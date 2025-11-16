Добро пожаловать на знакомство с городом! Маршрут продуман так, что вы увидите всё самое интересное в Ульяновске за один день — дома Ульяновых, дом Гончарова, особняк Сачкова и не только.
Вы точно не потеряетесь: в боте будут локации, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами.
Описание аудиогида
Вы увидите
- Дома, в которых жили Ульяновы. Их несколько в городе — и в каждом происходили разные события, которые повлияли на Владимира Ильича
- Здание старого пожарного обоза, у которого услышите про страшный пожар, почти полностью уничтоживший город
- Восхитительный дом-ателье Ливчака и ещё несколько творений знаменитого симбирского зодчего в стиле модерн
- Особняк Сачкова, в подвале которого в 30-е годы проводились расстрелы
- Старинное здание главпочтамта, где мы поделимся историей развития почтового дела в Симбирске
- Дом, где прошло детство писателя И. А. Гончарова — автора известного романа «Обломов»
А ещё вы узнаете
- Об архитекторах, которые сформировали облик города
- Семейном враче Ульяновых, жизнь которого так ярко развивалась и так грустно закончилась
- Столыпинской реформе — как и для каких целей появился крестьянский поземельный банк
- Особенностях женского образования в Симбирске
И не только!
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. Затем на почту придёт письмо со всеми нужными деталями и ссылкой на Телеграм-бот
- Гулять можно отправиться гулять в любое время, дата бронирования значения не имеет. Экскурсия останется у вас навсегда
- Берите с собой телефон и наушники — непременно заряженные
- Чтобы вы могли отдохнуть и подзарядить телефон, мы подготовили для вас гайд по кафе, в которые можно заглянуть по пути
- На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
Эльмира — ваша команда гидов в Ульяновске
Провели экскурсии для 451 туриста
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениями
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алевтина
16 ноя 2025
Отличная экскурсия! Много важной и нужной информации. Прекрасная подача, грамотная речь. Много интересных фото. Огромное спасибо. Надеюсь и по другим городам будут Ваши экскурсии!
Н
Николай
5 ноя 2025
Отличнейшая экскурсия. Очень удобный аудио формат. Спасибо Татарке за возможность ненавязчиво узнать об исторической части города. По хороду экскурсии посетили еще пару музеев. Было интересно. Советую!
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Хорошая экскурсия, простым языком, доступно. Если вдвоем, то можно и без наушников с телефона слушать.
