Свернуть с туристических маршрутов и оценить обаяние тихих колоритных улиц
Мы погуляем по улочкам и набережным бывшего Симбирска, чтобы перенестись в конец 19 века, чтобы увидеть историческую застройку и ощутить дух старого провинциального города.
Сочетание прошлого и современности, доходные дома, особняки и усадьбы, деревянная резьба, дворики и детали — всё это за 2 часа.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Советские барельефы и купеческое наследие
На тихих улочках вы посмотрите на редкие примеры дореволюционной и советской провинциальной архитектуры. Увиденное я дополню любопытными фактами из жизни хозяев домов: например, вы узнаете о злоключениях масона-мистика и вице-президента Императорской Академии художеств Александра Лабзина в Симбирске 19 века.
Вниз по руслу Симбирки и вверх по Симбирской горе
На краю «Волчьего оврага» вы услышите историю реки, спрятанной в трубу. Затем спустимся по бывшей Свияжской конной слободе — сегодня это эклектичное сочетание стилей от современного сайдинга до резных наличников.
А в другой части экскурсии, поднимаясь по горе, полюбуемся рекой Свиягой, увидим сохранившееся Ремесленное училище графа Орлова-Давыдова, посмотрим на быт современных симбирян и отыщем следы Богоявленской церкви.
Чувашский квартал
Как Ульяновск чуть не стал столицей Чувашии? Поговорим об этом, пройдём через комплекс зданий Симбирской чувашской школы и по желанию заглянем в Храм во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, который часто называют Чувашской церковью. Вы также узнаете о просветителе чувашского народа Иване Яковлеве.
Тайны Покровской улицы
Здесь тоже будем находить городские интересности. Символы и персонажей русских сказок у дома-ателье симбирского архитектора Федора Ливчака. Монограмму княжны Евгении Ухтомской в сплетении чугунных прутьев доходного дома. Пройдём мимо особняка барона Штемпеля, стоящего на земле, некогда принадлежащей семье тех самых Ульяновых. Завершим прогулку у здания бывшего банка — образца неорусского стиля.
А ещё вы:
- Найдёте следы Спасо-Вознесенского собора в сквере Гончарова
- Сделаете интересные фото на пешеходном мостике через Свиягу
- И поймёте, как Ульяновск связан с Лондоном
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, гулять будем много, поэтому надевайте удобную обувь и возьмите с собой бутылку воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере им. Гончарова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.