Псковские каникулы. Железнодорожный круиз с посещением Изборска и Печоры

Представьте: вы прибываете в Великие Луки, чтобы попасть в один из красивейших частных садов мира – усадьбу Ореховно с аллеями, озёрами и беседками.

А после – стать свидетелем грандиозного небесного шоу:
международной встречи воздухоплавателей, где десятки шаров раскрашивают небо.

На следующий день – древний Изборск, «Железный град» с легендами о князе Труворе и поющими водопадами Славянских ключей.

Затем – Псково-Печерский монастырь с пещерами, где покоятся предки Пушкина и Кутузова, и могучий Псковский Кремль над слиянием двух рек – живая история, от которой захватывает дух.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

21:15 Отправление поезда с Белорусского вокзала г. Москвы.

2 день

Великие Луки

Завтрак в поезде.

07:40 Прибытие туристского поезда в Великие Луки. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Переезд в усадьбу Ореховно.

Экскурсия по ландшафтному парку усадьбы Ореховно – одному из самых красивых частных садов в мире, созданный известным ландшафтным архитектором Александром Гривко.

Парк украшен аллеями, озерами и уютными беседками, что делает его популярным местом для прогулок и фотосессий.

Важно! В случае плохой погоды посещение парка усадьбы Ореховно будет заменено на посещение усадьбы Софьи Ковалевской в Полибино.

Свободное время в парке.

Отправление в г. Великие Луки.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по городу Великие Луки с посещением аллеи героев воинской Славы, могилы Матросова А. М. (1924-1943), земляной крепости, построенной по приказу Петра I, Петровского парка.

Посещение краеведческого музея города Великие Луки историей — это увлекательное путешествие в историю и культуру региона. Экспозиции музея рассказывают о древних временах, истории города, традиция и природе региона.

Посещение единственного в мире мемориального дома-музея академика И. М. Виноградова — одного из основателей современной физиологии и физиологической науки.

В музее собраны личные вещи, рукописи, фотографии, научные материалы, оборудование, используемое Виноградовым, что открывает уникальный взгляд на его исследования и вклад в науку.

Свободное время на ярмарочном пространстве.

Международная встреча воздухоплавателей — масштабное ежегодное событие, которое привлекает любителей и профессионалов воздушных шаров со всего мира.

Важно! В случае плохой погоды (ветер, дождь), форс-мажора мероприятие может быть отменено.

Трансфер на железнодорожный вокзал г. Великие Луки.

22:10 Отправление туристского поезда.

3 день

Изборск, Печоры, Псков

Завтрак в поезде.

08:17 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер в Изборск, путевая экскурсия.

Экскурсия «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами и пропитанное подвигами и кровью защитников.

Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами —Славянскими ключами.

Отъезд в Печоры.

Сказочное царство русской православной архитектуры — мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Печоры — один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.

В монастырских пещерах, где хоронят монахов, сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.

Историко-архитектурный ансамбль из 11 храмов XV-XX в. в., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.

Обед в кафе.

Отъезд в Псков.

Экскурсия по Пскову и Псковскому Кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города). Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи».

А также Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:23 Отправление туристского поезда.

4 день

Возвращение в Москву

06:47 Прибытие туристического поезда на Белорусский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаЧетырехместное купе
Для взрослого41 500
Для детей до 9 лет включительно39 600

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 21 200 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

4-х местное купе:

2 нижние + 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка).

1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в купейном вагоне по маршруту Москва - Великие Луки - Псков - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 21 200 руб
  • Питание, не указанное в программе: ужины
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
