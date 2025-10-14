Улётный Новый год в Симбирске. Тур в Ульяновскую область
Начало: Россия, Ульяновск
«16:00-17:00 «Новый год в дворянском доме» — посещение Дома-музея И»
3 янв в 10:00
от 19 600 ₽ за человека
Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 2 дня
Начало: Ульяновск
«Новый год в Симбирске — это время, когда улицы города озаряются огнями, а воздух наполняется радостью и ожиданием чуда»
3 янв в 10:00
от 30 400 ₽ за человека
Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 3 дня
Начало: Ульяновск
«Новый год в Симбирске — это время, когда улицы города озаряются огнями, а воздух наполняется радостью и ожиданием чуда»
3 янв в 10:00
от 36 800 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Ульяновске в октябре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 19 600 до 36 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Ульяновске? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Ульяновска, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025