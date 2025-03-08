Е Елена Венёв: несоветский город Большое спасибо Денису за экскурсию! Перед поездкой читала отзывы о городе, очень разные)) В итоге город понравился. Денис интересно и увлекательно рассказал историю Венева, показал основные достопримечательности. Ответил на вопросы, подсказал что еще можно посмотреть в окрестностях.

Д Дмитрий Уездный Венёв Наташа просто СУПЕР!!!! Очень интересно рекомендую все!!!

Е Екатерина Уездный Венёв Спасибо большое Наталии, экскурсия была очень интересная. Всё, что хотелось узнать и увидеть в городе, нам удалось.

А Алексей Венёв: несоветский город Прекрасная прогулка с очень эрудированным человеком, любящим свой город и знающим о нем практически все: и прошлое, и настоящее, и даже будущее))) На экскурсии были разные поколения, понравилось всем без исключения. Большое спасибо за этом замечательный день в городе Веневе))