Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток

Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Поверьте, Ульяновску есть чем вас удивить, даже если в запасе всего пара часов.

На прогулке вы увидите знаковые памятники и набережную «Венец», самые красивые дома, старейшие парки. Оцените завораживающие виды волжских просторов. И узнаете о ключевых моментах истории России, связанных с Ульяновском.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Памятники войны. У памятника борцам революции поговорим о событиях гражданской войны в Симбирске. Насладимся видами на волжские просторы и обелиск Вечной Славы.

Владимирский сад и Соборная Площадь. В старейшем парке города я расскажу о связанных с ним занимательных фактах. А на Соборной найдём знак «Центр Симбирска» и обсудим историю возникновения Ульяновска.

«Венец» и Дом-памятник Гончарова. С набережной «Венец» полюбуемся великолепной панорамой Волги. А около дома Гончарова я расскажу, как Ульяновск связан с буквой «ё».

Памятник Карамзину и Симбирская гимназия. От завораживающего волжского вида — в тихий Карамзинский сквер. Прогуляемся рядом с музой Клио и увидим школу, где учился Ленин.

Сквер Гончарова. Найдём место, где в 1774 году держали под стражей Пугачёва. Вы узнаете, почему сквер возник на месте собора и поймёте, как Ульяновск связан с Лондоном.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Борцам революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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