Поверьте, Ульяновску есть чем вас удивить, даже если в запасе всего пара часов. На прогулке вы увидите знаковые памятники и набережную «Венец», самые красивые дома, старейшие парки. Оцените завораживающие виды волжских просторов. И узнаете о ключевых моментах истории России, связанных с Ульяновском.

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за 1-5 человек или 600 руб. за человека, если вас больше

от 3 000 ₽ за 1-5 человек или 600 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Памятники войны. У памятника борцам революции поговорим о событиях гражданской войны в Симбирске. Насладимся видами на волжские просторы и обелиск Вечной Славы.

Владимирский сад и Соборная Площадь. В старейшем парке города я расскажу о связанных с ним занимательных фактах. А на Соборной найдём знак «Центр Симбирска» и обсудим историю возникновения Ульяновска.

«Венец» и Дом-памятник Гончарова. С набережной «Венец» полюбуемся великолепной панорамой Волги. А около дома Гончарова я расскажу, как Ульяновск связан с буквой «ё».

Памятник Карамзину и Симбирская гимназия. От завораживающего волжского вида — в тихий Карамзинский сквер. Прогуляемся рядом с музой Клио и увидим школу, где учился Ленин.

Сквер Гончарова. Найдём место, где в 1774 году держали под стражей Пугачёва. Вы узнаете, почему сквер возник на месте собора и поймёте, как Ульяновск связан с Лондоном.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.