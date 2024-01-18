2 день

Ореховно и Великие Луки

Завтрак в кафе гостиницы.

Сдача номеров.

Переезд в д. Чернецово.

Посещение музея пейзажного наследия “Окоём” (оплачивается дополнительно).

Экскурсию проводит учредитель музея, геоморфолог, кандидат географических наук, Действительный член Русского Географического Общества Александр Желамский.

Старинное русское слово "Окоём" означает пейзаж, вид местности, который открывается взгляду(оку) человека.

Тема восприятия пейзажей заняла в музее привилегированное положение. Представлены материалы о служении населения края отечеству с царских времен, представлены традиционные предметы крестьянского труда и быта и фотографии жителей края на рубеже 19-20 в.

Переезд в Ореховно.

Невероятное открытие ждет вас в деревне Ореховно.

Здесь, где совсем недавно был пустырь и болото, раскинулся великолепный сад, а рядом с ним - небольшой замок в англо-нормандском стиле.

Сад несомненно поразит вас своим великолепием, элегантным растительным орнаментом, розарием в викторианском стиле. Это настоящий европейский сад в средней полосе России, напоминающий итальянские сады эпохи Возрождения. Особая гордость - Оранжерея XIX века, специально привезенная из Франции. Незабвенные минуты отдыха ожидают вас в прекрасном саду, а красивые виды подарят настоящее эстетическое наслаждение.

Отправление в г. Великие Луки, трассовая экскурсия по дороге.

Старинный русский город с красивым названием Великие Луки назван великим за особые ратные подвиги. Поселение, окруженное земляными валами и деревянной стеной было здесь уже в 12 веке. В 16 веке здесь побывали войска Стефана Батория, а в Смутное время крепость не раз осаждалась польско-шведскими войсками. (входные билеты оплачиваются дополнительно)

Обед в кафе города. (оплачивается дополнительно)

Обзорная экскурсия по Великим Лукам.

Вы увидите Великолукскую крепость, история которой насчитывает восемь веков. Все эти годы город был надежным щитом западных границ России. С историей города связано несколько известных имен. В имении под Великими Луками прошло детство Софьи Ковалевской, имя которой носит городская гимназия.

Трансфер на ж/д вокзал Великих Лук к 19:15.

Отправление в Санкт-Петербург на поезде №677Ч в 20:13, прибытие в Санкт-Петербург в 6:12.

Отправление в Москву на поезде №664А в 21:30 или 064 в 19:25.