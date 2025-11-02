Вас ждёт увлекательная квест-экскурсия, идеально подходящая для семей с детьми 7-12 лет, но интересная и взрослым! Мы отправимся на прогулку по самому центру города на поиски восьми колобков. Ведь каждый из них — это ключ к новой истории, новой странице из богатого прошлого Ульяновска.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
- Вы выполните интересные задания и разгадаете головоломки, чтобы найти восемь колобков
- Колобки проведут вас по местам, которые связаны со знаменитыми земляками — Карамзиным, Гончаровым, Аксаковым и другими
- Вы познакомитесь с историей Симбирска-Ульяновска — от основания города до наших дней
- Осмотрите главные достопримечательности — памятник основателю города, Ленинский мемориал, Краеведческий музей, полюбуетесь старинной архитектурой и не только
А ещё вы узнаете:
- Как был основан Симбирск и почему его называли «Дворянин на Волге»
- Какую роль сыграл город в истории России
- Какие знаменитые писатели, поэты и деятели культуры родились и жили здесь
- Почему сказка о Колобке так популярна именно в этом городе
И многое другое!
Организационные детали
- Квест рассчитан на детей от 6 до 12 лет, но будет интересен всем членам семьи
- Продолжительность экскурсии: 1 час 40 минут
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ульяновске
Провела экскурсии для 557 туристов
Я — лицензированный экскурсовод с 8-летним опытом экскурсоводческой деятельности (городской и музейный гид). Буду рада познакомить вас с Ульяновском и доказать вам, что этот город не менее интересен, чем мировые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Р
Руслан
2 ноя 2025
Приехали семьей с Альметьевска знакомиться с городом. Колобки смешные, весёлые. Юля рассказала историю про каждого, ни минуты не скучали.
Мария
18 авг 2025
Были на экскурсии с двумя детьми(7 и 12лет) и бабушкой. Всем очень понравилось! Узнали много нового о родном городе.
Юлия постаралась ответить на все вопросы. Материал излагала в доступной для детей форме. Было весело и познавательно. Спасибо!
Светлана
15 авг 2025
Юлия просто замечательная!
Были составом: 2 взрослых и дети 7, 7, 8 лет, всем детям понравились и колобки, и Юля, и прогулка в целом;
Что уж говорить о взрослых! Были в Ульяновске впервые, узнали неожиданно много, невероятно приятное впечатление осталось и от самого города, и от его жителей, спасибо за это Юле в первую очередь ❤️
Е
Елена
11 авг 2025
Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2, 5 и 12 лет, и двое взрослых. Удалось договориться буквально накануне вечером, и далее
А
Альбина
30 июн 2025
Отличная экскурсия для семей с детьми. Удобный маршрут, доступная для детей форма подачи информации, экскурсия в формате небольшого квеста с заданиями. Спасибо Юлии!
