Трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) с мини-экскурсией по центру Ульяновска

Описание трансферВы впервые в Ульяновске и ещё не разобрались, как устроен город и что посмотреть? Берем эти вопросы на себя! Встретим вас в аэропорту или железнодорожном вокзале на комфортном автомобиле, расскажем о регионе, познакомим с основными районами и ключевыми достопримечательностями. После экскурсии вы будете точно знать, какие места в Ульяновске и его окрестностях достойны вашего внимания. В отель вы приедете уже с копилкой новых знаний и новыми впечатлениями! В переписке укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прибытия, адрес вашего отеля и примерный объем багажа. Стоимость указана за трансфер с 07:00 до 20:00 для 1-4 участников по правому берегу города Ульяновска. Если Вы прибываете позднее или ваш отель находится на левом берегу Волги, а также в удалённом месте нашего региона, напишите нам для расчёта итоговой стоимости (мы предложим индивидуальную программу маршрута). Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Nissan X-Trail с кондиционером и подогревом сидений Встреча в аэропорту или вокзале с табличкой возможна как опция с дополнительной оплатой, т. к. предполагает использование платной парковки. Зная номер вашего рейса и время прибытия, мы сможем скоординироваться и встретиться позже, если ваш рейс вдруг задержат Экскурсию для вас проведет Григорий - гид-водитель нашей команды По вашему желанию обзорную экскурсию по Ульяновску можно продлить: доплата за каждый дополнительный час — 2000 руб.
Трансфер с 07:30 до 20:00 для 1-4 участников по правому берегу города Ульяновска.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) ИМ.Н.M. Карамзина или Ж/д Вокзал Ульяновск-Центральный
Завершение: Отель экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер с 07:30 до 20:00 для 1-4 участников по правому берегу города Ульяновска.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
