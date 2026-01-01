Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Валдае, цены от 23 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

Пешая 4 дня Путешествие вглубь себя: ретрит на Валдае с йогой, практиками и медитациями Перезагрузиться в окружении заповедной природы, побыть наедине с собой и открыться новому Начало: База отдыха «Валдай ЭкоКлуб» в деревне Короцко, 12... «Позаботимся об организме, придерживаясь сбалансированного вегетарианского меню, и будем жить в уютном экоотеле на берегу озера Борое в окружении хвойного леса — лучшем месте для единения с собой» 54 900 ₽ за человека Пешая 7 дней Семейный поход по Большой Валдайской тропе Начало: Тверская область, Бологое «Приглашаем вашу семью в путешествие по знаменитой Большой Валдайской Тропе, где история и природа переплетаются в одно целое» 53 300 ₽ за человека Пешая 4 дня 8% Поход по Большой Валдайской тропе Начало: Валдай, Новгородская область «Природа на пути все время меняется: хвойный лес переходит в лиственный, под ногами то сухая тропка, то болотный мох, то лесная река» 23 000 ₽ 25 000 ₽ за человека Все туры Валдая

