1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

12:00 Встреча туристов в гостиничном комплексе «На Валге».

При прилете в Великий Устюг встречаем в аэропорту без дополнительной оплаты. Трансфер из г. Котлас – самостоятельно.

Обед в кафе – ресторане ГК «На Валге».

Заселение в гостиницу «На Валге» номера категории «Стандарт», «Семейный».

Обзорная пешеходная экскурсия по по Великому Устюгу.

Во время неспешной экскурсии по старинному городу у Вас появится уникальная возможность познакомиться с его древней историей.

Когда-то Великий Устюг был одним из самых богатых и значимых городов Российского государства, процветали ремесла, торговля, искусство. В память о тех временах осталось множество памятников истории и архитектуры.

Вы насладитесь тишиной утопающего в зелени города и размеренным ритмом жизни его жителей.

Ну и, конечно, посетите Городскую резиденцию Деда Мороза, где познакомитесь с его помощниками и услышите рассказ о том, как работает Дед Мороз и принимает гостей не только зимой, но и летом.

Свободное время в городе.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

По запросу, за дополнительную плату:

Вечерняя прогулка по реке Сухоне на теплоходе.

Осмотр старинных особняков и храмовых комплексов, расположенных на Набережной Великого Устюга, по пути следования теплохода.

Кто не мечтает на закате дня в приятной компании совершить прогулку по спокойной реке и полюбоваться величием древней архитектуры? Мы предоставим Вам такую возможность.