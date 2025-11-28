Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на экскурсию, где вы познакомитесь не только с архитектурными стилями и достопримечательностями, но и с душой Симбирска.



Вы познакомитесь с архитектурными стилями — классицизмом, модерном, неоклассицизмом, французским ренессансом, псевдорусским стилем. Увидите множество исторических зданий — от Теремка до шедевров советского модернизма.

Описание экскурсии В стиле классицизм сохранились такие здания, как дом дворянского собрания, где проходили пышные балы, дом Ермоловых, где родились братья Языковы, городская управа и дом присутственных мест. Улица Гончарова украшена шедеврами стиля модерн, неоклассицизма и французского ренессанса, а улица Дмитрия Ульянова выполнена в псевдорусском стиле. Особого внимания заслуживают архитектурные шедевры советского модернизма, созданные первоклассными специалистами со всего Советского Союза и Восточной Европы. Также вы увидите здание «Теремок», тайные масонские знаки на фасадах зданий, узнаете о Ульяновских сталинских высотках и шедеврах брутализма.

