Мои заказы

Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 3 дня

Новогодние хроники Симбирска
Новый год в Симбирске — это время, когда улицы города озаряются огнями, а воздух наполняется радостью и ожиданием чуда.

Старинные особняки, сохранившие дух ушедших эпох, оживают, рассказывая свои истории под звон
читать дальше

колоколов и создавая неповторимую атмосферу праздника. Каждый уголок Симбирска превращается в место торжества. В центре возвышается нарядная ёлка, сверкающая огнями и игрушками. Город как волшебная шкатулка, хранящая в себе тайны и чудеса, которые Вам предстоит разгадать.

5
2 отзыва
Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Новый год в дворянском доме. Экскурсия-аудиоспектакль. Релакс в термах по желанию

08:30 Новогодняя встреча гостей с угощением на ж/д вокзале.

Завтрак.

10:00-11:30 «Дворянские корни» — автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.

В сопровождении экскурсовода вы отправитесь в путешествие по новогодним улицам города.

На площади 30-летия Победы вы сможете полюбоваться величественной Волгой, укрытой белоснежным покрывалом, и увидеть мемориал, посвященный героям войны и детям военного времени.

На центральной улице вас ждет сквер И. А. Гончарова. Здесь вы сможете посидеть на знаменитом диване Обломова и примерить его тапочки.

Во время экскурсии вы посетите сквер И. Н. Ульянова, прогуляетесь по Покровскому некрополю, узнаете историю дворянского Симбирска и познакомитесь с легендой о местном святом Андрее Блаженном, покровителе города.

Говорят, что его мощи, хранящиеся в храме, обладают чудодейственной силой, а при жизни он был известен как провидец. Эти и другие удивительные истории оживут перед вами на экскурсии (при желании можно посетить Спасо-Вознесенский кафедральный собор).

11:30-13:00 «Новый год в дворянском доме».

В этот Новый год подарите себе и своим близким незабываемое путешествие в прошлое! Дом-музей Ивана Александровича Гончарова приглашает Вас на уникальную интерактивную программу, где вы сможете узнать о традициях семьи Гончаровых и особенностях их быта.

Вас ждут увлекательные экскурсии по дому, где оживают истории о жизни великого писателя. Поднимитесь на «часовую» башенку, чтобы увидеть уникальные часы, созданные мастерской «Кук и сыновья» — той же фирмой, которая создала и знаменитый Биг-Бэн.

13:00-14:00 Экскурсия-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает. Новый год в Симбирске».

Вы идёте по городу, а наушники создают ощущение, что вы погружаетесь в зимнюю сказку. Вы слышите, как звенят колокола, смеются люди, кто-то разговаривает. Это не просто звуки, а целая праздничная атмосфера.

Вас сопровождает незримый, но очень чуткий гид, который рассказывает интересные истории о самых оживленных местах центра города. Технология 3D-звука сделает это путешествие ещё более реальным. Вы словно находитесь внутри новогодней истории.

Вы можете услышать колокольный звон, бой часов, звуки городской суеты и проезжающих мимо повозок, встретите несколько известных спутников и даже исполните танец.

Эта экскурсия подарит вам много радости и позволит почувствовать себя частью волшебного новогоднего праздника. Погрузитесь в атмосферу волшебства и подарите себе и близким незабываемые впечатления!

14:30 Обед в гостинице.

15:30 Заселение в гостиницу.

16:30 Трансфер в термы «Лес».

17:00-20:00 Новогодний релакс в термальном комплексе «Лес» (за доп. плату).

Недалеко от Ульяновска, в сосновом лесу под открытым небом расположился сказочный зимний оазис с теплой водой и смолистым воздухом.

Пар поднимается от горячих бассейнов, растворяясь в морозном воздухе. Сосны, заснеженными лапками, отражаются в водной глади. В распоряжении гостей два домика с саунами, бурлящий бассейн с теплой водой.

В «Лесу» кроме вас не будет никого — только ваша компания и возможность уединиться от шумного общества, а с наступлением темноты сосны окрасятся лучами заходящего солнца и огнями скрытой подсветки.

Не забудьте взять с собой купальники и плавательные принадлежности.

20:30 Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Новый год в дворянском доме. Экскурсия-аудиоспектакль. Релакс в термах по желаниюНовый год в дворянском доме. Экскурсия-аудиоспектакль. Релакс в термах по желаниюНовый год в дворянском доме. Экскурсия-аудиоспектакль. Релакс в термах по желаниюНовый год в дворянском доме. Экскурсия-аудиоспектакль. Релакс в термах по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка по Симбирску. Музей купечества. Веселая фотосессия в старинном фотоателье с мастер-классом по желанию

Завтрак в гостинице.

10:00-12:00 Прогулка в заснеженный Симбирск.

Вы отправитесь в волшебное путешествие по заснеженным улочкам зимнего Симбирска XIX века, где каждый уголок окутан праздничным настроением и духом ушедшей эпохи.

Это зимнее путешествие откроет перед вами город, который когда-то называли «Дворянином на Волге», в новом свете — как новогоднюю сказку. Симбирск XVIII-XIX веков предстанет перед вами в образе уютного зимнего мира, где каждый камень хранит тайны и волшебство.

Особенно захватывающим станет посещение Музейного квартала Ульяновска, ограниченного несколькими улицами, которые в это время года выглядят как сказочные декорации. Здесь, словно в новогоднем сне, старинные мещанские и купеческие особняки выстроились в ряд, создавая неповторимую атмосферу прошлого.

12:00-13:00 Посещение музея «Симбирского купечества» с интерактивной программой и чаепитием.

Интерьеры купеческого особняка сияют праздничным убранством, все ждут торжества. А вы умеете танцевать кадриль? Здесь вас научат этому задорному танцу.

Вы побываете в роскошной усадьбе, воссозданной на месте торговой лавки купцов Жарковых — известных симбирских меценатов. Вас пригласит на рандеву радушная хозяйка дома, угостит симбирскими напитками, познакомит с традициями купеческих чаепитий и праздничных приёмов.

13:30-14:30 «Новогодний обед» в одном из ресторанов города.

Вы попробуете уникальные блюда по симбирским рецептам в интерпретации шеф-повара ресторана, одним из которых является тыквенный суп, ведь один из уездных городов — город Сенгилей — был и остается «тыквенной» столицей среднего Поволжья.

Дегустация обломовской наливки «Смородинка».

15:00-16:30 «Веселая фотосессия» (интерактивная программа) в старинном фотоателье «Симбирская фотография».

Настоящая машина времени! Открыв двери музея, посетитель попадает в фотопавильон конца XIX — начала XX века.

Здесь можно увидеть подлинные предметы из семьи потомственного фотографа: уютный диван, массивное зеркало в резной раме, конторский стол, покрытый зеленым сукном, и, конечно же, новогоднюю ёлку. С ней мы создадим волшебные новогодние фотографии!

Мастер-класс по цианотипии. Погружение в магию XIX века (за доп. плату).

На мастер-классе вы окунетесь в атмосферу старинных лабораторий, где создавались первые фотографии. Под руководством мастера вы научитесь делать светочувствительную эмульсию, смешивать цвета и наносить их на основу. В результате получится уникальный отпечаток, напоминающий о временах, когда фотография была чудом.

Свободное время.

Прогулка по Симбирску. Музей купечества. Веселая фотосессия в старинном фотоателье с мастер-классом по желаниюПрогулка по Симбирску. Музей купечества. Веселая фотосессия в старинном фотоателье с мастер-классом по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

«Симбирцитовая зала». Рождественская пешеходная экскурсия. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

11:00 Встреча с экскурсоводом.

11:30-13:00 Посещение арт-объекта «Симбирцитовая зала» и музея-салона «Симбирцит» — «Аммонд».

«Аммонд» — предприятие народно-художественного промысла по камнеобработке, обладает уникальными технологиями по обработке всех видов поделочных камней Ульяновской области и не имеет аналогов. Производит предметы интерьера, ювелирные изделия, материалы для ландшафтного дизайна, средства литотерапии, подарочные наборы и сувениры из симбирцита, имеющего уникальный состав. Единственное месторождение его в Ульяновской области.

В музее можно увидеть самые новые и самые интересные экспонаты — красочные изделия из этого уникального камня, который имеет различные оттенки желтого, с тонкими жилками и кристаллами пирита, образованного в пустотах древних раковин головоногих моллюсков — аммонитов.

13:30 Обед в ресторане «Гопак» на Советской.

15:00-18:00 Рождественская пешеходная экскурсия по историческому центру города. Прогулка по историческому центру города, которая позволит вам окунуться в атмосферу праздника. Вы узнаете о традициях и обычаях, связанных с Рождеством и Новым годом в Симбирске XIX — начала XX веков.

Вы посетите места, где проходили рождественские богослужения, устраивались балы-маскарады и ставились благотворительные новогодние ёлки. Сможете исполнить колядки и рождественские песни, а также поучаствовать в таинственном обряде гадания, чтобы узнать своё будущее.

18:00 Дегустация продукции местных производителей, посещение сувенирных лавок.

Теперь самое время закупиться подарками и сувенирами в память о гостеприимном городе, который с таким теплом принимал Вас эти три дня.

19:00 Трансфер на вокзал.

19:30 Окончание программы.

«Симбирцитовая зала». Рождественская пешеходная экскурсия. Завершение программы«Симбирцитовая зала». Рождественская пешеходная экскурсия. Завершение программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Азимут 3* (2-местное)

Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 2 600 руб. (за двое суток).

Категория размещенияСтандартКомфортЛюкс
Взрослые

36 800

39 10043 300
Дети (до 14 лет)

36 600

38 90043 100

Гостиница Radisson 4* (2-местное)

Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 4 400 руб. (за двое суток).

Категория размещенияСтандартПолулюксЛюкс
Взрослые

42 800

47 70050 900
Дети (до 14 лет)

42 600

47 50050 700

Варианты проживания

Гостиница Азимут 3

2 ночи

Отель расположен в самом сердце города на высоком берегу Волги. Из окон отеля открывается уникальный панорамный вид на Ульяновск и на великую русскую реку Волгу.

В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся важнейшие объекты деловой, развлекательной и культурной жизни города.

К услугам гостей – ресторан, парковка, конференц-зал, проведение банкетов.

Гостиница Азимут 3Гостиница Азимут 3Гостиница Азимут 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Radisson 4

2 ночи

Отель «Radisson Ulyanovsk Hotel» 4 звезды расположен в центре города Ульяновск на улице Гончарова, вблизи главных административных зданий и бизнес-центров. Благодаря такому удобному местоположению гостевой комплекс подходит не только для деловых поездок, но и для знакомства с городом, его историей и культурными достопримечательностями, которые находятся в шаговой доступности. Недалеко от Radisson располагается набережная реки Волга, с которой открывается шикарный вид на берег с другой стороны.

Отель предоставляет номера различных категорий — от стандарта до люкса, все они оснащены современными удобствами. Каждый из которых включает в себя кондиционер, высокоскоростную сеть Wi-Fi, телевизор со SMART TV и собственную ванную комнату. На территории есть спортивный зал.

Гости могут посетить потрясающий ресторан «Gallery», входящий в состав гостевого комплекса, с европейской кухней и лобби-баром на первом этаже. Здесь же размещён вместительный гардероб, проход на внутреннюю охраняемую парковку, помимо этого, для удобства и комфорта постояльцев работают эскалаторы и лифты. Летом открыта красивая терраса в итальянском стиле во внутреннем дворике. Для самых маленьких предоставляется детское меню.

В 5 минутах ходьбы от здания есть остановки общественного транспорта, с помощью которых можно добраться до любых районов Ульяновска. Расстояние до аэропорта составляет — 11,3 км, а до железнодорожного вокзала — 7,4 км.

Гостиница Radisson 4Гостиница Radisson 4Гостиница Radisson 4Гостиница Radisson 4Гостиница Radisson 4Гостиница Radisson 4Гостиница Radisson 4Гостиница Radisson 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории, 2-местное размещение (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе тура:3 завтрака3 обеда
  • 3 завтрака
  • 3 обеда
  • Транспортное сопровождение по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура и входные билеты:4 музея8 экскурсионных программ3 интерактивные программы
  • 4 музея
  • 8 экскурсионных программ
  • 3 интерактивные программы
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Ужины
  • Личные расходы, сувениры
  • По желанию, оплачивается на месте: посещение терм «Лес» (3 часа) - 5900 руб. /чел. мастер-класс по цианотипии - от 700 до 1700 руб. /чел. в зависимости от материала
  • Посещение терм «Лес» (3 часа) - 5900 руб. /чел
  • Мастер-класс по цианотипии - от 700 до 1700 руб. /чел. в зависимости от материала
Место начала и завершения?
Ульяновск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Есть ли рекомендуемые рейсы?

Рекомендуемый фирменный поезд 022/021 Москва-Ульяновск-Москва.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
17 июн 2025
Организация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленной
Организация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленнойОрганизация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленнойОрганизация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленнойОрганизация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленнойОрганизация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленнойОрганизация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленнойОрганизация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленнойОрганизация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленнойОрганизация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленнойОрганизация тура была хорошо продуманной, вся программа оказалась осуществленной
С
Софья
17 июн 2025
Прекрасно всё организовано! Буду рекомендовать знакомым вашу турфирму

Тур входит в следующие категории Ульяновска

Похожие туры из Ульяновска

Улётный Новый год в Симбирске. Тур в Ульяновскую область
На автобусе
2 дня
Улётный Новый год в Симбирске. Тур в Ульяновскую область
Начало: Россия, Ульяновск
3 янв в 10:00
от 19 600 ₽ за человека
Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 2 дня
2 дня
Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 2 дня
Начало: Ульяновск
3 янв в 10:00
от 30 400 ₽ за человека
Симбирская сударыня Масленница. Тур в Ульяновскую область
На автобусе
2 дня
Симбирская сударыня Масленница. Тур в Ульяновскую область
Начало: Россия, Ульяновск
28 фев в 10:00
от 21 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ульяновске
Все туры из Ульяновска