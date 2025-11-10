Трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) с мини-экскурсией по центру Ульяновска

Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Никита Ваш гид в Ульяновске Написать вопрос Индивидуальный трансфер Длитель­ность 1 час Размер группы 1-4 человека На чём проводится Услуги трансфера

На поезде Когда Трансфер с 07:30 до 20:00 для 1-4 участников по правому берегу города Ульяновска. 4500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание трансфер Вы впервые в Ульяновске и ещё не разобрались, как устроен город и что посмотреть? Берем эти вопросы на себя! Встретим вас в аэропорту или железнодорожном вокзале на комфортном автомобиле, расскажем о регионе, познакомим с основными районами и ключевыми достопримечательностями. После экскурсии вы будете точно знать, какие места в Ульяновске и его окрестностях достойны вашего внимания. В отель вы приедете уже с копилкой новых знаний и новыми впечатлениями! В переписке укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прибытия, адрес вашего отеля и примерный объем багажа. Стоимость указана за трансфер с 07:00 до 20:00 для 1-4 участников по правому берегу города Ульяновска. Если Вы прибываете позднее или ваш отель находится на левом берегу Волги, а также в удалённом месте нашего региона, напишите нам для расчёта итоговой стоимости (мы предложим индивидуальную программу маршрута). Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Nissan X-Trail с кондиционером и подогревом сидений Встреча в аэропорту или вокзале с табличкой возможна как опция с дополнительной оплатой, т. к. предполагает использование платной парковки. Зная номер вашего рейса и время прибытия, мы сможем скоординироваться и встретиться позже, если ваш рейс вдруг задержат Экскурсию для вас проведет Григорий - гид-водитель нашей команды По вашему желанию обзорную экскурсию по Ульяновску можно продлить: доплата за каждый дополнительный час — 2000 руб.

Трансфер с 07:30 до 20:00 для 1-4 участников по правому берегу города Ульяновска. Выбрать дату