Вы побываете в Иволгинском дацане, пересечёте Байкал на катере, пройдёте по
Описание тура
Организационные детали
Мобильная связь и интернет присутствуют в городах и курортных зонах. Во время перемещения по маршруту может временно отсутствовать.
Программа тура по дням
Улан-Удэ и Иволгинский дацан
Утром вас встретит гид в аэропорту Улан-Удэ (8:30–9:00). После лёгкого завтрака мы отправимся к Иволгинскому дацану — главному буддийскому монастырю России. Здесь вы узнаете о ритуалах, пройдёте по маршруту по часовой стрелке, покрутите хурдэ (молитвенные барабаны), услышите историю XII Пандито Хамбо-ламы Итигэлова и увидите традиционную архитектуру.
После переезда в город вас ждёт обзорная экскурсия по Улан-Удэ: Свято-Одигитриевский собор 18 века, улица Арбат с резными домами, площадь Советов с самой большой головой Ленина и купеческие торговые ряды.
На обед — блюда бурятской кухни: позы, бухлер, саламат. Вечером свободное время: можно прогуляться по набережной Селенги, зайти в музей или приобрести сувениры. Заселение в гостиницу и отдых.
Байкальский заповедник и водная прогулка до Листвянки
После завтрака отправимся в посёлок Танхой. Нас ждёт Байкальский биосферный заповедник и визит-центр «Байкал Заповедный». Здесь расскажут об озере, его экологии и фауне. Вас ждут: экспозиция об истории Байкала, квест с голосами животных и рассказ о баргузинском соболе. С обзорной площадки откроется вид на озеро и старые причалы.
После обеда и прогулки по берегу мы пересечём Байкал на катере и прибудем в Листвянку — уютный посёлок на западном берегу. Заселение в отель, отдых.
Бухта Песчаная
Утром — завтрак, затем отправимся на катере к бухте Песчаная, известной как Сибирская Ривьера. Здесь вы увидите песчаные дюны, ходульные деревья и побываете на смотровой площадке с видами на озеро.
В бухте много солнечных дней, есть широкий пляж и чистая вода. Во время прогулки будет обед-пикник на берегу. После экскурсии возвращаемся в Листвянку, затем переезжаем в Иркутск, размещение в отеле и отдых.
Малое Море, Тажераны и панорамы Байкала
После завтрака поедем в сторону Малого Моря. По дороге сделаем остановку в сакральном месте, где узнаем об обрядах и шаманских традициях. Затем посетим Тажеранские степи и стелу с бронзовым орлом, откуда открывается вид на степи и заливы Байкала.
Увидим Куркутский залив и памятник герою песни «По диким степям Забайкалья». После размещения и обеда на базе отправимся на экскурсию: полюбуемся видом на Ольхон и южную часть озера, умоемся и попробуем байкальскую воду. Затем — чаепитие у самовара, ужин и отдых.
Ольхон, мыс Хобой и священные места Байкала
Сегодня едем на остров Ольхон. Начнём с мыса Бурхан (Шаман-скала) — священного центра Байкала. Далее прогуляемся по пляжу Сарайского залива. По дороге на север осмотрим урочище Песчаное с дюнами и соснами, скалы Саган-Хушун (Три брата) и мыс Хобой — крайнюю точку острова.
На мысе — обед-пикник с ухой из байкальской рыбки и чаем. Возвращение на базу, ужин и отдых.
Огой и обзорная экскурсия по Иркутску
После завтрака отправимся на катере к острову Огой, где на высоте 512 метров стоит ступа Просветления, построенная в 2005 году. Это священное место, где можно загадать желание и полюбоваться панорамой озера.
После этого — обед в дороге и переезд в Иркутск. Здесь пройдём по старому городу: Знаменский монастырь, Спасская церковь, памятники Колчаку и Александру III, польский костёл и старинные особняки. Затем — размещение в отеле и отдых.
Окончание тура
После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал, выезд до 12:00. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|137 201 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 5 обедов и 2 ужина
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии:
- Бухта Песчаная
- Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
- Экскурсия в Иволгинский Дацан
- Экскурсия в визит-центре «Байкал Заповедный»
- Панорамы Байкала и бухта Змеиная
- Экскурсия на остров Ольхон
- Водная экскурсия на остров Огой
- Экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
- Перелёт до Улан-Удэ и обратно из Иркутска
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
- Дополнительные экскурсии