Великий Устюг
Хотите вернуться обратно в детство и исполнить свою главную мечту о встрече с зимним волшебником? Это возможно даже летом! Приглашаем побывать у Деда Мороза в резиденции и вотчине, прогуляться по Великому Устюгу, увидеть природный заповедник Опоки и фонтанирующий источник. При желании вы также сможете отправиться на вечернюю прогулку по Сухоне на теплоходе. Тур проводится в любые даты по запросу в период с 1 июня по 30 сентября для групп от 4-х человек. Узнайте, сколько человек уже записались в группу.
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Программа тура по дням
Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
12:00 Встреча туристов в гостиничном комплексе «На Валге».
При прилете в Великий Устюг встречаем в аэропорту без дополнительной оплаты. Трансфер из г. Котлас – самостоятельно.
Обед в кафе – ресторане ГК «На Валге».
Заселение в гостиницу «На Валге» номера категории «Стандарт», «Семейный».
Обзорная пешеходная экскурсия по по Великому Устюгу.
Во время неспешной экскурсии по старинному городу у Вас появится уникальная возможность познакомиться с его древней историей.
Когда-то Великий Устюг был одним из самых богатых и значимых городов Российского государства, процветали ремесла, торговля, искусство. В память о тех временах осталось множество памятников истории и архитектуры.
Вы насладитесь тишиной утопающего в зелени города и размеренным ритмом жизни его жителей.
Ну и, конечно, посетите Городскую резиденцию Деда Мороза, где познакомитесь с его помощниками и услышите рассказ о том, как работает Дед Мороз и принимает гостей не только зимой, но и летом.
Свободное время в городе.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
По запросу, за дополнительную плату:
Вечерняя прогулка по реке Сухоне на теплоходе.
Осмотр старинных особняков и храмовых комплексов, расположенных на Набережной Великого Устюга, по пути следования теплохода.
Кто не мечтает на закате дня в приятной компании совершить прогулку по спокойной реке и полюбоваться величием древней архитектуры? Мы предоставим Вам такую возможность.
Природный заповедник Опоки
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Путешествие в природный заповедник Опоки.
Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки – что на древнерусском языке означает «скалы». Именно эти береговые скалы, высотой до 70 м, и представляют собой удивительное место, настоящее Северное Диво – Опоки.
Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.
Сверху на скалах зеленеет дремучий северный лес.
На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место – фонтанирующий источник.
Высота гейзера достигала 10 метров, сейчас запас воды в водоносном горизонте уменьшился, а жерло гейзера расширилось – и фонтан стал ниже: 4–5 метров.
Обед (пикник) в Опоках.
Свободное время для самостоятельного отдыха.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Вотчина Деда Мороза
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Освобождение номеров.
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.
Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.
Обед на Вотчине Деда Мороза.
Посещение Ледника Деда Мороза.
Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза.
Дети ищут в ледничке героев русских сказок, а взрослые тем временем не теряются и идут к барной стойке с ледяными угощениями.
Для романтиков найдутся «алые паруса», а для тех, кто хочет, чтобы исполнилось его заветное желание, стоит сундучок.
Почувствовать себя королем или королевой Севера можно на ледяном троне.
Посещение зоопарка Деда Мороза.
Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу. Они являются предметом особой заботы зоологов.
Свободное время на Вотчине.
В это время Вы можете погулять по сказочному сосновому бору, подышать чистым, пропитанным чудесами, воздухом.
По желанию, можете посетить иные объекты Вотчины Деда Мороза, не включенные в программу.
Выезд с Вотчины.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Окончание тура около 17:00.
Если вы будете выезжать с Котласа Южного, то билеты нужно брать после 19:00. Трансфер оплачивается самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт».
Группам от 10 человек – скидка 10%.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|17 600
|Детский от 3 до 13 лет
|17 300
Варианты проживания
Гостиница «На Валге»
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице «На Валге» в номерах категории «Стандарт» 3 дня/2 ночи
- Питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда, 3 ужина, обед-пикник в Опоках
- Транспортное обслуживание по программе
- Стоимость входных билетов на объекты показа
- Услуги гида-сопровождающего
- Что не входит
- Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
- Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
- Аренда лошади для катания верхом – по желанию, стоимость уточнять на месте
- Стоимость иных дополнительных мероприятий на Вотчине
- Стоимость вечерней прогулки на катере по реке Сухоне
- Личные дополнительные расходы
- Место начала и завершения?
- Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как добраться до гостиничного комплекса?
Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.
Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.
При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).
По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.
Самолетом до аэропорта Великий Устюг.
В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
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