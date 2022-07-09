Всё об Усть-Куйге

Полезная информация об Усть-Куйге

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Местное время в Усть-Куйге
19:3040
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаУсть-Куйга
По-английскиUst-Kuiga
Население города1 517 чел.
АэропортУсть-Куйга UKG
Часовой поясAsia/Yakutsk

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