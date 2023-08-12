Мини-группа
10 часов
Треккинг к озёрам Красной горы
Погулять по величественным алтайским горам и полюбоваться роскошными пейзажами
Начало: На ул. Лиственная
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Групповая
8 часов
К каскаду Мультинских озёр
Организованный трансфер туда и обратно + самостоятельный 5-часовой треккинг
Начало: У вашей гостинице в Усть-Коксе или на ул. Лиственн...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Треккинг на смотровую площадку «Сопливый лог» в мини-группе
Погулять по горным тропам и полюбоваться живописными видами с опытным инструктором
Начало: На ул. Лиственная
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 августа 2023Все очень понравилось. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Усть-Коксе в категории «Групповые»
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