Встреча на ж/д вокзале г. Котлас (ст. Ядриха) по ориентировочному прибытию поезда в 10:00.
Трансфер в Великий Устюг, размещение в гостинице.
Обед в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по г. Великий Устюг.
Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где сможем приобрести памятные подарки, изготовленные великоустюгскими мастерами.
Посещение Городской Резиденции и Почты Деда Мороза.
Первое знакомство с великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза. Увидим, где работает Дед Мороз и куда ему приходят многочисленные письма и посылки.
Свободное время в городе.
Ужин в ресторане гостиницы.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника нас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.
Посетим Дом Деда Мороза, где увидим, как живет зимний волшебник, познакомимся с ним и сфотографируемся на память. В ходе экскурсии мы сможем поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.
Обед на Вотчине.
Набравшись сил, окунёмся в мир игр и развлечений: покатаемся с горок, на русской печке, посетим Ледник Деда Мороза, поучаствуем в программе «СПА-курорт для Снеговиков».
Свободное время на Вотчине.
Ужин в ресторане гостиницы.
Трансфер к поезду.
В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.
Группам от 10 человек — скидка 5% от стоимости тура!
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|17 800
|Детский (3-16 лет)
|17 200
|Ребенок (до 3-х лет)
|15 000
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.