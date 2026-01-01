А после – стать свидетелем грандиозного небесного шоу:
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
21:15 Отправление поезда с Белорусского вокзала г. Москвы.
Великие Луки
Завтрак в поезде.
07:40 Прибытие туристского поезда в Великие Луки. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Переезд в усадьбу Ореховно.
Экскурсия по ландшафтному парку усадьбы Ореховно – одному из самых красивых частных садов в мире, созданный известным ландшафтным архитектором Александром Гривко.
Парк украшен аллеями, озерами и уютными беседками, что делает его популярным местом для прогулок и фотосессий.
Важно! В случае плохой погоды посещение парка усадьбы Ореховно будет заменено на посещение усадьбы Софьи Ковалевской в Полибино.
Свободное время в парке.
Отправление в г. Великие Луки.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по городу Великие Луки с посещением аллеи героев воинской Славы, могилы Матросова А. М. (1924-1943), земляной крепости, построенной по приказу Петра I, Петровского парка.
Посещение краеведческого музея города Великие Луки историей — это увлекательное путешествие в историю и культуру региона. Экспозиции музея рассказывают о древних временах, истории города, традиция и природе региона.
Посещение единственного в мире мемориального дома-музея академика И. М. Виноградова — одного из основателей современной физиологии и физиологической науки.
В музее собраны личные вещи, рукописи, фотографии, научные материалы, оборудование, используемое Виноградовым, что открывает уникальный взгляд на его исследования и вклад в науку.
Свободное время на ярмарочном пространстве.
Международная встреча воздухоплавателей — масштабное ежегодное событие, которое привлекает любителей и профессионалов воздушных шаров со всего мира.
Важно! В случае плохой погоды (ветер, дождь), форс-мажора мероприятие может быть отменено.
Трансфер на железнодорожный вокзал г. Великие Луки.
22:10 Отправление туристского поезда.
Изборск, Печоры, Псков
Завтрак в поезде.
08:17 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Трансфер в Изборск, путевая экскурсия.
Экскурсия «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами и пропитанное подвигами и кровью защитников.
Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».
С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами —Славянскими ключами.
Отъезд в Печоры.
Сказочное царство русской православной архитектуры — мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Печоры — один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.
В монастырских пещерах, где хоронят монахов, сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.
Историко-архитектурный ансамбль из 11 храмов XV-XX в. в., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.
Обед в кафе.
Отъезд в Псков.
Экскурсия по Пскову и Псковскому Кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города). Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи».
А также Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.
Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.
19:23 Отправление туристского поезда.
Возвращение в Москву
06:47 Прибытие туристического поезда на Белорусский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Четырехместное купе
|Для взрослого
|41 500
|Для детей до 9 лет включительно
|39 600
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 21 200 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
4-х местное купе:
2 нижние + 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка).
1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в купейном вагоне по маршруту Москва - Великие Луки - Псков - Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 21 200 руб
- Питание, не указанное в программе: ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.