9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, архитектура и самые красивые места города на пешеходной прогулке

Алексей
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Алексей – ваш гид
Ленин и Волга — две известных ассоциации с Ульяновском.

Вы, конечно, полюбуетесь почти морскими волжскими просторами с набережной и пройдёте по ленинским местам.

Но я открою вам и другие значимые точки города, расскажу о его историческом наследии, выдающихся жителях и гостях.

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями, начиная от тех, что связаны с основанием Симбирска, до современных строений, отражающих дух нового города.
4250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Гончарова 48
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Ульяновск от основания до современности
Ульяновск от основания до современности

Что вас ожидает

История и имена Старого города
Прогулка логично начнётся с истоков — у памятника основателям города я расскажу о возникновении Симбирска. Вы пройдёте по границам деревянного кремля, ранее расположенного на территории Ульяновска, и увидите места, где Степан Разин пытался захватить наш город штурмом. Окажетесь у дома, в котором останавливался Пушкин и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. А прогулка по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Здесь же вы увидите один из старейших железнодорожных мостов России.

Ульяновск эпохи модерна
Знакомиться с историей и архитектурой конца 19 — начала 20 вв. вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице, где прошло его детство — она сохранила свой исторический облик без изменений с конца 19 века.

Советский Ульяновск и Ульяновск сегодня
Конечно, я расскажу о грандиозных постройках советского периода, в том числе о музее-мемориале В.И. Ленина — по вашему желанию, организую экскурсию по советскому прошлому внутри. После прогуляемся по оживлённой центральной артерии города, где я расскажу и покажу, как современные постройки гармонично соседствуют со старой архитектурой, и порекомендую, что ещё стоит посмотреть в Ульяновске.

Организационные детали

  • Место встречи по договорённости в центре города (если ваш отель в центре, я встречу вас там).
  • Посещение достопримечательностей внутри по желанию (входные билеты для вас и гида не входят в стоимость экскурсии).
Ульяновск от основания до современности
Ульяновск от основания до современности
Ульяновск от основания до современности
Ульяновск от основания до современности
Ульяновск от основания до современности
Ульяновск от основания до современности
Ульяновск от основания до современности
Ульяновск от основания до современности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Гончарова 48.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Мне 30 лет. По образованию историк. Родился в Ульяновске. Изучаю его историю и люблю свой город, который отличается от всех других российских городов. Знаю самые интересные факты, истории и легенды. Знакомлю гостей и жителей города с уникальным соседством культур и религий народов Поволжья. Для вас готов стать гидом по нашему городу.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Спасибо, 3 часовая экскурсия прошла очень незаметно для экскурсантов, очень продуманный маршрут, легкое восприятие, интересные факты истории из жизни города, которые ранее не знали.
Алексей любит город и передает это экскурсантам, несмотря на многие недостатки городской жизни, все же о городе остается приятное впечатление и хочется верить, что очень многое восстановится и будет еще лучше. Попробуем вернуться в Ульяновск летом!
4 августа 2019
Очень хорошо составлен маршрут экскурсии. Алексей честно выполнил свою работу: показал Ульяновск от основания до современности за 3 часа. К сожалению, знания гида в области архитектуры и литературы оставляют желать лучшего. Но это можно исправить. Удачи!
14 июля 2019
Интересный город гид молодец заинтересовал всех от мала до велика спасибо
15 июня 2019
На экскурсию собрались спонтанно. Приехали друзья из Мексики, Саратова, Омска и из Москвы. Выбор пал на Алексея, произвела его визитная карточка и слова о городе, а самое главное, что любит и ценит, то место где живёт! Сама живу в этом городе и всё реже встрею людей, которые любят этот город и понимают его ценность. Друзья остались в восторге от очаровательного Алексея и смогли прочувствовать Ульяновск глубже и вдохновиться его историей. Прогулка в 3 часа пролетела незаметно! Я горжусь, что живу рядом с такими людьми как Алексей, талантливыми, глубокими и любящими своей город и свое дело!
4 июня 2019
Алексей провел нам замечательную экскурсию по городу Ульяновску. Экскурсия длилась 3 часа. Понравилось, что экскурсия не была наполнена кучей непонятных слов, гид умело совмещает и рассказ об истории самой достопримечательности и всякие легенды, смешные истории итд, потому экскурсия действительно становится насыщенной эмоциями, впечатлениями, а не скучной. Если бы меня спросили кого бы я порекомендовала в качестве экскурсовода по Ульяновску - я бы определенно порекомендовала Алексея. Спасибо вам!
24 апреля 2019
Огромное спасибо гиду Алексею. Были на экскурсии 23.04.2019, все очень понравилось. В Ульяновске были первый раз, приехали не надолго, поэтому экскурсию выбирали "максимум информации, минимум времени", и не разу не пожалели, что выбрали "Ульяновск от основания до современности". Нашему гиду удалось за 3 часа рассказать максимум информации, которую мы могли усвоить 😊 Экскурсию рекомендую всем без исключения!
21 февраля 2019
Экскурсия очень хорошая, всеобъемлющая, очень много информации и об истории города, и о его современной жизни. Много интересных фактов из истории Ульяновска и версий исторических событий, которых я не знала. Маршрут в основном проходил по старой части города, что особенно приятно, потому что город красивый. Я приезжала на 1 день, поэтому, считаю, это был оптимальный вариант, чтобы получить представление о городе и максимально все посмотреть. Гид Алексей очень внимательный, без проблем согласился провести экскурсию в удобное для меня время (днем в будний день, когда другие экскурсоводы не согласились), заехал за мной к гостинице на машине, т.к. она располагалась достаточно далеко от места начала экскурсии. Отлично, очень интересно рассказывает. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто первый раз в Ульяновске и хочет получить впечатление об этом городе. Спасибо большое экскурсоводу!!!
9 сентября 2018
Заказывали экскурсию у Алексея для гостей нашего города. Первое, что хочется отметить: очень чуткий подход к пожеланиям и составлению маршрута, а также гибкость . До экскурсии Алексей держал связь, приехал к нам на встречу для обсуждения программы. Сама экскурсия прошла отлично, гости отметили, что Алексей не просто знает досконально историю города, а даже влюблён в неё! На все вопросы отвечал сразу, также рассказывал удивительные факты, которые мы - местные жители сами не знали)) Все были очень довольны, и мы также были рады, что с помощью экскурсии показали Ульяновск с чудесной стороны! Спасибо Вам большое, Алексей!!! Будем держать связь!
29 августа 2018
Всем привет! Появилось время написать отзыв. Поездка в Ульяновск была спонтанной (рабочая командировка). Каково было мое удивление, что прибыв в 17 часов вечера в город с мыслью "а не сходить ли нам на экскурсию", к 18 мы уже обсудили в чате сайта детали экскурсии с гидом, внесли предоплату, получили положительное решение и очень оперативно гид прибыл к назначенному месту встречи (за это Алексею отдельное Спасибо) Гид погрузил нас в историю города, познакомил с архитектурой конца 19 в. Впечатления от общения только положительные. Теперь дикое желание заказать аналогичную экскурсию в родном городе ))))))

Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Весь Ульяновск на автомобилеВесь Ульяновск на автомобилеВесь Ульяновск на автомобиле
7500 за экскурсию
4.5 часов
4 отзыва
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Путешествие по Ульяновску на машине позволит рассмотреть город с самых разных сторон. Вы поймёте, что осталось здесь от Симбирска, а что совсем новое, материализовавшееся в последние десятилетия. В Ульяновске много необычного и старинного — на авто-пешеходной экскурсии мы охватим все места, связанные с большой историей и местными изюминками, чтобы вы увидели современную жизнь города и погрузились в его славное прошлое.

Обзорные экскурсии в Ульяновске

Ульяновск: история, современность, легендыУльяновск: история, современность, легендыУльяновск: история, современность, легенды
2500 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Знакомство с волжским городом, сменившим три названия
Ульяновск основан в 1648 году... И это город, который ни разу не сдавался бунтовщикам. На этой прогулке по главным улицам и набережной Волги вы узнаете множество интересных и удивительных сведений о городе. Я помогу вам переместиться из давнего прошлого (19 век) в недавнее (1970 год) и далее – к современности.

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