1 день

Встреча, Иверский монастырь и комфортный кемпинг

В 12:00 ждем вас у памятника паровозу Л-4245 на площади рядом с вокзалом Бологое. Его невозможно не заметить!

Отсюда отправляемся в путь, организован трансфер. По дороге заглянем в Иверский монастырь — отличная возможность прогуляться по тихим дворам, погрузиться в свои мысли и, возможно, зайти в гости к монахам.

После впечатляющей прогулки и фотосессии продолжим путь. Наша цель – уютный евро-кемпинг на территории национального парка Валдайский.

Не каждый лес может похвастаться такими удобствами: теплый душ, туалет, стиральная машина! Палатки стоят на деревянных настилах, у каждого — уютное кострище. Активные игры, релакс в беседке, вечерний костер – скучать не придется!