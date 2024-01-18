Природные чудеса в краю озер
В ходе тура мы посетим древний город Великие Луки, город Себеж, где сохранились крепостные сооружения Ивангорода-на-Себеже, Себежский национальный парк - настоящий край Озер, а в заключении программы вы посетите восхитительный, поражающий своей красотой приусадебный сад в европейском стиле – чудо пейзажного искусства!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Себеж
Накануне отправление на поезде из Санкт-Петербурга или Москвы.
08:00 Встреча с гидом на Ж/Д вокзале Великих Лук.
Завтрак. (оплачивается дополнительно)
Отправление в город Себеж.
Обзорная экскурсия по г. Себеж.
Между озерами Себеж и Ороно, на границе с Латвией и Белоруссией расположился городок Себеж. Это одно из самых романтичных и удивительных мест в Псковской области. Здесь сохранилась атмосфера провинциального дореволюционного города, и даже такие потрясения как революция и Великая Отечественная война почти не коснулись его облика.
Свободное время.
Для желающих экскурсия в Себежский национальный парк.
Настоящая гордость Себежа – национальный парк, раскинувший свои владения на 50 гектар. На его территории живет большое количество диких животных, более 200 видов птиц, растет около 650 видов растений, в том числе и занесенных в Красную книгу.
Обед. (оплачивается дополнительно)
Возвращение в Себеж и посещение первой частной сыроварни с дегустацией, где у Вас будет возможность попробовать и оценить сыры из коровьего и козьего молока по традиционным итальянским, французским и российским рецептам. (оплачивается дополнительно)
Отправление из Себежа в Великие Луки.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Ореховно и Великие Луки
Завтрак в кафе гостиницы.
Сдача номеров.
Переезд в д. Чернецово.
Посещение музея пейзажного наследия “Окоём” (оплачивается дополнительно).
Экскурсию проводит учредитель музея, геоморфолог, кандидат географических наук, Действительный член Русского Географического Общества Александр Желамский.
Старинное русское слово "Окоём" означает пейзаж, вид местности, который открывается взгляду(оку) человека.
Тема восприятия пейзажей заняла в музее привилегированное положение. Представлены материалы о служении населения края отечеству с царских времен, представлены традиционные предметы крестьянского труда и быта и фотографии жителей края на рубеже 19-20 в.
Переезд в Ореховно.
Невероятное открытие ждет вас в деревне Ореховно.
Здесь, где совсем недавно был пустырь и болото, раскинулся великолепный сад, а рядом с ним - небольшой замок в англо-нормандском стиле.
Сад несомненно поразит вас своим великолепием, элегантным растительным орнаментом, розарием в викторианском стиле. Это настоящий европейский сад в средней полосе России, напоминающий итальянские сады эпохи Возрождения. Особая гордость - Оранжерея XIX века, специально привезенная из Франции. Незабвенные минуты отдыха ожидают вас в прекрасном саду, а красивые виды подарят настоящее эстетическое наслаждение.
Отправление в г. Великие Луки, трассовая экскурсия по дороге.
Старинный русский город с красивым названием Великие Луки назван великим за особые ратные подвиги. Поселение, окруженное земляными валами и деревянной стеной было здесь уже в 12 веке. В 16 веке здесь побывали войска Стефана Батория, а в Смутное время крепость не раз осаждалась польско-шведскими войсками. (входные билеты оплачиваются дополнительно)
Обед в кафе города. (оплачивается дополнительно)
Обзорная экскурсия по Великим Лукам.
Вы увидите Великолукскую крепость, история которой насчитывает восемь веков. Все эти годы город был надежным щитом западных границ России. С историей города связано несколько известных имен. В имении под Великими Луками прошло детство Софьи Ковалевской, имя которой носит городская гимназия.
Трансфер на ж/д вокзал Великих Лук к 19:15.
Отправление в Санкт-Петербург на поезде №677Ч в 20:13, прибытие в Санкт-Петербург в 6:12.
Отправление в Москву на поезде №664А в 21:30 или 064 в 19:25.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Юбилейная 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Двухместное размещение – 10 900 рублей;
- Одноместное размещение – 12 400 рублей;
- Трехместное размещение (Студия (DBL+доп. место) – 11 100 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Юбилейная»
Гостиница «Юбилейная» находится в центре города Великие Луки, всего в 300 метрах от Центрального парка культуры и отдыха. К услугам гостей лаконично оформленные номера, бесплатный фитнес-центр и бесплатный Wi-Fi.
Все номера располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и оснащены холодильником и телевизором со спутниковыми каналами.
По утрам для гостей накрывают сытный завтрак «шведский стол». В гостинице также работают снэк-бар и ресторан, в котором подают блюда европейской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Размещение в гостинице с завтраком
- Услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Себежу
- Обзорная экскурсия по Великим Лукам
- Экскурсия по парку Усадьбы Ореховно
- Радиооборудование
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Великие Луки и обратно
- Пакет питания:1 завтрак и 2 обеда - 2000 рублей
- Экскурсия в Себежский национальный парк - 600 рублей
- Входной билет в парк Ореховно - 600 рублей
- Посещение Музея Пейзажного наследия - 200 рублей
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что такое пакет питания?
Вы можете заранее оплатить питание (завтрак в первый день и два обеда). Они будут по маршруту следования.
Ужины оплачиваются самостоятельно.
На каком транспорте удобнее добираться до начала маршрута?
Отправление из Санкт-Петербурга:
Ладожский вокзал: Санкт-Петербург - Велики Луки поезд 677А.
ОТПРАВЛЕНИЕ НАКАНУНЕ ДАТЫ НАЧАЛА ТУРА. 22:30 - 07:30.
Великие Луки - Санкт-Петербург поезд 677А. 20:24 - 06:32.
Отправление из Москвы:
Белорусский вокзал: Москва - Великие Луки поезд 063А.
ОТПРАВЛЕНИЕ НАКАНУНЕ ДАТЫ НАЧАЛА ТУРА. 21:14 - 07:50.
Великие Луки - Москва поезд 064А 19:55 - 07:18. Прибытие на Белорусский вокзал.
Особенности данного тура
Для прогулок по Себежскому Национальному парку необходимо обязательно иметь с собой:
- удобную обувь без каблуков;
- дождевик;
- головной убор;
- одежду, полностью закрывающую тело;
- репеллент от клещей и насекомых.
Турфирма и Себежский национальный парк не несут ответственности за случаи укусов насекомых. При прохождении тропы будьте внимательны, на каждой остановке проверяя одежду на наличие клещей.