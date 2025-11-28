Приглашаем на экскурсию, где вы познакомитесь не только с архитектурными стилями и достопримечательностями, но и с душой Симбирска.
Вы познакомитесь с архитектурными стилями — классицизмом, модерном, неоклассицизмом, французским ренессансом, псевдорусским стилем. Увидите множество исторических зданий — от Теремка до шедевров советского модернизма.
Описание экскурсииВ стиле классицизм сохранились такие здания, как дом дворянского собрания, где проходили пышные балы, дом Ермоловых, где родились братья Языковы, городская управа и дом присутственных мест. Улица Гончарова украшена шедеврами стиля модерн, неоклассицизма и французского ренессанса, а улица Дмитрия Ульянова выполнена в псевдорусском стиле. Особого внимания заслуживают архитектурные шедевры советского модернизма, созданные первоклассными специалистами со всего Советского Союза и Восточной Европы. Также вы увидите здание «Теремок», тайные масонские знаки на фасадах зданий, узнаете о Ульяновских сталинских высотках и шедеврах брутализма.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Гончарова
- Улица Дмитрия Ульянова
- Здание «Теремок» и др
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Пластову
Завершение: Гостиница Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
