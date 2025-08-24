Мои заказы

От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия

Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
На обзорной экскурсии по Ульяновску участники смогут познакомиться с историей города, начиная с его основания как Симбирска.

Путешествие включает посещение Соборной площади, где стоит памятник Ленину, и прогулку по бульвару Новый
Венец с его захватывающими видами на Волгу. Туристы увидят здания филармонии, педагогического университета и других знаковых мест.

Узнают, как город менялся с течением времени, и услышат истории о людях, таких как Александр Керенский и Борис Мезенцев. Это шанс прикоснуться к прошлому и понять, как оно формировало современный Ульяновск

5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю
  • 🌆 Виды на Волгу
  • 📚 Интересные факты
  • 👣 Прогулка по центру
  • 🗿 Знаковые памятники
  • 🕰️ Исторические события
Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Бульвар Новый Венец
  • Ленинский мемориал
  • Карамзинский сквер
  • Переулок Карамзина
  • Памятник Богдану Хитрово

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Соборную площадь, на которой есть памятник Ленина и нет соборов
  • Бульвар Новый Венец, с которого открываются великолепные волжские виды
  • Здания филармонии, педагогического университета, музеев, гимназии и библиотеки
  • Переулок Карамзина, где расположены скульптуры советской эпохи
  • Карамзинский сквер — одно из самых поэтичных мест города
  • Ленинский мемориал в стиле советского модернизма
  • Памятник основателю города Богдану Хитрово

Вы узнаете:

  • Как менялся город за прошедшие столетия
  • Что осталось в современном Ульяновске от Старого Симбирска
  • Где проходили стены Симбирского кремля
  • Где находились утраченные ныне Троицкий и Николаевский соборы
  • Какова история создания музея и библиотеки в дореволюционном Симбирске
  • Как с городом связаны Александр Керенский, Август Шоде и Борис Мезенцев
  • Где эсеры бросили в губернатора бомбу
  • Как тихая улица Стрелецкая превратилась в торжественную эспланаду

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания Ульяновского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Ульяновске
Провела экскурсии для 103 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я живу в Ульяновске. Работаю в музее и люблю путешествовать. Несколько последних лет вместе с компанией увлечённых краеведов занимаюсь исследованием нашего города. Недавно я решила, что пришло время делиться тем, что я узнала. До встречи на экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Т
Татьяна
24 авг 2025
Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии, оставив неизгладимые впечатления. Город Ульяновск надолго будет у нас ассоциироваться с Еленой. Елена, мы Вам очень благодарны за время, проведённое в Вашем обществе!
Дата посещения: 23 августа 2025
Татьяна
Татьяна
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась
Н
Наталья
6 окт 2025
Мы были с детьми 10 лет и ограничены по времени. Елена учла наши пожелания и провела замечательную экскурсию. Дети слушали внимательно и узнали много нового и интересного, также как и взрослые.
Т
Татьяна
5 авг 2025
Отличный гид, интересно рассказывает
И
Ирина
13 июл 2025
Все понравилось, интересно, хорошая подача материала
Р
Роман
5 июл 2025
Все очень хорошо в рамках отведенного времени. Хороший маршрут и отличный гид Елена.

Для знакомства города самое то.
Маша
Маша
2 июн 2025
Спасибо большое Елене за познавательную экскурсию! Нам понравилось! Человек 12ти лет даже запомнил многое!
Ирина
Ирина
6 мая 2025
Были на экскурсии с Еленой 03 мая 2025 г. Сама Елена очень приятная и сразу располагает к себе. Пришла на встречу раньше нас, улыбчивая. Все очень доходчиво и увлеченно рассказывала. Сразу понятно, что обладает множеством информации, отвечала на все вопросы. Узнали много интересных фактов о городе. Время пролетело быстро. Рекомендуем Елену.

