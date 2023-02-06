Великий Устюг: Свидание с детством

Великий Устюг

5
3 отзыва
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Акция! Скидка 12% от стоимости при раннем бронировании за 60 дней до начала тура.

Хотите вернуться обратно в детство и исполнить свою главную мечту о встрече с зимним волшебником? Это возможно даже летом! Приглашаем побывать у Деда Мороза в резиденции и вотчине, прогуляться по Великому Устюгу, увидеть природный заповедник Опоки и фонтанирующий источник. При желании вы также сможете отправиться на вечернюю прогулку по Сухоне на теплоходе. Тур проводится в любые даты по запросу в период с 1 июня по 30 сентября для групп от 4-х человек. Узнайте, сколько человек уже записались в группу.
Великий Устюг: Свидание с детством
Великий Устюг: Свидание с детством
Великий Устюг: Свидание с детством
Великий Устюг: Свидание с детством
Великий Устюг: Свидание с детством
Великий Устюг: Свидание с детством
Великий Устюг: Свидание с детством
Великий Устюг: Свидание с детством
Ближайшие даты:
1
мая
5
мая
19
мая
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июн
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июн
30
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Что вас ожидает:

Гейзер с артезианской водой
Гейзер с артезианской водой
Проведете увлекательный день в природном заповеднике Опоки и устроите пикник на природе
К Деду Морозу летом
К Деду Морозу летом
Посетите Дом зимнего волшебника, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память
Прогулка по старинному городу
Прогулка по старинному городу
Узнаете, что Великий Устюг был одним из самых богатых и значимых городов Российского государства

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

12:00 Встреча туристов в гостиничном комплексе «На Валге».

При прилете в Великий Устюг встречаем в аэропорту без дополнительной оплаты. Трансфер из г. Котлас – самостоятельно.

Обед в кафе – ресторане ГК «На Валге».

Заселение в гостиницу «На Валге» номера категории «Стандарт», «Семейный».

Обзорная пешеходная экскурсия по по Великому Устюгу.

Во время неспешной экскурсии по старинному городу у Вас появится уникальная возможность познакомиться с его древней историей.

Когда-то Великий Устюг был одним из самых богатых и значимых городов Российского государства, процветали ремесла, торговля, искусство. В память о тех временах осталось множество памятников истории и архитектуры.

Вы насладитесь тишиной утопающего в зелени города и размеренным ритмом жизни его жителей.

Ну и, конечно, посетите Городскую резиденцию Деда Мороза, где познакомитесь с его помощниками и услышите рассказ о том, как работает Дед Мороз и принимает гостей не только зимой, но и летом.

Свободное время в городе.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

По запросу, за дополнительную плату:

Вечерняя прогулка по реке Сухоне на теплоходе.

Осмотр старинных особняков и храмовых комплексов, расположенных на Набережной Великого Устюга, по пути следования теплохода.

Кто не мечтает на закате дня в приятной компании совершить прогулку по спокойной реке и полюбоваться величием древней архитектуры? Мы предоставим Вам такую возможность.

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
2 день

Природный заповедник Опоки

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Путешествие в природный заповедник Опоки.

Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки – что на древнерусском языке означает «скалы». Именно эти береговые скалы, высотой до 70 м, и представляют собой удивительное место, настоящее Северное Диво – Опоки.

Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.

Сверху на скалах зеленеет дремучий северный лес.

На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место – фонтанирующий источник.

Высота гейзера достигала 10 метров, сейчас запас воды в водоносном горизонте уменьшился, а жерло гейзера расширилось – и фонтан стал ниже: 4–5 метров.

Обед (пикник) в Опоках.

Свободное время для самостоятельного отдыха.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Природный заповедник Опоки
3 день

Вотчина Деда Мороза

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Освобождение номеров.

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

Обед на Вотчине Деда Мороза.

Посещение Ледника Деда Мороза.

Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза.

Дети ищут в ледничке героев русских сказок, а взрослые тем временем не теряются и идут к барной стойке с ледяными угощениями.

Для романтиков найдутся «алые паруса», а для тех, кто хочет, чтобы исполнилось его заветное желание, стоит сундучок.

Почувствовать себя королем или королевой Севера можно на ледяном троне.

Посещение зоопарка Деда Мороза.

Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу. Они являются предметом особой заботы зоологов.

Свободное время на Вотчине.

В это время Вы можете погулять по сказочному сосновому бору, подышать чистым, пропитанным чудесами, воздухом.

По желанию, можете посетить иные объекты Вотчины Деда Мороза, не включенные в программу.

Выезд с Вотчины.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Окончание тура около 17:00.

Если вы будете выезжать с Котласа Южного, то билеты нужно брать после 19:00. Трансфер оплачивается самостоятельно.

Вотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда Мороза

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт».

Группам от 10 человек – скидка 10%.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый17 600
Детский от 3 до 13 лет17 300

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

2 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «На Валге» в номерах категории «Стандарт» 3 дня/2 ночи
  • Питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда, 3 ужина, обед-пикник в Опоках
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Стоимость входных билетов на объекты показа
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
  • Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
  • Аренда лошади для катания верхом – по желанию, стоимость уточнять на месте
  • Стоимость иных дополнительных мероприятий на Вотчине
  • Стоимость вечерней прогулки на катере по реке Сухоне
  • Личные дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться до гостиничного комплекса?

Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.

Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.

При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).

По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.

Самолетом до аэропорта Великий Устюг.

В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
6 фев 2023
Большая Страна - Вы лучшие! Ребёнок счастлив, родитель доволен!
Е
6 фев 2023
Поездка на Ура!!! Ребёнок в восторге, родитель доволен!!! Большая Страна - Вы лучшие!!!
О
25 янв 2023
Организация на высоте. Всё четко, вовремя, без задержек и недочетов. Очень приятные экскурсоводы, сопровождающие, водители. Учитывались наши пожелания и просьбы.
Спасибо всем за заботу и внимание!

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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