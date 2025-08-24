На обзорной экскурсии по Ульяновску участники смогут познакомиться с историей города, начиная с его основания как Симбирска.
Путешествие включает посещение Соборной площади, где стоит памятник Ленину, и прогулку по бульвару Новый
Путешествие включает посещение Соборной площади, где стоит памятник Ленину, и прогулку по бульвару Новый
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю
- 🌆 Виды на Волгу
- 📚 Интересные факты
- 👣 Прогулка по центру
- 🗿 Знаковые памятники
- 🕰️ Исторические события
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Бульвар Новый Венец
- Ленинский мемориал
- Карамзинский сквер
- Переулок Карамзина
- Памятник Богдану Хитрово
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Соборную площадь, на которой есть памятник Ленина и нет соборов
- Бульвар Новый Венец, с которого открываются великолепные волжские виды
- Здания филармонии, педагогического университета, музеев, гимназии и библиотеки
- Переулок Карамзина, где расположены скульптуры советской эпохи
- Карамзинский сквер — одно из самых поэтичных мест города
- Ленинский мемориал в стиле советского модернизма
- Памятник основателю города Богдану Хитрово
Вы узнаете:
- Как менялся город за прошедшие столетия
- Что осталось в современном Ульяновске от Старого Симбирска
- Где проходили стены Симбирского кремля
- Где находились утраченные ныне Троицкий и Николаевский соборы
- Какова история создания музея и библиотеки в дореволюционном Симбирске
- Как с городом связаны Александр Керенский, Август Шоде и Борис Мезенцев
- Где эсеры бросили в губернатора бомбу
- Как тихая улица Стрелецкая превратилась в торжественную эспланаду
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Ульяновского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ульяновске
Провела экскурсии для 103 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я живу в Ульяновске. Работаю в музее и люблю путешествовать. Несколько последних лет вместе с компанией увлечённых краеведов занимаюсь исследованием нашего города. Недавно я решила, что пришло время делиться тем, что я узнала. До встречи на экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
24 авг 2025
Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии, оставив неизгладимые впечатления. Город Ульяновск надолго будет у нас ассоциироваться с Еленой. Елена, мы Вам очень благодарны за время, проведённое в Вашем обществе!
Дата посещения: 23 августа 2025
Татьяна
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась
Н
Наталья
6 окт 2025
Мы были с детьми 10 лет и ограничены по времени. Елена учла наши пожелания и провела замечательную экскурсию. Дети слушали внимательно и узнали много нового и интересного, также как и взрослые.
Т
Татьяна
5 авг 2025
Отличный гид, интересно рассказывает
И
Ирина
13 июл 2025
Все понравилось, интересно, хорошая подача материала
Р
Роман
5 июл 2025
Все очень хорошо в рамках отведенного времени. Хороший маршрут и отличный гид Елена.
Для знакомства города самое то.
Для знакомства города самое то.
Маша
2 июн 2025
Спасибо большое Елене за познавательную экскурсию! Нам понравилось! Человек 12ти лет даже запомнил многое!
Ирина
6 мая 2025
Были на экскурсии с Еленой 03 мая 2025 г. Сама Елена очень приятная и сразу располагает к себе. Пришла на встречу раньше нас, улыбчивая. Все очень доходчиво и увлеченно рассказывала. Сразу понятно, что обладает множеством информации, отвечала на все вопросы. Узнали много интересных фактов о городе. Время пролетело быстро. Рекомендуем Елену.
Входит в следующие категории Ульяновска
Похожие экскурсии из Ульяновска
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.