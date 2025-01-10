Наличие мест по скидке просьба всегда уточнять при бронировании! Приглашаем вашу семью в увлекательное путешествие по знаменитой Большой Валдайской
Программа тура по дням
Встреча, Иверский монастырь и комфортный кемпинг
В 12:00 ждем вас у памятника паровозу Л-4245 на площади рядом с вокзалом Бологое. Его невозможно не заметить!
Отсюда отправляемся в путь, организован трансфер. По дороге заглянем в Иверский монастырь — отличная возможность прогуляться по тихим дворам, погрузиться в свои мысли и, возможно, зайти в гости к монахам.
После впечатляющей прогулки и фотосессии продолжим путь. Наша цель – уютный евро-кемпинг на территории национального парка Валдайский.
Не каждый лес может похвастаться такими удобствами: теплый душ, туалет, стиральная машина! Палатки стоят на деревянных настилах, у каждого — уютное кострище. Активные игры, релакс в беседке, вечерний костер – скучать не придется!
- Ночевка в евро-кемпинге.
- 3 часа в дороге.
- Бесплатный Wi-Fi.
Активный отдых в кемпинге
Этот день полностью посвящаем активному отдыху в кемпинге!
После вкусного и полезного завтрака ждем вас на веселых играх. После обеда — мастер-классы на любой вкус: скалодром, батут (по очереди, безопасность превыше всего!), веревочный парк или байдарки. На базе можно взять напрокат сапборд или лодку.
Вечером устроим уютный костер, под мерцание которого хочется болтать бесконечно, послушаем легенды и сказы этого места.
- Ночевка в евро-кемпенге.
- Скалодром, веревочный парк, байдарки.
В поход по Валдайской тропе
Настало время для пешей части нашего приключения!
После обеда отправляемся в путь по тропе. Нас ждет журавлиный плес, просторные поля и маленькая деревушка, добраться до которой можно только по воде.
Пройдя еще несколько часов, мы выйдем на Большую Валдайскую тропу и встанем на ночевку на озере Моховское. На озере необычные моховые берега, а к воде ведет деревянный мостик.
- Пройдем 9,2 км.
- Ночевка в палатке.
Гора Рыжоха и поиски сокровищ
Сегодня пройдем по самой красивой части Большой Валдайской тропы. По дороге заглянем на гору Рыжоха — самую высокую точку национального парка.
На вершине расположена смотровая площадка, которая поднимет нас еще на 25 метров. В хорошую погоду отсюда видно озеро Велье. С любителями сокровищ попробуем отыскать тайник, где можно выменять памятные «сокровища».
Так как путь сегодня не близкий, устроим горячий обед и отдых на урочище Дубровка.
Пройдя через пару деревень, выйдем на озеро Русское, рядом с которым разобьем уютный лагерь.
Вечером у костра обменяемся впечатлениями и послушаем местные легенды.
- Пройдем 17,2 км.
- Ночевка в палатке.
- Смотровая площадка.
- Поиск тайника.
Узкие тропинки, ручейки и геокэшинг
Вчера был тяжелый день, так что сегодня будет шанс поспать подольше.
После завтрака и бодрящего купания отправляемся в путь. Нас ждут узкие тропинки и парочка ручейков, которые будем весело перепрыгивать и перешагивать.
Попытаем удачу в поиске геокэшеинга, а когда дорога снова станет широкой — поиграем в разные игры. Так, за разговорами, мы дойдем до озера Находно.
- Пройдем 12,6 км.
- Поиски тайника.
- Ночевка в палатке.
Возвращение в цивилизацию
Самый ностальгический день — мы почти дошли до города Валдай. Загрузив рюкзаки в машину, отправимся дальше. Идти осталось совсем чуть-чуть.
Вот уже за соснами виднеется деревянный арт-объект Большая Валдайская тропа — не забыть сфотографироваться! Здесь заканчивается пешая часть нашего путешествия. Автобус отвезёт нас в отель.
Этот вечер мы проведем в цивилизации, без которой как-то обходились до этого.
- Пройдем 6 км.
- Ночевка в отеле.
- Арт-объект.
Не время расслабляться
Не время расслабляться! Начнем с экскурсии в музее национального парка. А вы до этого знали, сколько видов редких птиц тут гнездится?
После этого прогуляемся по набережной, не забудьте захватить с собой вкусняшки для чаек и уточек.
Прикоснемся в «Эйфелевой башне» — да, пусть и валдайской, но такой же удивительной.
Во второй половине дня нас ждет экскурсия в музей колоколов, а самые смелые даже поиграют на них.
И, конечно же, нужно успеть купить сувениры.
Вечер завершим в кругу новых друзей, где можно будет поделиться своими эмоциями от похода.
- Музей национального парка.
- Набережная города.
- «Эйфелевая башня».
- Музей колоколов.
Прощание
Наше путешествие подходит к концу. Обнимаемся, прощаемся.
Кто-то уже после обеда будет сидеть в поезде, а кто-то, весьма вероятно, останется еще на парочку дней на Валдае. Ведь здесь еще столько всего интересного!
Проживание
Базовая стоимость на все даты 45 800 руб.
Дети от 6 до 14 лет. Стоимость 40 800 руб.
Проживание:
- на территории евро-кемпинга (первые 2 ночи);
- в палатке (последующие 3 ночи);
- в гостинице (последние 2 ночи).
Акция! На первые 5 мест стоимость тура 42 800 рублей с человека. Наличие мест по скидке просьба всегда уточнять при бронировании!
Варианты проживания
Евро-кемпинг и палаточный лагерь
Гостиница в Валдае
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем организационным вопросам
- Проживание: на территории евро-кемпинга (первые 2 ночи) в палатке (последующие 3 ночи) в гостинице (последние 2 ночи)
- На территории евро-кемпинга (первые 2 ночи)
- В палатке (последующие 3 ночи)
- В гостинице (последние 2 ночи)
- Питание: в евро-кемпинге (завтрак, обед, ужин) походное питание на маршруте (завтрак, перекус/обед, ужин)
- В евро-кемпинге (завтрак, обед, ужин)
- Походное питание на маршруте (завтрак, перекус/обед, ужин)
- Прокат палаток (каждой семье своя палатка 3 - или 4-местная)
- Групповое снаряжение (тенты, костровое и кухонное снаряжение)
- Оплата за нахождение на стоянках в национальном парке
- Трансферы по программе
- Входные билеты на территорию национального парка
- Экскурсия в музей визит-центра национального парка
- Экскурсия в музей колоколов
- Организация мастер-классов на территории
- Работа семейных инструкторов
- Регистрация группы в МЧС
- Страховка
- Групповая аптечка
- Детская групповая аптечка
Что не входит в цену
- Транспортные расходы до Бологого и обратно
- Личное снаряжение и вещи по списку
- Питание в городе Валдай (с ужина шестого дня)
- Индивидуальные мастер-классы на территории евро-кемпинга
Место начала и завершения?
Можно с собакой?
Увы, любимого питомца придётся оставить дома — на территории национального парке нельзя находиться с собаками, как и в отеле.
Где находится Большая Валдайская тропа?
Большая Валдайская тропа (БВТ) располагается в Новгородской области. Протяжённость полного маршрута 59 км.
Это самый протяжённый оборудованный треккинговый маршрут в европейской части России. Его уникальность в смене нескольких экосистем. Вы встретите ельник-зеленомощник, широколиственный лес, бор, реки и бобровые плотины, голубые озёра и болота.
Что значит налегке?
Это значит, что для переходов вам будет достаточно лишь радиальных рюкзаков. Остальные вещи будут перевозиться на машине.
Много нужно ходить?
В самый сложный день нас ждет переход в 17 километров, остальные дни — по 9-12 км. Но мы будем делать привалы, перекусы, обед, и вы даже не заметите, как достигните места стоянки!
Чем мы будем питаться? Кто будет готовить?
Всё питание входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно! Мы очень тщательно занимаемся этим вопросом, у нас только натуральное питание, без «быстрых» каш и супов.
Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо.
Готовить будем преимущественно на костре, местами на газу.
Надо ли мне везти аптечку?
- если у вас есть хронические заболевания или просто «любимое» лекарство (которое помогает лично вам и часто бывает нужно) — обязательно его возьмите;
- можно взять ремнабор для любимых пяточек (пластыри и эластичный бинт) и аскорбинку для радости.
Есть ли на маршруте связь и электричество?
Эпизодически связь может встречаться один-два раза на маршруте, но это не точно. Мы предлагаем ориентироваться на то, что связь пропадет сразу после начала маршрута (входа в парк) и стабильно вернется к подходу к городу Валдай, на шестой день.
Электричества нет, отдыхаем от гаджетов и телефонов. При необходимости возьмите с собой пауэрбанки (но не забудьте о весе!).
Где можно помыться?
На территории евро-кемпинга будут туалеты и душевые — это первые две ночи. Также в конце похода душ будет в отеле — это шестая и седьмая ночевка.
На протяжение пешей части помыться можно будет только по-походному, в озере.
Где мы будем ночевать?
Первые две ночи мы ночуем в стационарных палатках евро-кемпинга, расположенных на деревянных настилах.
Последующие три ночи мы ночуем в палатках, которые будем ставить сами, — они могут быть как на деревянных настилах, так и на земле. Каждая семья будет жить в отдельной палатке.
Последние две ночи мы ночуем в гостинице, так же с расчетом один номер — одна семья.