9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь почти морскими волжскими просторами с набережной и пройдитесь по ленинским местам. Откроются и другие значимые точки города, его историческое наследие, читать дальшеуменьшить
выдающиеся жители и гости.
Познакомьтесь с главными достопримечательностями, начиная от тех, что связаны с основанием Симбирска, до современных строений, отражающих дух нового города.
Прогулка начнётся у памятника основателям города, далее по границам деревянного кремля, увидите места, где Степан Разин пытался захватить город. Окажетесь у дома, где останавливался Пушкин, и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. Прогулка по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Увидите один из старейших железнодорожных мостов России. Знакомство с историей и архитектурой конца 19 - начала 20 вв. продолжится на центральной улице: старинные часы, дом-музей Гончарова, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице его детства. О грандиозных постройках советского периода, музее-мемориале В.И. Ленина и современных постройках расскажу на центральной артерии города
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы делают город особенно красивым. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулками, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия также возможна, но потребуется тёплая одежда, и часть маршрута может быть менее доступной из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник основателям города
Деревянный кремль
Дом Пушкина
Первая общественная библиотека
Набережная Волги
Железнодорожный мост
Старинные часы
Дом-музей Гончарова
Дом Ленина
Музей-мемориал В.И. Ленина
Описание экскурсии
История и имена Старого города
Прогулка логично начнётся с истоков — у памятника основателям города я расскажу о возникновении Симбирска. Вы пройдёте по границам деревянного кремля, ранее расположенного на территории Ульяновска, и увидите места, где Степан Разин пытался захватить наш город штурмом. Окажетесь у дома, в котором останавливался Пушкин и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. А прогулка по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Здесь же вы увидите один из старейших железнодорожных мостов России.
Ульяновск эпохи модерна
Знакомиться с историей и архитектурой конца 19 — начала 20 вв. вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице, где прошло его детство — она сохранила свой исторический облик без изменений с конца 19 века.
Советский Ульяновск и Ульяновск сегодня
Конечно, я расскажу о грандиозных постройках советского периода, в том числе о музее-мемориале В. И. Ленина — по вашему желанию, организую экскурсию по советскому прошлому внутри. После прогуляемся по оживлённой центральной артерии города, где я расскажу и покажу, как современные постройки гармонично соседствуют со старой архитектурой, и порекомендую, что ещё стоит посмотреть в Ульяновске.
Организационные детали
Место встречи по договорённости в центре города (если ваш отель в центре, я встречу вас там).
Посещение достопримечательностей внутри по желанию (входные билеты для вас и гида не входят в стоимость экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гончарова 48
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Ульяновске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1063 туристов
По образованию историк, тюрколог. Изучаю историю народов мира и удивительных уголков нашей страны. Знаю самые интересные факты, истории и легенды. Знакомлю гостей и жителей города с уникальным соседством культур и религий народов Поволжья. Для вас готов стать гидом по нашему городу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Нам очень понравилась экскурсия с Алексеем. Мы впервые в Ульяновске и у нас было миллион вопросов из совершенно разных сфер, Алексей ответил на все, и даже рассказал немного из современной жизни города. Спасибо большое!
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Н
Наталья
Побывали на обзорной экскурсии с Алексеем, все прошло хорошо - и мы, и родители остались довольны. Алексей в отведенный час смог вместить достаточно информации об Ульяновске - и об истории, и читать дальшеуменьшить
о современной ситуации, причем в увлекательной манере с долей юмора. Узнали много нового, несмотря на небольшое время, нам хватило для первого раза. Получили совет, что еще посмотреть, и он был действительно стоящий. Рекомендуем!
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А
Алексей
С удовольствием прогулялись в компании Алексея по Ульяновску! Материал очень живой и интересный с прекрасной подачей! Не заметили как пролетел час эксплуатации. Всем рекомендую Алексея!!!
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Татьяна
Алексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступен. Алексей хороший рассказчик — всё было понятно и нескучно (компания наша разновозрастная). Город открылся с разных сторон: потрясающие виды на Волгу, очаровательный квартал заповедника, требующий реконструкции и инвестиций центр. Каждый член нашей семьи нашел для себя что-то важное и интересное. Рекомендую
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Г
Гаяне
Алексей, нам провел прекрасную и захватывающуюся экскурсию по городу 17.09.2023 г. Было очень интересно услышать историю города и про известных, выдающихся личностей. Так же отмечу, что Алексей, как настоящий историк, не имел предвзятого отношения к какой-либо личности, за это отдельный респект и уважение👍🏼
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Сергей
Алексею большое СПАСИБО за экскурсию! Все очень понравилось, прекрасно составленный маршрут: получил хорошее представление о центре города, расположении основных достопримечательностей и потом самостоятельно досматривал еще два дня, посещал музеи. Рекомендую данную экскурсию в качестве стартера знакомства с городом -"Дворянином на Волге".
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