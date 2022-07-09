Полезная информация об Усть-Куйге
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Местное время в Усть-Куйге
19:3040
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Усть-Куйга
|По-английски
|Ust-Kuiga
|Население города
|1 517 чел.
|Аэропорт
|Усть-Куйга UKG
|Часовой пояс
|Asia/Yakutsk
Где находится Усть-Куйга на карте
Усть-Куйга