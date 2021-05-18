Полезная информация о Великих Луках
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Местное время в Великих Луках
22:5327
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Великие Луки
|По-английски
|Velikiye Luki
|Население города
|103 149 чел.
|Аэропорт
|Великие Луки VLU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|103 м. от уровня моря