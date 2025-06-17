1 день

Новый год в дворянском доме. Экскурсия-аудиоспектакль. Релакс в термах по желанию

08:30 Новогодняя встреча гостей с угощением на ж/д вокзале.

Завтрак.

10:00-11:30 «Дворянские корни» — автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.

В сопровождении экскурсовода вы отправитесь в путешествие по новогодним улицам города.

На площади 30-летия Победы вы сможете полюбоваться величественной Волгой, укрытой белоснежным покрывалом, и увидеть мемориал, посвященный героям войны и детям военного времени.

На центральной улице вас ждет сквер И. А. Гончарова. Здесь вы сможете посидеть на знаменитом диване Обломова и примерить его тапочки.

Во время экскурсии вы посетите сквер И. Н. Ульянова, прогуляетесь по Покровскому некрополю, узнаете историю дворянского Симбирска и познакомитесь с легендой о местном святом Андрее Блаженном, покровителе города.

Говорят, что его мощи, хранящиеся в храме, обладают чудодейственной силой, а при жизни он был известен как провидец. Эти и другие удивительные истории оживут перед вами на экскурсии (при желании можно посетить Спасо-Вознесенский кафедральный собор).

11:30-13:00 «Новый год в дворянском доме».

В этот Новый год подарите себе и своим близким незабываемое путешествие в прошлое! Дом-музей Ивана Александровича Гончарова приглашает Вас на уникальную интерактивную программу, где вы сможете узнать о традициях семьи Гончаровых и особенностях их быта.

Вас ждут увлекательные экскурсии по дому, где оживают истории о жизни великого писателя. Поднимитесь на «часовую» башенку, чтобы увидеть уникальные часы, созданные мастерской «Кук и сыновья» — той же фирмой, которая создала и знаменитый Биг-Бэн.

13:00-14:00 Экскурсия-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает. Новый год в Симбирске».

Вы идёте по городу, а наушники создают ощущение, что вы погружаетесь в зимнюю сказку. Вы слышите, как звенят колокола, смеются люди, кто-то разговаривает. Это не просто звуки, а целая праздничная атмосфера.

Вас сопровождает незримый, но очень чуткий гид, который рассказывает интересные истории о самых оживленных местах центра города. Технология 3D-звука сделает это путешествие ещё более реальным. Вы словно находитесь внутри новогодней истории.

Вы можете услышать колокольный звон, бой часов, звуки городской суеты и проезжающих мимо повозок, встретите несколько известных спутников и даже исполните танец.

Эта экскурсия подарит вам много радости и позволит почувствовать себя частью волшебного новогоднего праздника. Погрузитесь в атмосферу волшебства и подарите себе и близким незабываемые впечатления!

14:30 Обед в гостинице.

15:30 Заселение в гостиницу.

16:30 Трансфер в термы «Лес».

17:00-20:00 Новогодний релакс в термальном комплексе «Лес» (за доп. плату).

Недалеко от Ульяновска, в сосновом лесу под открытым небом расположился сказочный зимний оазис с теплой водой и смолистым воздухом.

Пар поднимается от горячих бассейнов, растворяясь в морозном воздухе. Сосны, заснеженными лапками, отражаются в водной глади. В распоряжении гостей два домика с саунами, бурлящий бассейн с теплой водой.

В «Лесу» кроме вас не будет никого — только ваша компания и возможность уединиться от шумного общества, а с наступлением темноты сосны окрасятся лучами заходящего солнца и огнями скрытой подсветки.

Не забудьте взять с собой купальники и плавательные принадлежности.

20:30 Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

