Предлагаю вам исследовать необычные уголки Ульяновска. Мы погуляем по улочкам и набережным бывшего Симбирска, чтобы перенестись в конец 19 века, чтобы увидеть историческую застройку и ощутить дух старого провинциального города. Сочетание прошлого и современности, доходные дома, особняки и усадьбы, деревянная резьба, дворики и детали — всё это за 2 часа.

Описание

Что вас ожидает

Советские барельефы и купеческое наследие

На тихих улочках вы посмотрите на редкие примеры дореволюционной и советской провинциальной архитектуры. Увиденное я дополню любопытными фактами из жизни хозяев домов: например, вы узнаете о злоключениях масона-мистика и вице-президента Императорской Академии художеств Александра Лабзина в Симбирске 19 века.

Вниз по руслу Симбирки и вверх по Симбирской горе

На краю «Волчьего оврага» вы услышите историю реки, спрятанной в трубу. Затем спустимся по бывшей Свияжской конной слободе — сегодня это эклектичное сочетание стилей от современного сайдинга до резных наличников.

А в другой части экскурсии, поднимаясь по горе, полюбуемся рекой Свиягой, увидим сохранившееся Ремесленное училище графа Орлова-Давыдова, посмотрим на быт современных симбирян и отыщем следы Богоявленской церкви.

Чувашский квартал

Как Ульяновск чуть не стал столицей Чувашии? Поговорим об этом, пройдём через комплекс зданий Симбирской чувашской школы и по желанию заглянем в Храм во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, который часто называют Чувашской церковью. Вы также узнаете о просветителе чувашского народа Иване Яковлеве.

Тайны Покровской улицы

Здесь тоже будем находить городские интересности. Символы и персонажей русских сказок у дома-ателье симбирского архитектора Федора Ливчака. Монограмму княжны Евгении Ухтомской в сплетении чугунных прутьев доходного дома. Пройдём мимо особняка барона Штемпеля, стоящего на земле, некогда принадлежащей семье тех самых Ульяновых. Завершим прогулку у здания бывшего банка — образца неорусского стиля.

А ещё вы:

Найдёте следы Спасо-Вознесенского собора в сквере Гончарова

Сделаете интересные фото на пешеходном мостике через Свиягу

И поймёте, как Ульяновск связан с Лондоном

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, гулять будем много, поэтому надевайте удобную обувь и возьмите с собой бутылку воды.