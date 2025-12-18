Описание экскурсииУвидеть Ульяновск в объеме: пройти сквозь века – от дворянских усадеб до советского модернизма, от ленинских мест до тихих городских скверов и величественного собора.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приглашаю вас на прогулку по Ульяновску - путешествие сквозь историю, от Синбирска до современности. Мы пройдёмся по тихому историческому центру, рассматривая старинные дома и наблюдая, как современная жизнь переплетается с прошлым
- Наша прогулка - как посещение музея под открытым небом, где царит спокойствие, где ощущается дыхание истории. Мы окажемся между площадью Ленина и Соборной, полюбуемся завораживающими видами Волги, дойдём до дома Гончарова, вспоминая известных земляков. Пройдемся по Заповеднику «Родина В.И. Ленина», а также посетим кафедральный собор, где прикоснёмся к главной святыне Ульяновска - мощам святого Андрея Блаженного, покровителя города
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Основатель города Богдан Хитрово
Завершение: Спасо-Вознесенский кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
