Групповые экскурсии Усть-Коксы

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Усть-Коксе, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Треккинг к озёрам Красной горы
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Треккинг к озёрам Красной горы
Погулять по величественным алтайским горам и полюбоваться роскошными пейзажами
Начало: На ул. Лиственная
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за человека
К каскаду Мультинских озёр
Групповая
8 часов
К каскаду Мультинских озёр
Организованный трансфер туда и обратно + самостоятельный 5-часовой треккинг
Начало: У вашей гостинице в Усть-Коксе или на ул. Лиственн...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за человека
Треккинг на смотровую площадку «Сопливый лог» в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Треккинг на смотровую площадку «Сопливый лог» в мини-группе
Погулять по горным тропам и полюбоваться живописными видами с опытным инструктором
Начало: На ул. Лиственная
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Усть-Коксе в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Усть-Коксе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг к озёрам Красной горы
  2. К каскаду Мультинских озёр
  3. Треккинг на смотровую площадку «Сопливый лог» в мини-группе
Сколько стоит экскурсия по Усть-Коксе в июне 2024
Сейчас в Усть-Коксе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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