Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску

Индивидуальная экскурсия в Ульяновске

Свернуть с туристических маршрутов и оценить обаяние тихих колоритных улиц

Предлагаю вам исследовать необычные уголки Ульяновска.

Мы погуляем по улочкам и набережным бывшего Симбирска, чтобы перенестись в конец 19 века, чтобы увидеть историческую застройку и ощутить дух старого провинциального города.

Сочетание прошлого и современности, доходные дома, особняки и усадьбы, деревянная резьба, дворики и детали — всё это за 2 часа.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Советские барельефы и купеческое наследие

На тихих улочках вы посмотрите на редкие примеры дореволюционной и советской провинциальной архитектуры. Увиденное я дополню любопытными фактами из жизни хозяев домов: например, вы узнаете о злоключениях масона-мистика и вице-президента Императорской Академии художеств Александра Лабзина в Симбирске 19 века.

Вниз по руслу Симбирки и вверх по Симбирской горе

На краю «Волчьего оврага» вы услышите историю реки, спрятанной в трубу. Затем спустимся по бывшей Свияжской конной слободе — сегодня это эклектичное сочетание стилей от современного сайдинга до резных наличников.

А в другой части экскурсии, поднимаясь по горе, полюбуемся рекой Свиягой, увидим сохранившееся Ремесленное училище графа Орлова-Давыдова, посмотрим на быт современных симбирян и отыщем следы Богоявленской церкви.

Чувашский квартал

Как Ульяновск чуть не стал столицей Чувашии? Поговорим об этом, пройдём через комплекс зданий Симбирской чувашской школы и по желанию заглянем в Храм во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, который часто называют Чувашской церковью. Вы также узнаете о просветителе чувашского народа Иване Яковлеве.

Тайны Покровской улицы

Здесь тоже будем находить городские интересности. Символы и персонажей русских сказок у дома-ателье симбирского архитектора Федора Ливчака. Монограмму княжны Евгении Ухтомской в сплетении чугунных прутьев доходного дома. Пройдём мимо особняка барона Штемпеля, стоящего на земле, некогда принадлежащей семье тех самых Ульяновых. Завершим прогулку у здания бывшего банка — образца неорусского стиля.

А ещё вы:

  • Найдёте следы Спасо-Вознесенского собора в сквере Гончарова
  • Сделаете интересные фото на пешеходном мостике через Свиягу
  • И поймёте, как Ульяновск связан с Лондоном

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, гулять будем много, поэтому надевайте удобную обувь и возьмите с собой бутылку воды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере им. Гончарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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