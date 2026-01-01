Мои заказы

Выездные туры из Валдая

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Валдае, цены от 23 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Путешествие вглубь себя: ретрит на Валдае с йогой, практиками и медитациями
Пешая
4 дня
Путешествие вглубь себя: ретрит на Валдае с йогой, практиками и медитациями
Перезагрузиться в окружении заповедной природы, побыть наедине с собой и открыться новому
Начало: База отдыха «Валдай ЭкоКлуб» в деревне Короцко, 12...
7 июн в 12:00
7 сен в 12:00
54 900 ₽ за человека
Семейный поход по Большой Валдайской тропе
Пешая
7 дней
Семейный поход по Большой Валдайской тропе
Начало: Тверская область, Бологое
20 июн в 10:00
18 июл в 10:00
53 300 ₽ за человека
Поход по Большой Валдайской тропе
Пешая
4 дня
-
8%
Поход по Большой Валдайской тропе
Начало: Валдай, Новгородская область
11 июн в 10:00
24 сен в 10:00
23 000 ₽25 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Выездные»

Сколько стоит тур в Валдае в марте 2026
Сейчас в Валдае в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 54 900 со скидкой до 8%.
