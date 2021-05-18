Всё о Великих Луках

Полезная информация о Великих Луках

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Местное время в Великих Луках
22:5327
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВеликие Луки
По-английскиVelikiye Luki
Население города103 149 чел.
АэропортВеликие Луки VLU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота103 м. от уровня моря

Где находятся Великие Луки на карте

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