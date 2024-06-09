Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Поверьте, Ульяновску есть чем вас удивить, даже если в запасе всего пара часов.
На прогулке вы увидите знаковые памятники и набережную «Венец», самые красивые дома, старейшие парки. Оцените завораживающие виды волжских просторов. И узнаете о ключевых моментах истории России, связанных с Ульяновском.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Ульяновске
Провели экскурсии для 242 туристов
Нас зовут Никита и Григорий, мы представляем небольшую команду гидов. С любовью и вместе с тем правдиво расскажем вам об Ульяновской области, как могут только люди, которые родились и живут читать дальше
в ней, каждый день видя её изменения и развитие. Про Ульяновскую область можно говорить ярко и интересно! Нам в этом помогает увлечение историей родного края. С удовольствием поделимся с вами интересными и небанальными историями Симбирско-Ульяновской земли.