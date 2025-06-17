Старинные особняки, сохранившие дух ушедших эпох, оживают, рассказывая свои истории под звон
Программа тура по дням
Новый год в дворянском доме. Экскурсия-аудиоспектакль. Релакс в термах по желанию
08:30 Новогодняя встреча гостей с угощением на ж/д вокзале.
Завтрак.
10:00-11:30 «Дворянские корни» — автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.
В сопровождении экскурсовода вы отправитесь в путешествие по новогодним улицам города.
На площади 30-летия Победы вы сможете полюбоваться величественной Волгой, укрытой белоснежным покрывалом, и увидеть мемориал, посвященный героям войны и детям военного времени.
На центральной улице вас ждет сквер И. А. Гончарова. Здесь вы сможете посидеть на знаменитом диване Обломова и примерить его тапочки.
Во время экскурсии вы посетите сквер И. Н. Ульянова, прогуляетесь по Покровскому некрополю, узнаете историю дворянского Симбирска и познакомитесь с легендой о местном святом Андрее Блаженном, покровителе города.
Говорят, что его мощи, хранящиеся в храме, обладают чудодейственной силой, а при жизни он был известен как провидец. Эти и другие удивительные истории оживут перед вами на экскурсии (при желании можно посетить Спасо-Вознесенский кафедральный собор).
11:30-13:00 «Новый год в дворянском доме».
В этот Новый год подарите себе и своим близким незабываемое путешествие в прошлое! Дом-музей Ивана Александровича Гончарова приглашает Вас на уникальную интерактивную программу, где вы сможете узнать о традициях семьи Гончаровых и особенностях их быта.
Вас ждут увлекательные экскурсии по дому, где оживают истории о жизни великого писателя. Поднимитесь на «часовую» башенку, чтобы увидеть уникальные часы, созданные мастерской «Кук и сыновья» — той же фирмой, которая создала и знаменитый Биг-Бэн.
13:00-14:00 Экскурсия-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает. Новый год в Симбирске».
Вы идёте по городу, а наушники создают ощущение, что вы погружаетесь в зимнюю сказку. Вы слышите, как звенят колокола, смеются люди, кто-то разговаривает. Это не просто звуки, а целая праздничная атмосфера.
Вас сопровождает незримый, но очень чуткий гид, который рассказывает интересные истории о самых оживленных местах центра города. Технология 3D-звука сделает это путешествие ещё более реальным. Вы словно находитесь внутри новогодней истории.
Вы можете услышать колокольный звон, бой часов, звуки городской суеты и проезжающих мимо повозок, встретите несколько известных спутников и даже исполните танец.
Эта экскурсия подарит вам много радости и позволит почувствовать себя частью волшебного новогоднего праздника. Погрузитесь в атмосферу волшебства и подарите себе и близким незабываемые впечатления!
14:30 Обед в гостинице.
15:30 Заселение в гостиницу.
16:30 Трансфер в термы «Лес».
17:00-20:00 Новогодний релакс в термальном комплексе «Лес» (за доп. плату).
Недалеко от Ульяновска, в сосновом лесу под открытым небом расположился сказочный зимний оазис с теплой водой и смолистым воздухом.
Пар поднимается от горячих бассейнов, растворяясь в морозном воздухе. Сосны, заснеженными лапками, отражаются в водной глади. В распоряжении гостей два домика с саунами, бурлящий бассейн с теплой водой.
В «Лесу» кроме вас не будет никого — только ваша компания и возможность уединиться от шумного общества, а с наступлением темноты сосны окрасятся лучами заходящего солнца и огнями скрытой подсветки.
Не забудьте взять с собой купальники и плавательные принадлежности.
20:30 Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Прогулка по Симбирску. Музей купечества. Веселая фотосессия в старинном фотоателье с мастер-классом по желанию
Завтрак в гостинице.
10:00-12:00 Прогулка в заснеженный Симбирск.
Вы отправитесь в волшебное путешествие по заснеженным улочкам зимнего Симбирска XIX века, где каждый уголок окутан праздничным настроением и духом ушедшей эпохи.
Это зимнее путешествие откроет перед вами город, который когда-то называли «Дворянином на Волге», в новом свете — как новогоднюю сказку. Симбирск XVIII-XIX веков предстанет перед вами в образе уютного зимнего мира, где каждый камень хранит тайны и волшебство.
Особенно захватывающим станет посещение Музейного квартала Ульяновска, ограниченного несколькими улицами, которые в это время года выглядят как сказочные декорации. Здесь, словно в новогоднем сне, старинные мещанские и купеческие особняки выстроились в ряд, создавая неповторимую атмосферу прошлого.
12:00-13:00 Посещение музея «Симбирского купечества» с интерактивной программой и чаепитием.
Интерьеры купеческого особняка сияют праздничным убранством, все ждут торжества. А вы умеете танцевать кадриль? Здесь вас научат этому задорному танцу.
Вы побываете в роскошной усадьбе, воссозданной на месте торговой лавки купцов Жарковых — известных симбирских меценатов. Вас пригласит на рандеву радушная хозяйка дома, угостит симбирскими напитками, познакомит с традициями купеческих чаепитий и праздничных приёмов.
13:30-14:30 «Новогодний обед» в одном из ресторанов города.
Вы попробуете уникальные блюда по симбирским рецептам в интерпретации шеф-повара ресторана, одним из которых является тыквенный суп, ведь один из уездных городов — город Сенгилей — был и остается «тыквенной» столицей среднего Поволжья.
Дегустация обломовской наливки «Смородинка».
15:00-16:30 «Веселая фотосессия» (интерактивная программа) в старинном фотоателье «Симбирская фотография».
Настоящая машина времени! Открыв двери музея, посетитель попадает в фотопавильон конца XIX — начала XX века.
Здесь можно увидеть подлинные предметы из семьи потомственного фотографа: уютный диван, массивное зеркало в резной раме, конторский стол, покрытый зеленым сукном, и, конечно же, новогоднюю ёлку. С ней мы создадим волшебные новогодние фотографии!
Мастер-класс по цианотипии. Погружение в магию XIX века (за доп. плату).
На мастер-классе вы окунетесь в атмосферу старинных лабораторий, где создавались первые фотографии. Под руководством мастера вы научитесь делать светочувствительную эмульсию, смешивать цвета и наносить их на основу. В результате получится уникальный отпечаток, напоминающий о временах, когда фотография была чудом.
Свободное время.
«Симбирцитовая зала». Рождественская пешеходная экскурсия. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
11:00 Встреча с экскурсоводом.
11:30-13:00 Посещение арт-объекта «Симбирцитовая зала» и музея-салона «Симбирцит» — «Аммонд».
«Аммонд» — предприятие народно-художественного промысла по камнеобработке, обладает уникальными технологиями по обработке всех видов поделочных камней Ульяновской области и не имеет аналогов. Производит предметы интерьера, ювелирные изделия, материалы для ландшафтного дизайна, средства литотерапии, подарочные наборы и сувениры из симбирцита, имеющего уникальный состав. Единственное месторождение его в Ульяновской области.
В музее можно увидеть самые новые и самые интересные экспонаты — красочные изделия из этого уникального камня, который имеет различные оттенки желтого, с тонкими жилками и кристаллами пирита, образованного в пустотах древних раковин головоногих моллюсков — аммонитов.
13:30 Обед в ресторане «Гопак» на Советской.
15:00-18:00 Рождественская пешеходная экскурсия по историческому центру города. Прогулка по историческому центру города, которая позволит вам окунуться в атмосферу праздника. Вы узнаете о традициях и обычаях, связанных с Рождеством и Новым годом в Симбирске XIX — начала XX веков.
Вы посетите места, где проходили рождественские богослужения, устраивались балы-маскарады и ставились благотворительные новогодние ёлки. Сможете исполнить колядки и рождественские песни, а также поучаствовать в таинственном обряде гадания, чтобы узнать своё будущее.
18:00 Дегустация продукции местных производителей, посещение сувенирных лавок.
Теперь самое время закупиться подарками и сувенирами в память о гостеприимном городе, который с таким теплом принимал Вас эти три дня.
19:00 Трансфер на вокзал.
19:30 Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница Азимут 3* (2-местное)
Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 2 600 руб. (за двое суток).
|Категория размещения
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Взрослые
36 800
|39 100
|43 300
|Дети (до 14 лет)
36 600
|38 900
|43 100
Гостиница Radisson 4* (2-местное)
Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 4 400 руб. (за двое суток).
|Категория размещения
|Стандарт
|Полулюкс
|Люкс
|Взрослые
42 800
|47 700
|50 900
|Дети (до 14 лет)
42 600
|47 500
|50 700
Варианты проживания
Гостиница Азимут 3
Отель расположен в самом сердце города на высоком берегу Волги. Из окон отеля открывается уникальный панорамный вид на Ульяновск и на великую русскую реку Волгу.
В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся важнейшие объекты деловой, развлекательной и культурной жизни города.
К услугам гостей – ресторан, парковка, конференц-зал, проведение банкетов.
Гостиница Radisson 4
Отель «Radisson Ulyanovsk Hotel» 4 звезды расположен в центре города Ульяновск на улице Гончарова, вблизи главных административных зданий и бизнес-центров. Благодаря такому удобному местоположению гостевой комплекс подходит не только для деловых поездок, но и для знакомства с городом, его историей и культурными достопримечательностями, которые находятся в шаговой доступности. Недалеко от Radisson располагается набережная реки Волга, с которой открывается шикарный вид на берег с другой стороны.
Отель предоставляет номера различных категорий — от стандарта до люкса, все они оснащены современными удобствами. Каждый из которых включает в себя кондиционер, высокоскоростную сеть Wi-Fi, телевизор со SMART TV и собственную ванную комнату. На территории есть спортивный зал.
Гости могут посетить потрясающий ресторан «Gallery», входящий в состав гостевого комплекса, с европейской кухней и лобби-баром на первом этаже. Здесь же размещён вместительный гардероб, проход на внутреннюю охраняемую парковку, помимо этого, для удобства и комфорта постояльцев работают эскалаторы и лифты. Летом открыта красивая терраса в итальянском стиле во внутреннем дворике. Для самых маленьких предоставляется детское меню.
В 5 минутах ходьбы от здания есть остановки общественного транспорта, с помощью которых можно добраться до любых районов Ульяновска. Расстояние до аэропорта составляет — 11,3 км, а до железнодорожного вокзала — 7,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории, 2-местное размещение (2 ночи)
- Питание, указанное в программе тура:3 завтрака3 обеда
- 3 завтрака
- 3 обеда
- Транспортное сопровождение по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе тура и входные билеты:4 музея8 экскурсионных программ3 интерактивные программы
- 4 музея
- 8 экскурсионных программ
- 3 интерактивные программы
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Ужины
- Личные расходы, сувениры
- По желанию, оплачивается на месте: посещение терм «Лес» (3 часа) - 5900 руб. /чел. мастер-класс по цианотипии - от 700 до 1700 руб. /чел. в зависимости от материала
- Посещение терм «Лес» (3 часа) - 5900 руб. /чел
- Мастер-класс по цианотипии - от 700 до 1700 руб. /чел. в зависимости от материала
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Есть ли рекомендуемые рейсы?
Рекомендуемый фирменный поезд 022/021 Москва-Ульяновск-Москва.