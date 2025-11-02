Р Руслан Приехали семьей с Альметьевска знакомиться с городом. Колобки смешные, весёлые. Юля рассказала историю про каждого, ни минуты не скучали.

Мария Были на экскурсии с двумя детьми(7 и 12лет) и бабушкой. Всем очень понравилось! Узнали много нового о родном городе.

Юлия постаралась ответить на все вопросы. Материал излагала в доступной для детей форме. Было весело и познавательно. Спасибо!

Светлана Юлия просто замечательная!

Были составом: 2 взрослых и дети 7, 7, 8 лет, всем детям понравились и колобки, и Юля, и прогулка в целом;

Что уж говорить о взрослых! Были в Ульяновске впервые, узнали неожиданно много, невероятно приятное впечатление осталось и от самого города, и от его жителей, спасибо за это Юле в первую очередь ❤️

Е Елена читать дальше мы не насчитали со временем - Юлия очень гибко подошла к бронированию, подстроилась под нас. И в течение всей экскурсии одинаково интересно доносила информацию как до старшего ребенка, так и для наших малышей. Очень благодарны Юлие за прекрасную интерактивную экскурсию! Рекомендую! Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2, 5 и 12 лет, и двое взрослых. Удалось договориться буквально накануне вечером, и далее