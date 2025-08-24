Т Татьяна Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии, оставив неизгладимые впечатления. Город Ульяновск надолго будет у нас ассоциироваться с Еленой. Елена, мы Вам очень благодарны за время, проведённое в Вашем обществе!

Татьяна Экскурсия понравилась

Н Наталья Мы были с детьми 10 лет и ограничены по времени. Елена учла наши пожелания и провела замечательную экскурсию. Дети слушали внимательно и узнали много нового и интересного, также как и взрослые.

Т Татьяна Отличный гид, интересно рассказывает

И Ирина Все понравилось, интересно, хорошая подача материала

Р Роман Все очень хорошо в рамках отведенного времени. Хороший маршрут и отличный гид Елена.



Для знакомства города самое то.

Маша Спасибо большое Елене за познавательную экскурсию! Нам понравилось! Человек 12ти лет даже запомнил многое!