По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид

Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Добро пожаловать на знакомство с городом! Маршрут продуман так, что вы увидите всё самое интересное в Ульяновске за один день — дома Ульяновых, дом Гончарова, особняк Сачкова и не только.

Вы точно не потеряетесь: в боте будут локации, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами.
Описание аудиогида

Вы увидите

  • Дома, в которых жили Ульяновы. Их несколько в городе — и в каждом происходили разные события, которые повлияли на Владимира Ильича
  • Здание старого пожарного обоза, у которого услышите про страшный пожар, почти полностью уничтоживший город
  • Восхитительный дом-ателье Ливчака и ещё несколько творений знаменитого симбирского зодчего в стиле модерн
  • Особняк Сачкова, в подвале которого в 30-е годы проводились расстрелы
  • Старинное здание главпочтамта, где мы поделимся историей развития почтового дела в Симбирске
  • Дом, где прошло детство писателя И. А. Гончарова — автора известного романа «Обломов»

А ещё вы узнаете

  • Об архитекторах, которые сформировали облик города
  • Семейном враче Ульяновых, жизнь которого так ярко развивалась и так грустно закончилась
  • Столыпинской реформе — как и для каких целей появился крестьянский поземельный банк
  • Особенностях женского образования в Симбирске

И не только!

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. Затем на почту придёт письмо со всеми нужными деталями и ссылкой на Телеграм-бот
  • Гулять можно отправиться гулять в любое время, дата бронирования значения не имеет. Экскурсия останется у вас навсегда
  • Берите с собой телефон и наушники — непременно заряженные
  • Чтобы вы могли отдохнуть и подзарядить телефон, мы подготовили для вас гайд по кафе, в которые можно заглянуть по пути
  • На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться

Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Ульяновске
Провели экскурсии для 451 туриста
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениями
читать дальше

и немного грустили, что не можем подобрать для себя идеальный способ знакомства с новыми городами. Групповые экскурсии нам не по душе, а на подготовку маршрута под свои интересы уходит слишком много времени. Мы подумали, как было бы здорово не выстраивать маршрут заранее, не гуглить историю каждого здания, а просто спокойно гулять — чтобы кто-то вёл за руку по нужным локациям и рассказывал простым языком интересные факты. В любое время: в обеденный перерыв, когда есть с кем оставить малыша или во время пересадки в городе. Так родились наши экскурсии с виртуальным гидом!

Отзывы и рейтинг

А
Алевтина
16 ноя 2025
Отличная экскурсия! Много важной и нужной информации. Прекрасная подача, грамотная речь. Много интересных фото. Огромное спасибо. Надеюсь и по другим городам будут Ваши экскурсии!
Н
Николай
5 ноя 2025
Отличнейшая экскурсия. Очень удобный аудио формат. Спасибо Татарке за возможность ненавязчиво узнать об исторической части города. По хороду экскурсии посетили еще пару музеев. Было интересно. Советую!
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Хорошая экскурсия, простым языком, доступно. Если вдвоем, то можно и без наушников с телефона слушать.

