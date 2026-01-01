2 день

Великие Луки

Завтрак в поезде.

07:40 Прибытие туристского поезда в Великие Луки. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Переезд в усадьбу Ореховно.

Экскурсия по ландшафтному парку усадьбы Ореховно – одному из самых красивых частных садов в мире, созданный известным ландшафтным архитектором Александром Гривко.

Парк украшен аллеями, озерами и уютными беседками, что делает его популярным местом для прогулок и фотосессий.

Важно! В случае плохой погоды посещение парка усадьбы Ореховно будет заменено на посещение усадьбы Софьи Ковалевской в Полибино.

Свободное время в парке.

Отправление в г. Великие Луки.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по городу Великие Луки с посещением аллеи героев воинской Славы, могилы Матросова А. М. (1924-1943), земляной крепости, построенной по приказу Петра I, Петровского парка.

Посещение краеведческого музея города Великие Луки историей — это увлекательное путешествие в историю и культуру региона. Экспозиции музея рассказывают о древних временах, истории города, традиция и природе региона.

Посещение единственного в мире мемориального дома-музея академика И. М. Виноградова — одного из основателей современной физиологии и физиологической науки.

В музее собраны личные вещи, рукописи, фотографии, научные материалы, оборудование, используемое Виноградовым, что открывает уникальный взгляд на его исследования и вклад в науку.

Свободное время на ярмарочном пространстве.

Международная встреча воздухоплавателей — масштабное ежегодное событие, которое привлекает любителей и профессионалов воздушных шаров со всего мира.

Важно! В случае плохой погоды (ветер, дождь), форс-мажора мероприятие может быть отменено.

Трансфер на железнодорожный вокзал г. Великие Луки.

22:10 Отправление туристского поезда.

