОгой и обзорная экскурсия по ИркутскуОгой и обзорная экскурсия по ИркутскуОгой и обзорная экскурсия по Иркутску
7 день

Окончание тура

После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал, выезд до 12:00. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник137 201 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 5 обедов и 2 ужина
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии:
  • Бухта Песчаная
  • Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
  • Экскурсия в Иволгинский Дацан
  • Экскурсия в визит-центре «Байкал Заповедный»
  • Панорамы Байкала и бухта Змеиная
  • Экскурсия на остров Ольхон
  • Водная экскурсия на остров Огой
  • Экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
  • Перелёт до Улан-Удэ и обратно из Иркутска
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 8:30-9:00
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальшеуменьшить

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие туры на «От бурятских святынь до сибирского Парижа: путешествие в мини-группе к Байкалу»

Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
На машине
Круизы
11 дней
6 отзывов
Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
9 июн в 09:30
18 июн в 09:30
162 000 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
На машине
2 дня
-
10%
1 отзыв
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
9 мая в 08:30
12 мая в 08:30
63 000 ₽70 000 ₽ за всё до 4 чел.
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
На машине
5 дней
3 отзыва
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
11 мая в 08:00
18 мая в 08:00
89 000 ₽ за человека
«Всё включено» на Байкале: экскурсии, водная прогулка, погружение в традиции и вкуснейшая кухня
На машине
На микроавтобусе
6 дней
1 отзыв
«Всё включено» на Байкале: экскурсии, водная прогулка, погружение в традиции и вкуснейшая кухня
Исследовать Ольхон и Иволгинский дацан, отдохнуть в термах, станцевать танец ёхор и отведать омуля
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, время прибытия у...
1 июн в 09:30
2 июн в 09:30
105 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Удэ
Все туры из Улан-Удэ
-15%
до 14 августа
137 201 ₽ за человека