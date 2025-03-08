Индивидуальная
до 10 чел.
Уездный Венёв
Погрузиться в атмосферу старинного русского города на обзорной экскурсии по историческому центру
Начало: В туристско-информационном центре
Завтра в 10:00
29 мар в 11:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Венёв: несоветский город
Прогуляться по историческому центру и продегустировать главное венёвское лакомство
Начало: В Туристическом информационном центре Венёва
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва (на вашем автомобиле)
От древних храмов до местных деликатесов
30 мар в 09:00
31 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 марта 2025Большое спасибо Денису за экскурсию! Перед поездкой читала отзывы о городе, очень разные)) В итоге город понравился. Денис интересно и увлекательно рассказал историю Венева, показал основные достопримечательности. Ответил на вопросы, подсказал что еще можно посмотреть в окрестностях.
- ДДмитрий20 сентября 2024Наташа просто СУПЕР!!!! Очень интересно рекомендую все!!!
- ЕЕкатерина18 августа 2024Спасибо большое Наталии, экскурсия была очень интересная. Всё, что хотелось узнать и увидеть в городе, нам удалось.
- ААлексей11 августа 2024Прекрасная прогулка с очень эрудированным человеком, любящим свой город и знающим о нем практически все: и прошлое, и настоящее, и даже будущее))) На экскурсии были разные поколения, понравилось всем без исключения. Большое спасибо за этом замечательный день в городе Веневе))
- ООксана7 августа 2024Шикарная экскурсия! Неторопливо, без суеты и спешки мы прогулялись по красивому Веневу. Экскурсовода Наталию очень приятно слушать, она настоящий патриот своего города, профессионал, который рассказывает интересно, не скучно, подстраиваясь под свою аудиторию. Спасибо Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Венёву в категории «Для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Венёву в марте 2025
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