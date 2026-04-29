9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы делают город особенно красивым. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулками, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия также возможна, но потребуется тёплая одежда, и часть маршрута может быть менее доступной из-за снега.

Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь почти морскими волжскими просторами с набережной и пройдитесь по ленинским местам. Откроются и другие значимые точки города, его историческое наследие,

выдающиеся жители и гости. Познакомьтесь с главными достопримечательностями, начиная от тех, что связаны с основанием Симбирска, до современных строений, отражающих дух нового города. Прогулка начнётся у памятника основателям города, далее по границам деревянного кремля, увидите места, где Степан Разин пытался захватить город. Окажетесь у дома, где останавливался Пушкин, и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. Прогулка по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Увидите один из старейших железнодорожных мостов России. Знакомство с историей и архитектурой конца 19 - начала 20 вв. продолжится на центральной улице: старинные часы, дом-музей Гончарова, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице его детства. О грандиозных постройках советского периода, музее-мемориале В.И. Ленина и современных постройках расскажу на центральной артерии города

Описание экскурсии

История и имена Старого города

Прогулка логично начнётся с истоков — у памятника основателям города я расскажу о возникновении Симбирска. Вы пройдёте по границам деревянного кремля, ранее расположенного на территории Ульяновска, и увидите места, где Степан Разин пытался захватить наш город штурмом. Окажетесь у дома, в котором останавливался Пушкин и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. А прогулка по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Здесь же вы увидите один из старейших железнодорожных мостов России.

Ульяновск эпохи модерна

Знакомиться с историей и архитектурой конца 19 — начала 20 вв. вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице, где прошло его детство — она сохранила свой исторический облик без изменений с конца 19 века.

Советский Ульяновск и Ульяновск сегодня

Конечно, я расскажу о грандиозных постройках советского периода, в том числе о музее-мемориале В. И. Ленина — по вашему желанию, организую экскурсию по советскому прошлому внутри. После прогуляемся по оживлённой центральной артерии города, где я расскажу и покажу, как современные постройки гармонично соседствуют со старой архитектурой, и порекомендую, что ещё стоит посмотреть в Ульяновске.

Организационные детали