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Авторский тур
4 дня
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
Начало: Архангельская область, Няндома
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
36 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Групповой тур в Сольвычегодск и Великий Устюг: погружение в историю Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, изучая архитектурные памятники и уникальные ремесла Великого Устюга и Сольвычегодска
Начало: Архангельская область, Котлас
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Начало: Архангельская область, Няндома
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 51 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма, Каргополь и Соловецкие острова
Начало: Архангельская область, Няндома
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 97 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Великий Устюг: Свидание с детством
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
18 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
12 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
22 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 5700048 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Паломничество к Великоустюгским святым
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
22 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
29 дек в 10:00
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 18 360₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 15 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Начало: Вологодская область, Череповец
19 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 63 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ННадежда25 февраля 2024Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
- ННадежда25 февраля 2024Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
- ККирилл14 февраля 2024Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
- ААлексей18 января 2024Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
- ДДиденко18 января 2024Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
- ДДиденко18 января 2024Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
- ООлеся17 января 2024Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
- ННаталья17 января 2024Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
- ИИрина17 января 2024Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Можно с детьми»
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