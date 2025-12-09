Индивидуальная
до 15 чел.
Венёв: несоветский город
Прогуляться по историческому центру и продегустировать главное венёвское лакомство
Начало: В Туристическом информационном центре Венёва
12 дек в 10:00
13 дек в 14:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 25 чел.
Венёв и его колокольня
Подняться на смотровую площадку на высоте 45 метров и посетить музей
Начало: Около Николаевской колокольни
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Провинциальное очарование Венёва (на вашем автомобиле)
От древних храмов до местных деликатесов
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
