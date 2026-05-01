Утром вас встретит гид в аэропорту Улан-Удэ (8:30–9:00). После лёгкого завтрака мы отправимся к Иволгинскому дацану — главному буддийскому монастырю России. Здесь вы узнаете о ритуалах, пройдёте по маршруту по часовой стрелке, покрутите хурдэ (молитвенные барабаны), услышите историю XII Пандито Хамбо-ламы Итигэлова и увидите традиционную архитектуру.

После переезда в город вас ждёт обзорная экскурсия по Улан-Удэ: Свято-Одигитриевский собор 18 века, улица Арбат с резными домами, площадь Советов с самой большой головой Ленина и купеческие торговые ряды.

На обед — блюда бурятской кухни: позы, бухлер, саламат. Вечером свободное время: можно прогуляться по набережной Селенги, зайти в музей или приобрести сувениры. Заселение в гостиницу и отдых.