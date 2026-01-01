Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 2 дня

Новый год в Симбирске — это время, когда улицы города озаряются огнями, а воздух наполняется радостью и ожиданием чуда.

Старинные особняки, сохранившие дух ушедших эпох, оживают, рассказывая свои истории под звон
колоколов и создавая неповторимую атмосферу праздника. Каждый уголок Симбирска превращается в место торжества. В центре возвышается нарядная ёлка, сверкающая огнями и игрушками. Город как волшебная шкатулка, хранящая в себе тайны и чудеса, которые Вам предстоит разгадать. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 3 дня.

Новогодние хроники Симбирска. Тур в Ульяновск на 2 дня
Программа тура по дням

1 день

Новый год в дворянском доме. Экскурсия-аудиоспектакль. Релакс в термах по желанию

08:30 Новогодняя встреча гостей с угощением на ж/д вокзале.

Завтрак.

10:00-11:30 «Дворянские корни» — автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.

В сопровождении экскурсовода вы отправитесь в путешествие по новогодним улицам города.

На площади 30-летия Победы вы сможете полюбоваться величественной Волгой, укрытой белоснежным покрывалом, и увидеть мемориал, посвященный героям войны и детям военного времени.

На центральной улице вас ждет сквер И. А. Гончарова. Здесь вы сможете посидеть на знаменитом диване Обломова и примерить его тапочки.

Во время экскурсии вы посетите сквер И. Н. Ульянова, прогуляетесь по Покровскому некрополю, узнаете историю дворянского Симбирска и познакомитесь с легендой о местном святом Андрее Блаженном, покровителе города.

Говорят, что его мощи, хранящиеся в храме, обладают чудодейственной силой, а при жизни он был известен как провидец. Эти и другие удивительные истории оживут перед вами на экскурсии (при желании можно посетить Спасо-Вознесенский кафедральный собор).

11:30-13:00 «Новый год в дворянском доме».

В этот Новый год подарите себе и своим близким незабываемое путешествие в прошлое! Дом-музей Ивана Александровича Гончарова приглашает Вас на уникальную интерактивную программу, где вы сможете узнать о традициях семьи Гончаровых и особенностях их быта.

Вас ждут увлекательные экскурсии по дому, где оживают истории о жизни великого писателя. Поднимитесь на «часовую» башенку, чтобы увидеть уникальные часы, созданные мастерской «Кук и сыновья» — той же фирмой, которая создала и знаменитый Биг-Бэн.

13:00-14:00 Экскурсия-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает. Новый год в Симбирске».

Вы идёте по городу, а наушники создают ощущение, что вы погружаетесь в зимнюю сказку. Вы слышите, как звенят колокола, смеются люди, кто-то разговаривает. Это не просто звуки, а целая праздничная атмосфера.

Вас сопровождает незримый, но очень чуткий гид, который рассказывает интересные истории о самых оживленных местах центра города. Технология 3D-звука сделает это путешествие ещё более реальным. Вы словно находитесь внутри новогодней истории.

Вы можете услышать колокольный звон, бой часов, звуки городской суеты и проезжающих мимо повозок, встретите несколько известных спутников и даже исполните танец.

Эта экскурсия подарит вам много радости и позволит почувствовать себя частью волшебного новогоднего праздника. Погрузитесь в атмосферу волшебства и подарите себе и близким незабываемые впечатления!

14:30 Обед в гостинице.

15:30 Заселение в гостиницу.

16:30 Трансфер в термы «Лес».

17:00-20:00 Новогодний релакс в термальном комплексе «Лес» (за доп. плату).

Недалеко от Ульяновска, в сосновом лесу под открытым небом расположился сказочный зимний оазис с теплой водой и смолистым воздухом.

Пар поднимается от горячих бассейнов, растворяясь в морозном воздухе. Сосны, заснеженными лапками, отражаются в водной глади. В распоряжении гостей два домика с саунами, бурлящий бассейн с теплой водой.

В «Лесу» кроме вас не будет никого — только ваша компания и возможность уединиться от шумного общества, а с наступлением темноты сосны окрасятся лучами заходящего солнца и огнями скрытой подсветки.

Не забудьте взять с собой купальники и плавательные принадлежности.

20:30 Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

2 день

Прогулка по Симбирску. Музей купечества. Веселая фотосессия в старинном фотоателье с мастер-классом по желанию

Завтрак в гостинице.

10:00-12:00 Прогулка в заснеженный Симбирск.

Вы отправитесь в волшебное путешествие по заснеженным улочкам зимнего Симбирска XIX века, где каждый уголок окутан праздничным настроением и духом ушедшей эпохи.

Это зимнее путешествие откроет перед вами город, который когда-то называли «Дворянином на Волге», в новом свете — как новогоднюю сказку. Симбирск XVIII-XIX веков предстанет перед вами в образе уютного зимнего мира, где каждый камень хранит тайны и волшебство.

Особенно захватывающим станет посещение Музейного квартала Ульяновска, ограниченного несколькими улицами, которые в это время года выглядят как сказочные декорации. Здесь, словно в новогоднем сне, старинные мещанские и купеческие особняки выстроились в ряд, создавая неповторимую атмосферу прошлого.

12:00-13:00 Посещение музея «Симбирского купечества» с интерактивной программой и чаепитием.

Интерьеры купеческого особняка сияют праздничным убранством, все ждут торжества. А вы умеете танцевать кадриль? Здесь вас научат этому задорному танцу.

Вы побываете в роскошной усадьбе, воссозданной на месте торговой лавки купцов Жарковых — известных симбирских меценатов. Вас пригласит на рандеву радушная хозяйка дома, угостит симбирскими напитками, познакомит с традициями купеческих чаепитий и праздничных приёмов.

13:30-14:30 «Новогодний обед» в одном из ресторанов города.

Вы попробуете уникальные блюда по симбирским рецептам в интерпретации шеф-повара ресторана, одним из которых является тыквенный суп, ведь один из уездных городов — город Сенгилей — был и остается «тыквенной» столицей среднего Поволжья.

Дегустация обломовской наливки «Смородинка».

15:00-16:30 «Веселая фотосессия» (интерактивная программа) в старинном фотоателье «Симбирская фотография».

Настоящая машина времени! Открыв двери музея, посетитель попадает в фотопавильон конца XIX — начала XX века.

Здесь можно увидеть подлинные предметы из семьи потомственного фотографа: уютный диван, массивное зеркало в резной раме, конторский стол, покрытый зеленым сукном, и, конечно же, новогоднюю ёлку. С ней мы создадим волшебные новогодние фотографии!

Мастер-класс по цианотипии. Погружение в магию XIX века (за доп. плату).

На мастер-классе вы окунетесь в атмосферу старинных лабораторий, где создавались первые фотографии. Под руководством мастера вы научитесь делать светочувствительную эмульсию, смешивать цвета и наносить их на основу. В результате получится уникальный отпечаток, напоминающий о временах, когда фотография была чудом.

16:30-18:30 Рождественская пешеходная экскурсия по историческому центру города.

Прогулка по историческому центру города, которая позволит вам окунуться в атмосферу праздника. Вы узнаете о традициях и обычаях, связанных с Рождеством и Новым годом в Симбирске XIX — начала XX веков.

Вы посетите места, где проходили рождественские богослужения, устраивались балы-маскарады и ставились благотворительные новогодние ёлки. Сможете исполнить колядки и рождественские песни, а также поучаствовать в таинственном обряде гадания, чтобы узнать своё будущее.

18:30 Дегустация продукции местных производителей, посещение сувенирных лавок. Теперь самое время закупиться подарками и сувенирами в память о гостеприимном городе, который с таким теплом принимал Вас эти два дня.

19:00 Трансфер на вокзал.

19:30 Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Азимут 3* (2-местное)

Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 1 300 руб.

Категория размещенияСтандартКомфортЛюкс
Взрослые

30 400

31 95033 900
Дети (до 14 лет)

30 200

31 750
33 700

Гостиница Radisson 4* (2-местное)

Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 2200 руб.

Категория размещенияСтандартПолулюксЛюкс
Взрослые

33 700

36 25038 700
Дети (до 14 лет)

33 500

36 05038 500

Варианты проживания

Гостиница Азимут 3

1 ночь

Отель расположен в самом сердце города на высоком берегу Волги. Из окон отеля открывается уникальный панорамный вид на Ульяновск и на великую русскую реку Волгу.

В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся важнейшие объекты деловой, развлекательной и культурной жизни города.

К услугам гостей – ресторан, парковка, конференц-зал, проведение банкетов.

Гостиница Radisson 4

1 ночь

Отель «Radisson Ulyanovsk Hotel» 4 звезды расположен в центре города Ульяновск на улице Гончарова, вблизи главных административных зданий и бизнес-центров. Благодаря такому удобному местоположению гостевой комплекс подходит не только для деловых поездок, но и для знакомства с городом, его историей и культурными достопримечательностями, которые находятся в шаговой доступности. Недалеко от Radisson располагается набережная реки Волга, с которой открывается шикарный вид на берег с другой стороны.

Отель предоставляет номера различных категорий — от стандарта до люкса, все они оснащены современными удобствами. Каждый из которых включает в себя кондиционер, высокоскоростную сеть Wi-Fi, телевизор со SMART TV и собственную ванную комнату. На территории есть спортивный зал.

Гости могут посетить потрясающий ресторан «Gallery», входящий в состав гостевого комплекса, с европейской кухней и лобби-баром на первом этаже. Здесь же размещён вместительный гардероб, проход на внутреннюю охраняемую парковку, помимо этого, для удобства и комфорта постояльцев работают эскалаторы и лифты. Летом открыта красивая терраса в итальянском стиле во внутреннем дворике. Для самых маленьких предоставляется детское меню.

В 5 минутах ходьбы от здания есть остановки общественного транспорта, с помощью которых можно добраться до любых районов Ульяновска. Расстояние до аэропорта составляет — 11,3 км, а до железнодорожного вокзала — 7,4 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории, 2-местное размещение (1 ночь)
  • Питание, указанное в программе тура:2 завтрака2 обеда
  • Транспортное сопровождение по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура и входные билеты:4 музея7 экскурсионных программ2 интерактивные программы
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Личные расходы, сувениры
  • По желанию, оплачивается на месте: посещение терм «Лес» (3 часа) - 5900 руб. /чел. мастер-класс по цианотипии - от 700 до 1700 руб. /чел. в зависимости от материала
Место начала и завершения?
Ульяновск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Есть ли рекомендуемые рейсы?

Рекомендуемый фирменный поезд 022/021 Москва-Ульяновск-Москва.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

